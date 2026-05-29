SHENZHEN, China, 29 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Recientemente, Huawei anunció que había sido reconocida como líder por cuarto año consecutivo en el Gartner® Magic Quadrant™ 2026 para infraestructura LAN inalámbrica y cableada para empresas. Huawei continúa siendo el único proveedor no norteamericano situado en el cuadrante de líderes. Este reconocimiento pone de relieve las principales ventajas de la solución Xinghe AI Campus de Huawei en los ámbitos de operación y mantenimiento con IA, la innovación en seguridad y otras fronteras. Además, resalta el compromiso de Huawei de centrarse en las necesidades fundamentales de los clientes, innovar continuamente en las tecnologías y desarrollar campus seguros e inteligentes para diversos sectores.

Huawei es reconocida como líder por cuarto año consecutivo en el Gartner® Magic Quadrant™ 2026 para infraestructuras LAN inalámbricas y por cable para empresas (PRNewsfoto/Huawei)

En respuesta al auge mundial de la IA, Huawei ha actualizado su solución Xinghe AI Campus con tres funcionalidades principales: tecnología inalámbrica ultrarrápida, seguridad integral y autonomía de la red. Estas mejoras les permiten a los sectores gubernamental, financiero, educativo y sanitario, entre otros, sumarse a la era de la IA e impulsar el crecimiento futuro.

Tecnología inalámbrica ultrarrápida: el innovador punto de acceso (AP) avanzado con Wi-Fi 7 AirEngine de Huawei incorpora las innovaciones previstas de la Wi-Fi 8 para ofrecer una mayor velocidad y fiabilidad. Este revolucionario producto convierte la conectividad inalámbrica en un pilar de nivel productivo para los servicios de IA. Específicamente, la programación coordinada inteligente y reutilización espacial (iCSSR), una tecnología de coordinación de múltiples AP, reduce drásticamente la interferencia cocanal, y a la vez duplica la velocidad de un usuario individual en situaciones de conexión continua a la red. Asimismo, para solucionar la inestabilidad de las señales en entornos de movilidad, la tecnología smart beamforming o formación de haces inteligente (SmartBF) permite mejorar la direccionalidad de la señal a nivel de milisegundos, lo que garantiza que la velocidad del dispositivo se mantenga inalterable mientras está en movimiento. Por su parte, la tecnología de red de frecuencia única avanzada (ASFN) con itinerancia cero virtualiza varios AP para conformar un único "superpunto de acceso" que permite una itinerancia ininterrumpida en toda la red sin pérdidas de paquetes de datos.

Seguridad integral: la solución de seguridad integral para campus Xinghe AI de Huawei crea un sólido sistema de defensa que incorpora seguridad para los activos, la conectividad, el espacio y la privacidad.

Seguridad de activos: el creciente número de terminales no inteligentes en los sectores gubernamental y financiero, entre otros, ha elevado el riesgo de ataques a la red. Para enfrentar esto, la solución de Huawei aprovecha la identificación de terminales basada en la agrupación por IA para reconocer automáticamente y con un 95 % de precisión los terminales no inteligentes. La detección inteligente de anomalías (SmartAD), potenciada por la interferencia local en los conmutadores, puede detectar en pocos segundos las anomalías en el comportamiento del tráfico en los terminales y bloquearlas de forma proactiva, y así evitar de manera eficaz intrusiones en la red.





Seguridad de la conectividad: la tecnología Wi-Fi Shield exclusiva de Huawei, elimina el riesgo de interceptación de paquetes de datos. Sumado a eso, la implementación del estándar de seguridad MACsec de extremo a extremo en combinación con la criptografía postcuántica (PQC) ofrece seguridad a largo plazo para la transmisión de datos, incluso a medida que la computación cuántica madura.





Seguridad espacial: la tecnología de detección de información del estado del canal (CSI) Wi-Fi de Huawei es capaz de identificar las condiciones de seguridad espacial a través de un único punto de acceso y reconocer actividades de intrusión en cuestión de segundos.





Seguridad de la privacidad: en salas ejecutivas, habitaciones de hoteles y otros entornos sensibles, los métodos tradicionales de detección de dispositivos ocultos de captura de imágenes suelen ser ineficientes y presentar altos índices de error. Huawei soluciona esto con el lanzamiento de iGuard AP, que ofrece tres ventajas fundamentales —detección integral, detección precisa y funcionamiento las 24 horas, los 7 días de la semana— orientadas a proteger los secretos comerciales y la privacidad personal en esos espacios privados.

Autonomía de la red: la solución Xinghe AI Campus de Huawei viene equipada con potentes funcionalidades automatizadas de operación y mantenimiento (O&M) basadas en IA. Al aprovechar el análisis de la experiencia de flujo total con la tecnología iFlow, la solución puede permitir en pocos minutos la delimitación de áreas de baja calidad de la experiencia (QoE), la visibilidad de la ruta completa y la observabilidad de la experiencia. Con la posibilidad de tomar decisiones globales con IA y localizar fallas en cuestión de minutos, el 80 % de las fallas se resuelven automáticamente.

De cara al futuro, Huawei continuará innovando en torno a las necesidades de los clientes y acelerará la implementación de redes de campus seguras e inteligentes basadas en IA. Asimismo, Huawei trabajará en estrecha colaboración con socios del ecosistema para ayudar a los clientes a construir el "AI Campus" (campus de IA), y con ello mejorar la eficiencia y la seguridad de la red, y a la vez, promover el éxito compartido en la era de la IA.

Para obtener más detalles sobre el informe, visite: https://e.huawei.com/en/topic/solutions/enterprise-network/2026-gartner-campus-network

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FUENTE Huawei