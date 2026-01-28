La innovación llega al atletismo: Huawei y Eliud Kipchoge presentan el reloj para correr de última generación

SHENZHEN, China, 28 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El 5 de enero de 2026, el dsm-firmenich Running Team, equipo del ícono del maratón Eliud Kipchoge, anunció una revolucionaria alianza con Huawei. Como socio tecnológico oficial, Huawei une fuerzas con este incomparable equipo, conocido como el equipo de corredores más formidable del mundo, para elevar el espíritu de las carreras, inspirar una pasión generalizada por este deporte y promover métodos de entrenamiento más inteligentes. Alex Huang, director de Marketing de Huawei Consumer Business Group, comentó: "Al combinar la experiencia de Huawei en tecnología portátil inteligente con los profundos conocimientos del equipo en materia de rendimiento, nuestro objetivo es ofrecer información significativa que beneficie no solo a los atletas de élite, sino también a los corredores de todos los niveles en todo el mundo".

Ampliamente considerado como una leyenda viva entre los corredores de todo el mundo, la carrera de Kipchoge es absolutamente icónica. Su logro sin precedentes de completar un maratón en 1 hora, 59 minutos y 40 segundos rompió la difícil barrera de las dos horas, un hito histórico que redefinió los límites de las capacidades humanas y encarnó su creencia de que "ningún ser humano tiene límites". Para él, correr trasciende el elitismo; es una actividad universal al alcance de todos, sin importar la edad ni la distancia objetivo. Correr es ser libre. Correr es estar sano. Correr juntos es estar unidos. Por eso, el siguiente capítulo de la carrera de Eliud consiste en crear un movimiento mundial de corredores.

Para promover la pasión universal por correr, Kipchoge busca un socio con influencia a nivel mundial, tecnología de vanguardia y una amplia red de usuarios, y Huawei destaca como la opción perfecta. Durante más de 12 años, Huawei ha estado a la vanguardia del sector de la salud y el fitness, y para junio de 2025[1], había enviado más de 200 millones de dispositivos portátiles a todo el mundo y lideró las ventas a nivel mundial en los tres primeros trimestres de ese año. Gracias a su compromiso con la innovación y a su enorme comunidad de usuarios, Huawei personifica la esencia de la excelencia en las carreras. Sus soluciones de vanguardia ofrecen a Kipchoge y a su equipo información muy valiosa, como datos precisos sobre el entrenamiento y evaluaciones científicas de la carga de entrenamiento, lo que permite a los corredores de élite superar sus límites y redefinir lo que es posible.

Esta colaboración viene acompañada de una sorprendente revelación: Huawei está lista para presentar un reloj deportivo profesional de última generación, lo que marca su regreso a este ámbito cinco años después del debut de la primera generación del HUAWEI WATCH GT Runner en 2021. Durante este tiempo, Huawei ha perfeccionado meticulosamente su ventaja tecnológica: el sistema TruSense ofrece precisión, capacidad de respuesta y exhaustividad sin precedente en el seguimiento de la salud y el estado físico; el sistema de posicionamiento Sunflower representa un salto cuántico en la precisión del posicionamiento; las rigurosas pruebas en las que han participado más de 100 corredores garantizan que las predicciones del rendimiento en carrera superen el 97 % de precisión[2], mientras que un modelo de aprendizaje automático para la medición de la fatiga permite a los atletas entrenar de forma más inteligente. Para aumentar aún más la credibilidad, corredores de élite como Kipchoge y Joshua Cheptegei contribuirán con conocimientos prácticos sobre el entrenamiento y las carreras, lo que impulsará mejoras iterativas en los algoritmos y las funciones para crear dispositivos que realmente se adapten a las necesidades de los corredores.

Este reloj para correr de última generación llega para abordar un desafío que existe desde hace tiempo en el mercado: cerrar la brecha entre la funcionalidad de alta gama y el diseño fácil de usar. Mientras que la mayoría de los modelos existentes están dirigidos exclusivamente a corredores de élite, con funciones complejas que abruman a los usuarios eventuales, Huawei aprovecha su amplia experiencia en tecnología 3C para crear una solución versátil. Diseñado para satisfacer las exigentes demandas de los corredores experimentados sin dejar de ser accesible para los principiantes, también funciona como una herramienta integral de control de la salud para la población en general. Al eliminar barreras y combinar a la perfección el rendimiento deportivo profesional con un seguimiento de la salud accesible, Huawei permite disfrutar de la alegría y vitalidad de correr a todas las personas apasionadas por vivir de forma plena.

