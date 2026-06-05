PARÍS, 5 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Haier, la marca de electrodomésticos grandes n.° 1 del mundo durante 17 años consecutivos, organizó el evento del club de fans de Haier el 2 de junio en La Faisanderie, Stade Français, París. Como socio oficial de Roland-Garros por cuarto año consecutivo, la marca también organizó el Haier Clay Court Open, un torneo de tenis juvenil para los mejores jugadores de entre 12 y 15 años de la región metropolitana de París.

Haier lleva el tenis juvenil y la participación de los fanáticos a Roland-Garros 2026 con el Clay Court Open y el evento del club de fans Haier lleva el tenis juvenil y la participación de los fanáticos a Roland-Garros 2026 con el Clay Court Open y el evento del club de fans

Jóvenes promesas de la región compitieron sobre tierra batida en un formato similar al de las competencias profesionales. En una emocionante competencia individual, Victor de Bure y Victoria Andrieu se alzaron con la victoria y consiguieron los títulos.

"El Haier Clay Court Open ofrece a los mejores jugadores juveniles del área metropolitana de París una jornada competitiva sobre tierra batida y entradas para la final de Roland-Garros. Se trata de un premio sencillo y significativo, y establece el estándar que mantenemos en todas nuestras asociaciones deportivas", afirmó Wang Meiyan, vicepresidenta y directora de Marca de Haier Group. "Luego de cuatro años de colaboración con Roland-Garros, el club de fans de Haier es una parte fundamental de nuestra participación en el torneo. En la Place de la Concorde, llevamos ese mismo espíritu a los fanáticos de toda la ciudad".

El Haier Clay Court Open forma parte de un programa del club de fans que refleja el enfoque de Haier en su colaboración con Roland-Garros, con el que se crean experiencias que van más allá de la visibilidad de la marca y generan un valor directo y tangible para las comunidades locales.

Durante todo el Roland-Garros 2026, Haier presenta una línea insignia de electrodomésticos inteligentes en el recinto del torneo, que incluye refrigeradores, vinotecas, lavavajillas, centros de lavado y electrodomésticos de cocina inteligentes. Los productos expuestos representan la última línea premium de Haier, lo que ofrece a los visitantes la oportunidad de conocer de primera mano toda la línea. La exhibición forma parte de un programa más amplio de experiencias de marca que se desarrollará en el estadio y en la ciudad de París durante todo el torneo.

A partir del 3 de junio, Haier montará una instalación temporal en la Place de la Concorde, que incluirá una exposición fotográfica internacional dedicada a las comunidades de fanáticos de Haier de todo el mundo. Como socio oficial tanto del Paris Saint-Germain como del Liverpool FC, Haier también organiza experiencias interactivas para los fanáticos con temática futbolística en el mismo recinto, lo que permitirá unir sus colaboraciones en el tenis y el fútbol en un mismo lugar en París.

El deporte representa una poderosa plataforma estratégica que permite a las marcas conectar de manera auténtica con los consumidores y dar vida a sus principios fundamentales. Al aprovechar los valores universales de excelencia, perseverancia y potencial humano, el deporte crea vínculos emocionales significativos que elevan las experiencias de marca mucho más allá del marketing tradicional.

Al alinear la marca con el espíritu de competencia y logro, Haier refuerza su posicionamiento como una marca de estilo de vida con visión de futuro y orientada al rendimiento, que conecta con los consumidores que buscan la excelencia en todos los aspectos de la vida.

Para conocer más eventos emocionantes relacionados con el deporte de Haier, visite https://www.haier.com/global/.

Acerca de Haier Group

Haier Group se fundó en 1984 y es un proveedor líder mundial de soluciones para una vida mejor y la transformación digital, con el propósito de generar "Más creación, más posibilidades". La empresa ha establecido 10 centros de investigación y desarrollo (I+D), 35 parques industriales y 173 centros de fabricación, y alcanzó ingresos a nivel mundial de 59.800 millones de dólares en 2025. Haier ha sido clasificada entre las 100 marcas globales más valiosas del mundo de Kantar BrandZ durante 8 años consecutivos. Además, Haier ha mantenido el puesto n.° 1 en el ranking de Euromonitor de las principales marcas de electrodomésticos a nivel mundial durante 17 años consecutivos. Haier cuenta con 8 empresas que cotizan en bolsa, y su filial Haier Smart Home figura entre las empresas de la lista Fortune Global 500 y es una de las empresas más admiradas del mundo según la revista Fortune.

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FUENTE Haier