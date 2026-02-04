Huawei lanzará nuevos productos innovadores en Madrid, donde presentará una gama deslumbrante

MADRID, 4 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Huawei se complace en anunciar el próximo lanzamiento de productos innovadores de HUAWEI, que será el 26 de febrero de 2026 en Madrid, España. Este evento se centra en la visión "Now is Your Run" (Ahora es tu carrera), que cobra vida a través de una gama completa de productos de vanguardia. Los asistentes podrán experimentar las últimas novedades en wearables inteligentes, teléfonos inteligentes, dispositivos de audio y tabletas, donde los avances específicos en tecnología de salud y fitness, fotografía de nivel profesional y ecosistemas inteligentes integrados redefinen lo que es posible.

Huawei presenta sus productos más innovadores en Madrid

Una de las novedades más esperadas es el HUAWEI WATCH GT Runner 2, un wearable de última generación creado en colaboración con la leyenda del maratón Eliud Kipchoge y su equipo de corredores de élite. Diseñado para transformar la forma en que entrenan los corredores, ofrece una precisión de posicionamiento sin precedentes y un conjunto de funciones avanzadas para correr, lo que mejora el rendimiento con inteligencia de nivel profesional.

La categoría de teléfonos inteligentes celebra el tan esperado regreso del HUAWEI Mate 80 Pro, ya que Huawei lo vuelve a presentar en el escenario internacional. Como piedra angular de la serie insignia de Huawei, el dispositivo presenta el nuevo diseño Iconic Dual Space Rings, una sofisticada evolución que refina la estética clásica con un estilo moderno. El sistema de cámara también ha experimentado una importante actualización, con el sistema de cámara True-to-Color, diseñado para ofrecer avances extraordinarios en la reproducción del color y las capacidades de captura dinámica.

Para los amantes de las aventuras al aire libre y los entusiastas del fitness, el HUAWEI WATCH Ultimate 2 está diseñado para impresionar con sus innovaciones tanto en diseño como en funcionalidad. Una mejora clave es su modo de golf mejorado, que ofrece una experiencia más avanzada e inteligente en el campo de golf. El evento también destacará los importantes avances en audio y wearables livianos. Los HUAWEI FreeBuds Pro 5, los auriculares True Wireless Stereo de última generación de Huawei, están diseñados para mejorar la calidad del sonido y la cancelación de ruido, a la vez que proporcionan comodidad durante todo el día. Por su parte, la serie HUAWEI Band 11 se mantiene a la vanguardia de las tendencias con un diseño fresco y juvenil, y opciones de colores vivos, y está diseñada para dinamizar el viaje único de cada usuario hacia la salud y el bienestar físico.

La HUAWEI MatePad Mini llena el vacío existente en la oferta de tabletas de tamaño pequeño de HUAWEI, y unifica de manera estratégica la familia MatePad para ofrecer una experiencia perfecta en todos los tamaños. Con un diseño elegante y una pantalla que proporciona comodidad visual, abre nuevas posibilidades para situaciones móviles como viajes diarios, trabajo de oficina y viajes de negocios.

Con una impresionante variedad de nuevos productos, el evento de lanzamiento en Madrid servirá como plataforma definitiva para que Huawei demuestre de manera sistemática su compromiso inquebrantable con la innovación en todo el ecosistema de dispositivos inteligentes. Now is Your Run. El 26 de febrero, sé testigo del futuro.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2874668/HUAWEI_Madrid_event_KV_3.jpg

FUENTE HUAWEI