台北、2026年5月21日 /PRNewswire/ --世界をリードするコンピューター・ブランドであるGIGABYTEは、マザーボード、グラフィックスカード、およびラップトップ・カテゴリーにおける革新的なAI技術を表彰するCOMPUTEX 2026 Best Choice Awardにおいて、同社のイノベーションが表彰されたことを発表しました。数々の賞を受賞したこの製品ラインナップは、ゲーミングと生産性の両方のニーズにおいて、パフォーマンスと安定性のバランスを両立させたプラットフォームを通じて、拡張性の高いAI導入を実現するというGIGABYTEの取り組みを体現しています。

GIGABYTEの最先端イノベーションがCOMPUTEX 2026 Best Choice Awardを受賞

X870E AORUS XTREME X3D AI TOPは、ローカルAIコンピューティング向けに特別に設計されたフラッグシップマザーボードとして表彰されました。本製品は、持続的なパフォーマンス、熱制御、高速データ処理が不可欠となる、生成AIやプロフェッショナル向けワークロードといった実世界のニーズに対応しています。その中核となるX3D Turbo Mode 2.0は、内蔵のダイナミックAIオーバークロックモデルとハードウェアチップを搭載し、CPUパラメータをリアルタイムで最適化します。ワークロードの要求に応じて周波数、電力、熱応答を調整することで、安定性を維持しながらより高い性能を引き出します。これを支える強化されたアーキテクチャ、リアルタイムのシステム監視、CPUサーマルマトリックス、DDR Wind Blade XTREMEアクティブ冷却により、持続的で信頼性の高いローカルAIパフォーマンスを実現します。

AORUS RTX 5090 AI BOXは、エッジ展開のための完全に統合されたローカルAIコンピューティングソリューションを通じて、従来のeGPUの帯域幅と熱の制限を打破し、ほぼデスクトップレベルのAI性能をノートPCにもたらすことで、その地位を確立しました。NVIDIA BlackwellアーキテクチャのGeForce RTX 5090、Thunderbolt 5、および32GB VRAMを搭載し、生成AI、LLM推論、および要求の厳しいグラフィックス・ワークロード向けに3,000以上のAI TOPSを提供します。GPU Selectorは、ドラッグ＆ドロップでアプリを割り当てられるため、柔軟性がさらに向上し、ユーザーは内蔵GPU、AORUS AI BOX eGPU、マルチGPUノートPC環境にタスクを割り当ててパフォーマンスを最適化できます。

AORUS MASTER 16は、高フレームレートのゲームや4Kビデオ編集から、3DレンダリングやローカルAIコンピューティングまで、長時間のワークロードにわたる安定した予測可能なパフォーマンスが評価されました。GIGABYTE独自のAIエージェントであるGiMATEは、使用シナリオに基づいて電力、冷却、およびパフォーマンスをインテリジェントに最適化します。これをサポートするのが、先進のWINDFORCE INFINITY EX冷却です。世界をリードする薄さ19.9mmの筐体で高性能を維持しながら、負荷の低い状況では0dBの静音環境を実現します。このような包括的なシステム統合アプローチにより、GIGABYTEはフラッグシップゲーミングノートPC市場において確固たる地位を築いています。

これらのイノベーションは、デスクトップ、エッジ、およびモバイルの各プラットフォームにおいて、ローカルAIコンピューティングを統合されたスケーラブルなAIエコシステムに変革するというGIGABYTEのビジョンを反映しています。製品の詳細については、GIGABYTEをご覧ください。

SOURCE GIGABYTE