TAIPÉI, 21 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la marca líder mundial en informática, anuncia que sus innovaciones fueron galardonadas con el premio Best Choice de COMPUTEX 2026, que premia las tecnologías innovadoras de IA en las categorías de placas base, tarjetas gráficas y computadoras portátiles. Esta línea de productos galardonada refleja el compromiso de GIGABYTE de facilitar una implementación escalable de la IA mediante plataformas que combinan rendimiento y estabilidad para satisfacer tanto las necesidades de videojuegos como las de productividad.

Las innovaciones de vanguardia de GIGABYTE son galardonadas con el premio Best Choice de COMPUTEX 2026

La placa X870E AORUS XTREME X3D AI TOP fue galardonada como placa base emblemática diseñada específicamente para informática local con IA, que responde a exigencias reales de IA generativa y las cargas de trabajo profesionales, en las que el rendimiento sostenido, el control térmico y el procesamiento de datos a alta velocidad son fundamentales. Su núcleo es el X3D Turbo Mode 2.0, que cuenta con un modelo de sobreaceleración dinámico basado en IA y un chip de hardware integrados para optimizar los parámetros de la CPU en tiempo real. Al ajustar la frecuencia, la potencia y la respuesta térmica en función de las exigencias de la carga de trabajo, permite alcanzar mayor rendimiento sin perder estabilidad. Todo ello, junto con una arquitectura reforzada, supervisión del sistema en tiempo real, matriz térmica de la CPU y sistema de refrigeración activa DDR Wind Blade XTREME, permiten un rendimiento de IA local constante y confiable.

La AORUS RTX 5090 AI BOX se ha ganado su prestigio al llevar un rendimiento de IA casi al nivel de las computadoras de escritorio a las computadoras portátiles, al superar las limitaciones de ancho de banda y térmicas de las eGPU tradicionales, gracias a una solución de informática de IA local totalmente integrada para su implementación en el borde. Esta placa está equipada con una tarjeta GeForce RTX 5090 con arquitectura NVIDIA Blackwell, Thunderbolt 5 y 32 GB de VRAM y ofrece más de 3.000 TOPS de IA para aplicaciones de IA generativa, inferencia de modelos de lenguaje grande (LLM) y cargas de trabajo gráficas exigentes. GPU Selector aumenta aún más la flexibilidad gracias a la asignación de aplicaciones mediante arrastrar-y-soltar, lo que permite a los usuarios distribuir tareas entre la GPU interna, la eGPU AORUS AI BOX y entornos de portátiles con varias GPU para un rendimiento optimizado.

La AORUS MASTER 16 fue galardonada por su rendimiento estable y predecible en cargas de trabajo de larga duración, desde juegos con alta frecuencia de fotogramas y edición de video 4K hasta renderizado 3D y computación local con IA. Un facilitador clave es GiMATE, agente de IA exclusivo de GIGABYTE, que optimiza de forma inteligente el consumo energético, la refrigeración y el rendimiento en función de los distintos escenarios de uso. Esto se ve respaldado por el sistema de refrigeración WINDFORCE INFINITY EX, diseñado para garantizar un rendimiento óptimo en un chasis de 19,9 mm de grosor, líder en el mercado, a la vez que ofrece un funcionamiento silencioso (0 dB) en situaciones de bajo consumo. Este enfoque integral de la integración de sistemas garantiza a GIGABYTE una presencia destacada en el mercado dentro del segmento de las computadoras portátiles para juegos de gama alta.

En conjunto, estas innovaciones reflejan la visión de GIGABYTE de transformar la computación local basada en IA en un ecosistema de IA integrado y escalable que abarque plataformas de escritorio, periféricas y móviles. Para obtener más información acerca de los productos, visite GIGABYTE.

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FUENTE GIGABYTE