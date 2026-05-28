Enlit Africa 2026: Huawei lanza una solución de subestación inteligente para el África subsahariana

CIUDAD DEL CABO, Sudáfrica, 28 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El 20 de mayo, Huawei organizó la Cumbre de Energía Eléctrica del África Meridional en el marco de Enlit Africa 2026, el principal encuentro del continente para los sectores de la electricidad, el agua y la energía. Bajo el lema "Building Future Power Systems, Unleashing Surging Digital Intelligence Productivity" (Crear los sistemas eléctricos del futuro, liberar la creciente productividad de la inteligencia digital), la cumbre reunió a líderes y socios del sector, entre ellos Eskom de Sudáfrica, la BPA de Ghana, la Transmission Company of Nigeria (TCN) y el Consejo Internacional de Grandes Sistemas Eléctricos (CIGRE). Durante la cumbre, Huawei, junto con sus socios, presentó la Solución de Subestación Inteligente para el África Subsahariana, diseñada para acelerar la transformación digital en el sector de la electricidad de la región.

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Durante la sesión plenaria de Enlit Africa 2026, Wang Guoyu, vicepresidente de la Unidad de Negocio de Digitalización de la Energía Eléctrica de Huawei, pronunció un discurso titulado "Advancing All Intelligence, Empowering the Future Power System" (Impulsar toda la inteligencia, empoderar el sistema eléctrico del futuro). Afirmó que, a medida que el modelo de prosumidor orientado al futuro se está convirtiendo en el nuevo paradigma para la transición energética, el sistema eléctrico se encuentra en un punto crítico, en plena transición hacia la inteligencia. La comunicación, la digitalización y la IA están redefiniendo los sistemas eléctricos centrales. La IA y las tecnologías digitales son los motores principales que están remodelando toda la cadena de valor de la electricidad, desde la generación y la transmisión hasta la distribución. Huawei seguirá aportando capacidades de IA de vanguardia y tecnologías de comunicación confiables a los escenarios de la electricidad para ayudar a las empresas de servicios públicos africanas a avanzar hacia una nueva etapa de inteligencia.

Durante la cumbre, Huawei, en colaboración con el CIGRE y Zhuhai Unitech Power Technology Co., Ltd., presentó la solución de subestaciones eléctricas inteligentes para el África subsahariana. Este lanzamiento destaca el compromiso de Huawei de impulsar la modernización de las subestaciones inteligentes en todo el continente mediante asociaciones.

Varios representantes de empresas de servicios públicos africanas también compartieron sus puntos de vista. "Esta solución integra video inteligente, algoritmos de IA y redes inalámbricas seguras para reemplazar cuatro operaciones manuales fundamentales por automatización inteligente: monitoreo, inspección, lectura de medidores y análisis", afirmó un representante. "Permite al personal de operación y mantenimiento (O&M) de las subestaciones monitorear de forma remota toda la estación. El tiempo de inspección se ha reducido de días a minutos, y los costos de mano de obra de O&M se han reducido en un 70 %. Nuestra asociación con Huawei ha dotado, por primera vez, a nuestra red de transmisión de capacidades integrales de detección digital, lo que permite pasar de la reparación reactiva a la alerta proactiva".

Luego de la cumbre, Huawei, junto con el CIGRE y la 450 MHz Alliance, organizó una mesa redonda sobre redes inalámbricas privadas y redes de telecomunicaciones para el sector eléctrico. Gösta Kallner, presidente ejecutivo de la 450 MHz Alliance, destacó que la red inalámbrica privada de servicios públicos, creada en el espectro de 450 MHz, se convirtió en la piedra angular para garantizar un funcionamiento confiable y sostenible de la red eléctrica, gracias a su amplia cobertura, su ecosistema diverso y sus capacidades de evolución preparadas para el futuro. Un representante del CIGRE añadió, desde la perspectiva de la estandarización internacional, que un marco técnico unificado y el intercambio de prácticas mundiales son fundamentales para acelerar la transformación digital de las redes eléctricas. Todos los participantes coincidieron en que establecer una base de comunicación eléctrica ubicua, segura y eficiente es esencial para respaldar los nuevos sistemas eléctricos y lograr un desarrollo de la electricidad sostenible en África.

Más información: https://e.huawei.com/en/industries/grid/transmission-transformation-communication-network/smart-substation

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FUENTE Huawei