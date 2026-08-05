Haier spolupracuje s AO 1 Point Slam - pozdvihnutie amatérskeho tenisu na grandslamovú scénu
News provided byHaier
Aug 05, 2026, 15:50 ET
Partnerstvo vytvára novú cestu pre hráčov z komunity, aby zažili atmosféru Australian Open
QINGDAO, Čína, 5. august 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť Haier, svetová jednotka v oblasti veľkých spotrebičov, dnes oznámila partnerstvo s AO 1 Point Slam, inovatívnou tenisovou iniciatívou, ktorú iniciovala organizácia Australian Open s cieľom priniesť amatérskym hráčom možnosť zažiť vzrušenie súťaží Grand Slam.
Partnerstvo prepája miestne tenisové komunity s poprednou svetovou tenisovou scénou a dáva šancu hráčom všetkých vekových kategórií a zručností súťažiť na miestnych kvalifikačných podujatiach a získať príležitosť súťažiť v Rod Laver Arene počas otváracieho týždňa Australian Open.
S cieľom podporiť širšiu účasť komunity vyzývajú Tennis Australia a spoločnosť Haier tenisové kluby, asociácie, školy aj trénerov po celej krajine, aby usporiadali kvalifikačné podujatia. Každý hráč v hlavnej súťaži bude na otváracom týždni AO reprezentovať miestnu komunitu, pričom klub, z ktorého vzíde prípadný víťaz dostane grant na rozvoj tenisu na podporu rastu amatérskych hráčov.
„Naše dlhodobé partnerstvo s Australian Open umožnilo spoločnosti Haier spojiť sa s tenisovými fanúšikmi a komunitami po celom svete. Rozšírením našej spolupráce o turnaj AO 1 Point Slam vytvárame nové príležitosti na zapojenie širšej komunity hráčov a fanúšikov a približujeme vzrušenie z Australian Open tenisovým komunitám po celom svete," povedal Wang Meiyan, viceprezident a riaditeľ značky Haier Group.
„Sme radi, že môžeme rozšíriť naše partnerstvo so spoločnosťou Haier na turnaj AO 1 Point Slam," uviedol obchodný riaditeľ Tennis Australia Cedric Cornelis. „Oddanosť spoločnosti Haier voči inováciám a kvalite dokonale zodpovedá hodnotám nášho športu. Táto spolupráca nielenže pozdvihne jedno z najnovších tenisových podujatí, ale podporí aj amatérske tenisové komunity po celej krajine."
Spoločnosť Haier, ktorá stavia na viac ako dvoch desaťročiach skúseností v oblasti športového marketingu od svojej prvej spolupráce s tímom Melbourne Tigers v roku 2004, rozšírila svoju prítomnosť medzi svetovými športovými subjektmi a spolupracuje s poprednými futbalovými klubmi ako Paris Saint-Germain a Liverpool FC, ako aj s významnými globálnymi podujatiami vrátane Australian Open a Roland Garros.
Prostredníctvom týchto partnerstiev spoločnosť Haier oslovuje rozmanité publikum po celom svete a zároveň získava hlbší prehľad o miestnych kultúrach a životnom štýle spotrebiteľov. Tieto skúsenosti naďalej prispievajú k vývoju produktov a riešení Haier, ktoré spĺňajú vyvíjajúce sa potreby domácností na rôznych trhoch.
Vďaka globálnej sieti výskumu a vývoja a lokalizovaným inovačným schopnostiam rozvíja spoločnosť Haier riešenia pre inteligentnú domácnosť určené pre rôzne prostredia a životné štýly domácností. Od energeticky úsporných práčok prispôsobených európskym domácnostiam až po veľkokapacitné spotrebiče vyvinuté pre severoamerických spotrebiteľov, značka Haier neustále prispôsobuje svoje inovácie tak, aby spĺňala rozmanité potreby zákazníkov.
Spoločnosť Haier, ktorá je už 17 rokov po sebe uznávaná ako svetová jednotka medzi značkami veľkých spotrebičov podľa objemu maloobchodného predaja a ako popredná globálna spoločnosť v oblasti inteligentných domácností, upevňuje svoje vedúce postavenie na trhu prostredníctvom inovácií, riešení zameraných na spotrebiteľa a lokálnej angažovanosti. Prepájaním športu, komunít a technológií sa spoločnosť snaží vytvárať trvalú hodnotu pre spotrebiteľov po celom svete.
Viac informácií o organizovaní komunitných podujatí, registrácii a účasti nájdete na stránke tennis.com.au/one-point-slam.
O skupine Haier Group
Skupina Haier Group bola založená v roku 1984 a je popredným svetovým poskytovateľom riešení pre lepší život a digitálnu transformáciu s mottom „viac tvorivosti, viac možností". Spoločnosť zriadila 10 centier výskumu a vývoja, 35 priemyselných parkov a 173 výrobných centier, pričom v roku 2025 dosiahla globálne tržby vo výške 59,8 miliardy USD. Haier je jediná značka ekosystému internetu vecí na svete, ktorá sa už 8 rokov po sebe umiestnila medzi 100 najhodnotnejšími globálnymi značkami podľa Kantar BrandZ. Okrem toho sa Haier podľa rebríčka Euromonitor International už 17 rokov po sebe umiestňuje na prvom mieste v podiele značky na globálnom predaji veľkých domácich spotrebičov.
Share this article