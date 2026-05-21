타이베이 2026년 5월 21일 /PRNewswire/ -- 세계적인 컴퓨터 브랜드 기가바이트(GIGABYTE)가 컴퓨텍스 2026 베스트 초이스 어워드(COMPUTEX 2026 Best Choice Award)에서 자사 혁신 기술을 인정받아 수상의 영예를 안았다. 이번 수상은 메인보드, 그래픽카드, 노트북 부문에서 혁신적인 AI 기술을 인정받은 것이다. 상을 받은 제품은 게임과 생산성 전반에서 성능과 안정성의 균형을 유지하면서 확장 가능한 AI 배치를 지원하려는 기가바이트의 전략이 투영되었다.

기가바이트, 컴퓨텍스 2026 베스트 초이스 어워드 수상…최첨단 혁신 기술 인정받아

X870E AORUS XTREME X3D AI TOP은 로컬 AI 컴퓨팅을 위해 설계된 플래그십 메인보드로 선정됐다. 이 제품은 지속적인 성능, 열 제어, 고속 데이터 처리 능력이 중요한 생성형 AI 및 전문 워크로드의 실질적 니즈를 충족한다.핵심 기술인 X3D Turbo Mode 2.0은 내장된 동적 AI 오버클러킹 모델과 하드웨어 칩을 기반으로 CPU 파라미터를 실시간으로 최적화한다. 워크로드에 따라 주파수, 전력, 열 반응을 조정함으로써 안정성을 유지하면서도 더 높은 성능을 구현한다. 또한 강화된 아키텍처, 실시간 시스템 모니터링, CPU Thermal Matrix, DDR Wind Blade XTREME 액티브 쿨링 기술이 결합되어 안정적이고 지속적인 로컬 AI 성능을 지원한다.

AORUS RTX 5090 AI BOX는 노트북에서도 데스크톱 수준에 가까운 AI 성능을 구현한 점에서 높은 평가를 받았다. 이 제품은 완전 통합형 로컬 AI 컴퓨팅 솔루션을 통해 기존 eGPU의 대역폭 및 발열 한계를 극복하며 엣지 환경에서의 활용을 가능하게 한다. NVIDIA Blackwell 아키텍처 기반 GeForce RTX 5090, Thunderbolt 5, 32GB VRAM을 탑재해 생성형 AI, LLM 추론, 고사양 그래픽 작업에서 3000 AI TOPS를 넘는 성능을 실현한다. 또한, GPU Selector 기능을 통해 드래그 앤 드롭 방식으로 애플리케이션을 할당할 수 있어, 내장 GPU, AORUS AI BOX eGPU, 멀티 GPU 노트북 환경 간 작업도 효율적으로 분배할 수 있다.

AORUS MASTER 16은 장시간 워크로드에서도 안정적이고 예측 가능한 성능을 구현한 점이 높은 평가를 받았다. 고프레임 레이트 게임, 4K 영상 편집, 3D 렌더링, 로컬 AI 컴퓨팅 등 다양한 작업에서 뛰어난 성능을 발휘한다. 핵심 기술인 GiMATE는 기가바이트의 독자적인 AI 에이전트로, 사용 환경에 따라 전력, 냉각, 성능을 지능적으로 최적화한다. 여기에 세계 최고 수준의 19.9mm 초슬림 프레임에서도 고성능을 유지할 수 있도록 설계된 WINDFORCE INFINITY EX 냉각 시스템이 적용됐다. 또한 저부하 환경에서는 0dB 무소음 환경을 구현한다. 이 같은 통합적 시스템 설계는 기가바이트가 플래그십 게이밍 노트북 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보하는 데 기여하고 있다.

이들 혁신 제품은 모두 데스크톱, 엣지, 모바일 플랫폼 전반에서 로컬 AI 컴퓨팅을 통합적이고 확장 가능한 AI 생태계로 발전시키겠다는 기가바이트의 비전이 투영되었다. 자세한 제품 정보는 GIGABYTE에서 확인할 수 있다.

SOURCE GIGABYTE