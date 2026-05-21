Les innovations de pointe de GIGABYTE récompensées par le Best Choice Award du COMPUTEX 2026

TAIPEI, 21 mai 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la première marque mondiale d'ordinateurs, annonce que ses innovations ont été récompensées par le Best Choice Award du COMPUTEX 2026, qui reconnaît les technologies innovantes en matière d'IA dans les catégories cartes mères, cartes graphiques et ordinateurs portables. Cette gamme primée reflète la volonté de GIGABYTE de permettre un déploiement évolutif de l'IA grâce à des plateformes qui équilibrent les performances et la stabilité pour les besoins des jeux et de la productivité.

GIGABYTE's Cutting-edge Innovations Recognized with COMPUTEX 2026 Best Choice Award

La carte mère X870E AORUS XTREME X3D AI TOP a été récompensée en tant que modèle phare spécialement conçu pour le calcul IA local, répondant ainsi aux exigences concrètes de l'IA générative et des charges de travail professionnelles, où les performances soutenues, la gestion thermique et le traitement rapide des données sont essentiels. Le X3D Turbo Mode 2.0 est au cœur de cette technologie. Il s'appuie sur un modèle d'overclocking AI dynamique intégré et sur une puce matérielle pour optimiser les paramètres du processeur en temps réel. En ajustant la fréquence, la puissance et la réponse thermique en fonction des exigences de la charge de travail, ce système permet d'obtenir des performances plus élevées tout en maintenant la stabilité. L'architecture renforcée, la surveillance du système en temps réel, la matrice thermique du processeur et le refroidissement actif DDR Wind Blade XTREME permettent d'obtenir des performances d'IA locales durables et fiables.

L'AORUS RTX 5090 AI BOX a gagné son statut en apportant aux ordinateurs portables des performances IA proches de celles d'un ordinateur de bureau, en brisant les limites thermiques et de bande passante des eGPU traditionnels, grâce à une solution de calcul IA locale entièrement intégrée pour un déploiement en périphérie. Équipée d'une carte graphique GeForce RTX 5090 dotée de l'architecture NVIDIA Blackwell, d'une connexion Thunderbolt 5 et de 32 Go de mémoire vidéo, elle offre plus de 3 000 TOPS d'IA pour l'IA générative, l'inférence LLM et les tâches graphiques exigeantes. Le sélecteur de GPU améliore encore la flexibilité grâce à l'affectation des applications par glisser-déposer, permettant aux utilisateurs de répartir les tâches entre le GPU interne, l'AORUS AI BOX eGPU et les environnements d'ordinateurs portables multi-GPU pour des performances optimisées.

L'AORUS MASTER 16 a été récompensé pour ses performances stables et prévisibles lors de tâches de longue durée, qu'il s'agisse de jeux à fréquence d'images élevée, du montage vidéo en 4K, du rendu 3D ou du calcul IA en local. GiMATE, l'agent IA exclusif de GIGABYTE, qui optimise intelligemment l'alimentation, le refroidissement et les performances en fonction des scénarios d'utilisation, est un élément clé. Le refroidissement avancé WINDFORCE INFINITY EX, conçu pour soutenir un fonctionnement hautes performances dans un châssis de 19,9 mm d'épaisseur, tout en permettant une expérience ambiante de 0 dB dans les scénarios de faible utilisation, vient à l'appui de ce système. Cette approche holistique de l'intégration des systèmes assure à GIGABYTE une présence distinctive sur le marché dans le segment des ordinateurs portables de jeu.

Ensemble, ces innovations reflètent la vision de GIGABYTE qui consiste à transformer l'informatique IA locale en un écosystème IA intégré et évolutif sur les plates-formes de bureau, périphériques et mobiles. Veuillez consulter le site GIGABYTE pour plus de détails sur le produit.

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