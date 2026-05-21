นวัตกรรมล้ำสมัยของ GIGABYTE ได้รับรางวัล Best Choice จากงาน COMPUTEX 2026
News provided byGIGABYTE
21 May, 2026, 13:00 CST
ไทเป 21 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- GIGABYTE แบรนด์คอมพิวเตอร์ชั้นนำระดับโลกประกาศว่า นวัตกรรมของบริษัทได้รับเกียรติให้เป็นผู้ชนะรางวัล COMPUTEX 2026 Best Choice Award ซึ่งเป็นการยกย่องเทคโนโลยี AI ที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรมในหมวดหมู่เมนบอร์ด การ์ดจอ และแล็ปท็อป โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ GIGABYTE ในการขับเคลื่อนการปรับใช้งาน AI ที่สามารถขยายขอบเขตได้ผ่านแพลตฟอร์มที่สร้างความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและความเสถียร เพื่อตอบโจทย์ทั้งความต้องการด้านการเล่นเกมและการทำงานอย่างลงตัว
X870E AORUS XTREME X3D AI TOP ได้รับรางวัลในฐานะเมนบอร์ดเรือธงที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการประมวลผล AI ภายในอุปกรณ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในโลกแห่งความเป็นจริง ทั้งงานด้านเจนเนอเรทีฟ AI และเวิร์กโหลดระดับมืออาชีพ ซึ่งประสิทธิภาพที่ต่อเนื่อง การควบคุมอุณหภูมิ และการประมวลผลข้อมูลความเร็วสูงถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง โดยหัวใจหลักของเมนบอร์ดนี้คือ X3D Turbo Mode 2.0 ที่ขับเคลื่อนด้วยโมเดลโอเวอร์คล็อก AI แบบไดนามิกในตัว และชิปฮาร์ดแวร์เพื่อปรับแต่งพารามิเตอร์ของ CPU แบบเรียลไทม์ ทั้งยังสามารถปรับความถี่ พลังงาน และการตอบสนองต่อความร้อนตามความต้องการของเวิร์กโหลดเพื่อปลดล็อกประสิทธิภาพที่สูงยิ่งขึ้นในขณะที่ยังคงรักษาความเสถียรเอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยม นอกจากนี้ เมนบอร์ดดังกล่าวยังมาพร้อมกับโครงสร้างที่แข็งแกร่ง ระบบการตรวจสอบระบบแบบเรียลไทม์ ฟีเจอร์ CPU Thermal Matrix และพัดลมระบายความร้อน DDR Wind Blade XTREME เพื่อส่งมอบประสิทธิภาพการประมวลผล AI ภายในอุปกรณ์ที่เสถียรและเชื่อถือได้อย่างยาวนาน
AORUS RTX 5090 AI BOX ได้รับรางวัลจากการยกระดับประสิทธิภาพ AI สู่ระดับเทียบเท่าเดสก์ท็อปมาสู่แล็ปท็อป ซึ่งทลายข้อจำกัดด้านแบนด์วิดท์และอุณหภูมิของ eGPU ทั่วไป ผ่านโซลูชันการประมวลผล AI ภายในอุปกรณ์แบบครบวงจรสำหรับการปรับใช้งานที่ระบบ Edge โดยมาพร้อมกับกราฟิกการ์ดสถาปัตยกรรม NVIDIA Blackwell อย่าง GeForce RTX 5090, เทคโนโลยี Thunderbolt 5 และ VRAM ขนาด 32GB ที่ส่งมอบประสิทธิภาพ AI สูงกว่า 3,000 TOPS สำหรับการประมวลผลเจนเนอเรทีฟ AI, การอนุมานโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) และเวิร์กโหลดกราฟิกที่ต้องใช้พลังประมวลผลสูง นอกจากนี้ ฟีเจอร์ GPU Selector ยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นด้วยการกำหนดแอปพลิเคชันแบบลากและวาง ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดสรรงานระหว่าง GPU ภายในเครื่อง, eGPU ของ AORUS AI BOX และสภาพแวดล้อมแล็ปท็อปที่มี GPU หลายตัวเพื่อประสิทธิภาพที่เหมาะสมที่สุดได้อีกด้วย
AORUS MASTER 16 ได้รับรางวัลจากประสิทธิภาพที่เสถียร และคาดการณ์ได้สำหรับการรองรับเวิร์กโหลดที่ยาวนาน ตั้งแต่การเล่นเกมที่มีอัตราเฟรมเรทสูง การตัดต่อวิดีโอ 4K ไปจนถึงการเรนเดอร์ 3D และการประมวลผล AI ภายในอุปกรณ์ โดยมีฟีเจอร์สำคัญอย่าง GiMATE ซึ่งเป็นเอเจนท์ AI เอกสิทธิ์เฉพาะของ GIGABYTE ที่ช่วยปรับแต่งพลังงาน การระบายความร้อน และประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับสถานการณ์การใช้งานได้อย่างชาญฉลาด พร้อมทั้งรองรับการทำงานด้วยเทคโนโลยีระบายความร้อน WINDFORCE INFINITY EX ขั้นสูง ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อรักษาการทำงานที่เปี่ยมประสิทธิภาพภายใต้ตัวเครื่องที่บางเฉียบระดับโลกเพียง 19.9 มม. ในขณะที่มีเสียงรบกวนเพียง 0dB ในสถานการณ์ที่มีเวิร์กโหลดต่ำ ซึ่งการผสานรวมระบบแบบองค์รวมนี้เองได้ช่วยสร้างความโดดเด่นในตลาดให้กับ GIGABYTE ในกลุ่มแล็ปท็อปสำหรับเล่นเกมระดับเรือธง
นวัตกรรมเหล่านี้ล้วนสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของ GIGABYTE ในการพลิกโฉมการประมวลผล AI ภายในอุปกรณ์ให้กลายเป็นระบบนิเวศ AI แบบบูรณาการและขยายขอบเขตได้ในทุกแพลตฟอร์ม ทั้งเดสก์ท็อป ระบบ Edge และแพลตฟอร์มอุปกรณ์พกพา โปรดเข้าไปที่ GIGABYTE เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
SOURCE GIGABYTE
Share this article