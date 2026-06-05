CERAVE CELEBRA A MÁS DE 100 CREADORES DE CONTENIDO GALARDONADOS DE 22 PAÍSES PARA LOS PRIMEROS CERAWARDS GLOBALES

Lanzado originalmente en España en 2023, CerAwards es el concurso anual de creación de contenido de CeraVe que reconoce el contenido sobresaliente para el cuidado de la piel de creadores, dermatólogos y profesionales de la salud. Desde su lanzamiento, el programa se ha expandido a nivel mundial, con 22 países que han organizado competiciones locales, solo este año, recibiendo más de 5,000 presentaciones. De esas presentaciones, 111 ganadores surgieron para competir en los Global CerAwards inaugurales, la gran final, donde los creadores se presentan ante un jurado internacional para ser coronados como los mejores en contenido para el cuidado de la piel.

Hoy en día, CeraVe alcanza más de 15 millones de seguidores en todo el mundo y miles de millones de reproducciones de video en todas las plataformas, impulsadas por creadores, medfluencers y entusiastas del cuidado de la piel que han ayudado a hacer de CeraVe una de las marcas de cuidado de la piel más comentadas en las redes sociales. En conjunto, los asistentes a los Global CerAwards inaugurales representaron un alcance combinado de más de 44 millones de seguidores, lo que subraya la influencia de la comunidad de creadores que continúa llevando la experiencia dermatológica de CeraVe a audiencias de todo el mundo.

CeraVe Studios: una experiencia de Hollywood diseñada para creadores

En el corazón de los Global CerAwards se encontraba CeraVe Studios, una experiencia de creación de contenido inmersivo alojada en un lote de estudio de Hollywood. Con escenarios personalizados, actores profesionales y especialistas, los creadores tuvieron el desafío de ampliar los límites de la narración del cuidado de la piel al tiempo que daban vida a los limpiadores de CeraVe y las últimas innovaciones en cuidado solar a través de cuatro experiencias exclusivas:

Raywatch: Inspirados en la icónica carrera de playa a cámara lenta de Malibú, los creadores corrieron a través de un entorno de playa simulado y soplado por el viento para demostrar cómo el cuidado solar CeraVe es resistente a la arena.

Inspirados en la icónica carrera de playa a cámara lenta de Malibú, los creadores corrieron a través de un entorno de playa simulado y soplado por el viento para demostrar cómo el cuidado solar CeraVe es resistente a la arena. Los juegos SPF: los jugadores tenían 3 segundos para correr, esconderse y protegerse del sol usando productos gigantes de cuidado solar CeraVe. Si se perdían, los creadores de ventanas de protección se rociaban con agua, pero el protector solar CeraVe se quedaba puesto que es resistente al agua.

jugadores tenían 3 segundos para correr, esconderse y protegerse del sol usando productos gigantes de cuidado solar CeraVe. Si se perdían, los creadores de ventanas de protección se rociaban con agua, pero el protector solar CeraVe se quedaba puesto que es resistente al agua. Stunt N' Sweat: los creadores entraron en una persecución de alta energía en la azotea, navegando obstáculos bajo el sol para superar los límites físicos. El protector solar hidratante invisible CeraVe demostró su rendimiento resistente al sudor en movimiento.

los creadores entraron en una persecución de alta energía en la azotea, navegando obstáculos bajo el sol para superar los límites físicos. El protector solar hidratante invisible CeraVe demostró su rendimiento resistente al sudor en movimiento. Limpiador de misión: los asistentes se movieron rápidamente a través de un conjunto atado con láser para recuperar el limpiador de espuma CeraVe. Los láseres representaban una barrera cutánea comprometida, ¡un recordatorio de que si tu piel chirría, tu barrera es débil!

Basadas en el enfoque de entretenimiento de CeraVe, las experiencias transformaron la eficacia del producto en una narración dirigida por el creador, dando vida a la ciencia detrás de las fórmulas de CeraVe, incluidas las tres ceramidas esenciales de la marca idénticas a las que se encuentran en la piel.

Celebrando lo mejor de lo mejor

Los Global CerAwards culminaron en el icónico Wiltern Theatre de Los Ángeles, donde los creadores se reunieron para una noche celebrando el talento, la creatividad y la originalidad que continúan dando forma a la cultura del cuidado de la piel en línea. Organizada por la actriz y comediante Meg Stalter, la ceremonia contó con un panel de jueces global que incluyó a la actriz Bailee Madison, el dermatólogo y creador certificado por la junta, el Dr. Andrew Park, y Gene Colón, vicepresidente senior global de Asuntos Médicos y Comunicaciones en CeraVe.

La ceremonia coronó a los ganadores inaugurales de los Global CerAwards, incluyéndolos en el Ceramide Squad, el colectivo de creadores globales de CeraVe, que celebra la creatividad sobresaliente de toda la comunidad al tiempo que reconoce el contenido destacado creado durante el viaje.

Basado en la ciencia. Amplificado por los creadores.

Desarrollada con dermatólogos desde su fundación en 2005, CeraVe combinó el cuidado de la piel respaldado por la ciencia con la educación desde el primer día. Construida sobre la base de tres ceramidas esenciales idénticas a las que se encuentran naturalmente en la piel y una profunda experiencia en la función de barrera de la piel, la marca ayudó a establecer el modelo de cómo los dermatólogos, los profesionales de la salud y los creadores se involucran en las redes sociales, ayudando a dar forma a cómo millones de consumidores descubren, aprenden e interactúan con el cuidado de la piel todos los días.

Vincent Chauvière, presidente de marca global de CeraVe

"CeraVe siempre ha creído en conocer a los consumidores donde ocurre la cultura, y fuimos una de las primeras marcas en aprovechar el poder de las plataformas sociales para hacer que la educación dermatológica sea más atractiva y accesible", dijo Vincent Chauvière, presidente de marca global de CeraVe. "Con los Global CerAwards inaugurales, estamos llevando ese compromiso aún más lejos al reunir a 111 creadores de 22 países para una experiencia de Hollywood única diseñada para ampliar los límites de la narración de historias, estimular la creatividad y redefinir lo que es posible cuando los creadores, la ciencia y el entretenimiento se unen".

Dr. Andrew Park, dermatólogo certificado y creador

"CeraVe siempre ha entendido el poder de las redes sociales para hacer que la educación sobre la salud de la piel sea más accesible, y ha sido pionera en incorporar a los dermatólogos a esas conversaciones. Como dermatólogo y creador, sé lo raro que es tener la oportunidad de colaborar con este nivel de talento de todo el mundo y crear contenido a esta escala. Experiencias como esta no solo inspiran creatividad, sino que ayudan a elevar el nivel de cómo puede ser la educación para el cuidado de la piel en las redes sociales ".

CeraVe se

fundó en 2005 con la misión de brindar cuidado terapéutico de la piel para todos y crea productos desarrollados por dermatólogos para restaurar y mantener la barrera natural de la piel. Todas las fórmulas de CeraVe están enriquecidas con tres ceramidas idénticas a la piel AP, NP y EOP (también llamadas 1, 3 y 6-II), con productos seleccionados que cuentan con la tecnología MVE para una hidratación controlada y duradera. CeraVe es la marca de cuidado de la piel númerouno recomendada por dermatólogos en los EE. UU. 2 y ahora está disponible en más de 60 países en todo el mundo. Encuentre CeraVe en Facebook (@ceraveusa), Instagram (@cerave), TikTok (@cerave), X (@cerave) o visite www.cerave.com.

1 Encuesta realizada entre el mercado de dermocosméticos realizada por APLUSA y otros socios entre enero de 2025 y mayo de 2025, en la que participaron dermatólogos de 29 países.

2 IQVIA, Encuesta ProVoice, datos de 12 meses a diciembre de 2025

FUENTE CeraVe