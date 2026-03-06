HM Hospitals y Huawei lanzan conjuntamente el Global Smart Healthcare Showcase

BARCELONA, España, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Durante el MWC Barcelona 2026, Huawei celebró una cumbre con el lema "AI+, Accelerating Healthcare Intelligence" (AI+, acelerar la inteligencia en la atención médica). El evento reunió a los principales expertos mundiales en atención médica, académicos y socios del sector para imaginar el nuevo futuro de la atención médica digital e inteligente. En la cumbre, Huawei se asoció con HM Hospitals, España, para lanzar de manera oficial el Global Smart Healthcare Showcase.

HM Hospitals, España y Huawei lanzan conjuntamente el Global Smart Healthcare Showcase (PRNewsfoto/HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD)

Li Junfeng, vicepresidente de Huawei y director ejecutivo de la Unidad de Negocios del Sector Público Mundial, afirmó en su discurso que, como primera muestra de la atención médica inteligente de Huawei en Europa, HM Hospitals integra las tecnologías digitales líderes de China con la experiencia europea en materia de atención médica, lo que proporciona un modelo práctico para la actualización inteligente del sector de la atención médica a nivel mundial.

Xavier Tarrago Bonfill, director del Proyecto de Transformación Digital de HM Hospitals, detalló la arquitectura técnica y los logros de la aplicación presentada en su discurso de apertura. Mediante la mejora de la infraestructura digital e inteligente y la introducción de soluciones de Huawei, como la digitalización de la tecnología médica y el campus hospitalario inteligente, ambas partes están avanzando de manera integral en la construcción de hospitales inteligentes. En escenarios de administración de campus y salas hospitalarias, se han implementado dispositivos Wi-Fi 7 y de alto rendimiento, junto con acceso por cable de 2.5GE para cumplir con los requisitos clínicos de baja latencia y alto ancho de banda. La implementación de CloudCampus y de la plataforma CampusInsight permite la operación y mantenimiento inteligentes de la red. En el campo de la tecnología médica, el grupo fortaleció su sistema de información hospitalaria (HIS) y su sistema de archivo y comunicación de imágenes (PACS) con la solución de almacenamiento all-flash, activo-activo y sin puerta de enlace de Huawei, lo que garantiza la continuidad ininterrumpida de los servicios de atención médica. Al integrar aún más una base de datos médicos creada a partir de un almacenamiento escalable, el grupo permitió la clasificación automática de grandes cantidades de archivos no estructurados. Esto no solo responde a las necesidades en constante evolución de los sistemas de diagnóstico por imagen y patología, sino que también sienta las bases digitales de alta velocidad para el diagnóstico y el tratamiento inteligentes.

El Global Smart Healthcare Showcase que Huawei lanzó junto con HM Hospitals marca un hito en la profunda cooperación entre ambas partes. Ambos han aprovechado al máximo sus respectivas fortalezas para lograr el intercambio de recursos y beneficios mutuos, lo que ha proporcionado nuevas perspectivas para la construcción global de la atención médica inteligente. De cara al futuro, Huawei continuará liderando a través de la innovación, trabajando en estrecha colaboración con clientes y socios globales para infundir inteligencia en todos los hospitales y escribir conjuntamente un nuevo capítulo de inteligencia del sector.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2926917/HM_Hospitals_Spain_Huawei_jointly_launched_Global_Smart_Healthcare_Showcase.jpg

FUENTE Huawei Technologies Co., Ltd.