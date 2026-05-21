ĐÀI BẮC, ngày 21 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, thương hiệu máy tính hàng đầu thế giới, công bố các đổi mới công nghệ của hãng đã được vinh danh tại giải thưởng COMPUTEX 2026 Best Choice Award, ghi nhận các công nghệ AI tiên tiến trong các hạng mục bo mạch chủ, card đồ họa và máy tính xách tay. Danh mục sản phẩm đạt giải phản ánh trọng tâm của GIGABYTE trong việc thúc đẩy triển khai AI có khả năng mở rộng thông qua các nền tảng cân bằng giữa hiệu năng và độ ổn định, đáp ứng cả nhu cầu về năng suất lao động và chơi game.

Những đổi mới công nghệ tiên tiến của GIGABYTE được vinh danh tại COMPUTEX 2026 Best Choice Award

X870E AORUS XTREME X3D AI TOP được vinh danh là bo mạch chủ dòng flagship được thiết kế chuyên biệt cho điện toán AI cục bộ, đáp ứng các yêu cầu thực tiễn của AI tạo sinh và khối lượng công việc chuyên nghiệp, nơi hiệu năng duy trì ổn định, khả năng kiểm soát nhiệt và xử lý dữ liệu tốc độ cao đóng vai trò then chốt. Trung tâm của sản phẩm là X3D Turbo Mode 2.0, được hỗ trợ bởi mô hình ép xung AI động tích hợp cùng chip phần cứng nhằm tối ưu hóa các tham số CPU theo thời gian thực. Thông qua việc điều chỉnh tần số, công suất và phản ứng nhiệt dựa trên yêu cầu khối lượng công việc, công nghệ này giúp mở khóa hiệu năng cao hơn trong khi vẫn duy trì độ ổn định. Bên cạnh đó, kiến trúc gia cường, hệ thống giám sát theo thời gian thực, CPU Thermal Matrix và công nghệ làm mát chủ động DDR Wind Blade XTREME góp phần đảm bảo hiệu năng AI cục bộ ổn định, đáng tin cậy.

AORUS RTX 5090 AI BOX được vinh danh nhờ mang lại hiệu năng AI tiệm cận cấp độ máy tính để bàn cho laptop, vượt qua các hạn chế về băng thông và nhiệt của eGPU truyền thống thông qua một giải pháp điện toán AI cục bộ tích hợp hoàn chỉnh để triển khai tại biên (edge). Được trang bị card đồ họa GeForce RTX 5090 kiến trúc NVIDIA Blackwell, cổng Thunderbolt 5 và 32GB VRAM, thiết bị cung cấp hơn 3.000 AI TOPS cho AI tạo sinh, suy luận mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và các khối lượng công việc đồ họa đòi hỏi cao. Tính năng GPU Selector tăng cường hơn nữa tính linh hoạt với khả năng phân bổ ứng dụng bằng thao tác kéo-thả, cho phép người dùng phân chia tác vụ giữa GPU tích hợp, eGPU AORUS AI BOX và môi trường đa GPU trên laptop nhằm tối ưu hóa hiệu năng.

Laptop AORUS MASTER 16 được vinh danh nhờ hiệu năng ổn định trong các tác vụ kéo dài, từ chơi game tốc độ khung hình cao, chỉnh sửa video 4K đến dựng hình 3D và điện toán AI cục bộ. Một yếu tố hỗ trợ then chốt là GiMATE, tác nhân AI độc quyền của GIGABYTE, có khả năng tối ưu thông minh công suất, làm mát và hiệu năng dựa trên từng kịch bản sử dụng. Hỗ trợ cho điều này là công nghệ tản nhiệt tiên tiến WINDFORCE INFINITY EX, được thiết kế để duy trì vận hành hiệu năng cao trong thân máy mỏng 19,9 mm hàng đầu thế giới, đồng thời mang lại trải nghiệm vận hành yên tĩnh 0dB trong các kịch bản sử dụng nhẹ. Cách tiếp cận tích hợp hệ thống toàn diện này giúp GIGABYTE đảm bảo vị thế khác biệt trên thị trường trong phân khúc laptop gaming flagship.

Cùng với đó, những đổi mới này phản ánh tầm nhìn của GIGABYTE trong việc chuyển đổi điện toán AI cục bộ thành một hệ sinh thái AI tích hợp, có khả năng mở rộng trên các nền tảng máy tính để bàn, môi trường tại biên và thiết bị di động. Vui lòng truy cập GIGABYTE để biết thêm chi tiết sản phẩm.

SOURCE GIGABYTE