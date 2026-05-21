GIGABYTE recibe el COMPUTEX 2026 Best Choice Award por sus innovaciones más punteras

TAIPÉI, 21 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la marca líder mundial en informática, anuncia que sus innovaciones han sido galardonadas en los COMPUTEX 2026 Best Choice Award, en reconocimiento a sus innovadoras tecnologías de IA en las categorías de placa base, tarjeta gráfica y portátil. La gama galardonada refleja el compromiso de GIGABYTE con la implantación escalable de la IA mediante plataformas que combinan rendimiento y estabilidad para cubrir tanto las necesidades de los amantes del gamingcomo las de productividad.

GIGABYTE's Cutting-edge Innovations Recognized with COMPUTEX 2026 Best Choice Award

La X870E AORUS XTREME X3D AI TOP ha sido premiada como placa base de gama alta concebida específicamente para la computación de IA local, dando respuesta a las exigencias reales de la IA generativa y de las cargas de trabajo profesionales, donde el rendimiento sostenido, el control térmico y el procesamiento de datos a alta velocidad resultan fundamentales. El corazón de la placa base es el X3D Turbo Mode 2.0, un sistema impulsado por un modelo dinámico de «overclocking» por IA integrado y un chip dedicado que optimiza en tiempo real los parámetros de la CPU. Al ajustar la frecuencia, el consumo y la respuesta térmica en función de las demandas de la carga de trabajo, ofrece un mayor rendimiento sin afectar a la estabilidad. A esta tecnología se suman una arquitectura reforzada, la supervisión del sistema en tiempo real, la CPU Thermal Matrix y la refrigeración activa DDR Wind Blade XTREME, que permiten un rendimiento de IA local sostenido y fiable.

La AORUS RTX 5090 AI BOX ha obtenido este reconocimiento por lograr que los portátiles ofrezcan un rendimiento de IA prácticamente equivalente al del de los equipos de sobremesa, superando las limitaciones de ancho de banda y térmicas de las eGPU tradicionales mediante una solución de computación de IA local totalmente integrada para la computación periférica. Equipada con una GeForce RTX 5090 de arquitectura NVIDIA Blackwell, Thunderbolt 5 y 32 GB de VRAM, proporciona más de 3000 AI TOPS para la IA generativa, la inferencia de LLM y las cargas de trabajo gráfico más exigentes. La GPU Selector aporta una flexibilidad adicional al permitir asignar aplicaciones con solo «arrastrar y soltar», por lo que el usuario puede distribuir las tareas entre la GPU interna, la eGPU AORUS AI BOX y entornos de portátiles con varias GPU para optimizar el rendimiento.

La AORUS MASTER 16 ha sido galardonada por su rendimiento estable y predecible en cargas de trabajo prolongadas, desde juegos con las tasas de «frames» más altas y la edición de vídeo en 4K hasta el renderizado 3D y la computación de IA local. Un elemento clave es GiMATE, el agente de IA exclusivo de GIGABYTE, que optimiza de forma inteligente el consumo, la refrigeración y el rendimiento en función de los casos de uso. A esto se suma la avanzada refrigeración WINDFORCE INFINITY EX, diseñada para mantener un funcionamiento de alto rendimiento con un chasis de tan solo 19,9 mm, líder a nivel mundial, al tiempo que ofrece una experiencia de 0 dB en situaciones de bajo consumo. Este enfoque completo de la integración de sistemas garantiza a GIGABYTE una presencia diferencial en el segmento de portátiles gaming de gama alta.

En conjunto, estas innovaciones reflejan la visión de GIGABYTE de transformar la computación de IA local en un ecosistema de IA integrado y escalable a través de plataformas de sobremesa, periféricas y móviles. Para obtener más información sobre nuestros productos, visite el sitio web de GIGABYTE.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2971657/GIGABYTE_s_Cutting_edge_Innovations_Recognized_COMPUTEX_2026_Best_Choice_Award.jpg