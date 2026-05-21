技嘉創新技術實力榮獲 COMPUTEX 2026 Best Choice Award 肯定

AORUS RTX 5090 AI BOX 則以延伸筆電運算能力為獲獎關鍵，提供接近桌機級的算力，並突破傳統外接顯卡的頻寬與散熱瓶頸，適用於邊緣部署等高效能地端應用。搭載 NVIDIA Blackwell 架構 GeForce RTX 5090 繪圖晶片與 32GB VRAM，並支援 Thunderbolt 5，可提供超過 3,000 AI TOPS，輕鬆對應生成式應用、LLM 推論與高負載圖形運算需求。透過獨家 GPU Selector 功能，使用者可依照效能需求將任務分配至筆電內建或外接 GPU，實現更靈活的運算配置。

AORUS MASTER 16 的獲獎價值來自於對高階電競筆電效能、散熱與可攜性平衡的重新定義。產品以長時間穩定輸出為設計核心，能在高幀率遊戲、4K 影像處理、3D 渲染與地端運算等高負載情境下，提供穩定且可預期的效能表現。其內建 GiMATE 獨家智慧 AI 助理，可依據使用情境即時調整系統功耗、散熱與效能設定，提升整體運作效率；搭配進階WINDFORCE INFINITY EX 散熱系統，在全球領先的 19.9mm 輕薄機身中維持高效能運作，並於低負載情境下實現 0dB 靜音體驗。此種以系統整合為核心的設計思維，使產品在旗艦級電競筆電市場中建立清晰定位。

本次獲獎產品展現其將地端 AI 運算由單點效能提升，進一步整合為跨桌機、邊緣與行動裝置的完整生態系，持續推動高效能智慧應用的落地與普及。更多產品資訊，請參閱技嘉官方網站。

SOURCE GIGABYTE