La Conferencia Global de Socios de FOTON 2026 se celebró a lo grande en Beijing para consolidar la estrategia mundial, con el objetivo de convertirse en una empresa de vehículos comerciales de primer nivel

Afianzar la estrategia mundial, esforzarse para alcanzar nuevas metas de desarrollo

Actualmente, la inteligencia industrial, la digitalización y la conectividad están impulsando el rápido desarrollo de la industria automotriz china. En este proceso, las nuevas energías y la conducción inteligente se han convertido en ventajas competitivas fundamentales para el sector automovilístico chino. En este momento crucial de la transformación de la industria mundial de vehículos comerciales, FOTON Motor participa de forma activa en la competencia mundial con una visión estratégica renovada. En la conferencia, el presidente de la junta directiva de FOTON Motor, Chang Rui, hizo la presentación oficial del Informe de Estrategia Global de FOTON, en el que se detallan objetivos y estrategias globales claras: "Para 2030, los vehículos de nuevas energías representarán más del 50 % de nuestra variedad de productos, las ventas en el extranjero superarán las 300.000 unidades y construiremos una empresa de vehículos comerciales de primer nivel con conceptos de diseño, procesos de fabricación y experiencias de calidad líderes".

Para alcanzar este objetivo, FOTON Motor acelerará sus inversiones industriales en el extranjero. En los próximos cinco años, la empresa planea construir más de 10 bases industriales en Tailandia, Indonesia, Sudáfrica, Brasil, México, Arabia Saudita, la Unión Europea y otras regiones clave. FOTON también establecerá un ecosistema que abarcará repuestos, vehículos usados, gestión de flotas y otros servicios relacionados. La empresa continuará optimizando su línea de productos, para impulsar las sinergias entre las ventas directas y la distribución y construir un sistema de calidad de primer nivel. Estos esfuerzos mejorarán la competitividad del producto y la satisfacción del cliente, para allanar el camino para convertirse en una empresa de vehículos comerciales de clase mundial.

Profundización de la cooperación regional, expansión a los mercados emergentes

La trayectoria de FOTON Motor de China para el mundo siempre se ha guiado por una visión global centrada en la apertura, la colaboración y el profundo desarrollo del mercado. En este panorama mundial en constante expansión, FOTON no solo demuestra las sólidas capacidades manufactureras de China, sino que también destaca el sentido de responsabilidad y el compromiso de las empresas chinas en el escenario mundial.

Brasil y Sudáfrica, como mercados emergentes dinámicos, son pilares estratégicos cruciales en la expansión global de FOTON. En la conferencia, Victor Queiroz, representante jefe de ApexBrasil para la Región Asia-Pacífico, y Mogamat Mahdi Basadien, encargado interino de Negocios de la Embajada de Sudáfrica en Beijing, pronunciaron discursos en los que expresaron su apoyo a la profundización de la colaboración y la continua inversión de FOTON en sus respectivas regiones.

En su discurso, Victor Queiroz, representante principal de ApexBrasil para la Región Asia-Pacífico, destacó el importante progreso que FOTON Motor ha logrado en el mercado brasileño en los últimos años. Señaló que la fábrica de FOTON en el sur de Brasil logró con éxito la producción localizada del primer camión ligero "ALL-New Aumark", lo que marca un paso clave en la localización de marcas chinas de vehículos comerciales en Brasil. Además, Victor señaló que el gobierno brasileño está promoviendo iniciativas como el "Nuevo plan industrial (NOVA INDÚSTRIA)" y el "Plan de movilidad ecológica e innovación (MOVER)", que se centran en tecnologías ecológicas y vehículos de nuevas energías. Estos planes incentivan a las empresas a aumentar las inversiones en descarbonización, innovación y electrificación, en estrecha consonancia con la estrategia de transporte sostenible de FOTON. La Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones continuará apoyando el desarrollo localizado de FOTON en campos como los vehículos de nuevas energías y la fabricación inteligente, para impulsar de forma conjunta la cooperación entre China y Brasil a una nueva etapa.

Mogamat Mahdi Basadien, encargado interino de Negocios de la Embajada de Sudáfrica en Beijing, afirmó que la planta de ensamblaje local de FOTON en Sudáfrica es uno de los proyectos de inversión automotriz más importantes del país en casi cuatro décadas. Hizo hincapié en que este logro refleja la profundización de la cooperación económica entre China y Sudáfrica, basada en la confianza mutua y el desarrollo compartido. El exitoso lanzamiento de la primera camioneta pickup ensamblada localmente por FOTON en septiembre de 2025 marca un hito histórico, no solo para FOTON (la primera marca china en lograr la producción CKD localizada en Sudáfrica) sino también para Sudáfrica, ya que consolida la posición del país como centro manufacturero regional en África. Basadien destacó: "El gobierno sudafricano recibe con satisfacción el 'Plan Faro' de FOTON para posicionar a Sudáfrica como un centro regional para África. Estamos deseosos de profundizar la cooperación en áreas como la localización de componentes, la investigación y desarrollo de vehículos de nuevas energías, la transferencia de tecnología y el comercio regional, con el fin de trabajar juntos para promover un desarrollo sostenible e inclusivo en todo el continente africano".

En el futuro, FOTON Motor continuará fortaleciendo sus sistemas de producción y servicio localizados, para ofrecer productos y tecnologías mejor adaptados a las necesidades del mercado local. La empresa contribuirá al desarrollo del mercado y apoyará de forma activa la cooperación económica y comercial regional, así como la modernización industrial.

Líder en innovación de productos, apertura a una nueva etapa mundial

Con el foco en las tendencias del mercado mundial de vehículos comerciales, el plan de tecnológica futura de FOTON Motor y la planificación de productos, Lu Zhenghua, vicepresidente ejecutivo de FOTON Motor, declaró en la conferencia: "La industria china de vehículos comerciales está pasando rápidamente de ser 'participante del mercado' a 'líder tecnológico mundial'. Las tres tendencias clave actuales son: el rápido aumento de la penetración de los vehículos de nuevas energías, el desarrollo acelerado de la tecnología inteligente y la coexistencia de múltiples rutas energéticas". FOTON Motor está estrechamente alineada con estas tendencias y ha establecido una dirección estratégica de "Internacionalización, nuevas energías e inteligencia". La empresa está comprometida con un enfoque multifacético que combina tecnologías de combustible eléctrico puro, híbrido y de hidrógeno. En lo que respecta a nuevas energías, el sistema tres en uno IECO, desarrollado a nivel interno por FOTON, ha superado numerosas pruebas extremas en las que el motor eléctrico alcanzó una eficiencia máxima del 97,7 %. La tecnología híbrida abarca 12 condiciones de funcionamiento típicas, y la flota de demostración de pilas de combustible de hidrógeno ha alcanzado las 3.600 unidades. En la conducción inteligente, la tecnología HWP de FOTON reduce de una manera eficaz la fatiga del conductor, mientras que su cabina inteligente, impulsada por IA, transforma el vehículo en una "plataforma de productividad móvil". En lo que respecta a productos, FOTON ha desarrollado plataformas específicas para vehículos de nuevas energías, a la vez que continúa iterando sobre las plataformas tradicionales, para construir una gama de productos con competitividad en el mercado mundial.

Bajo el liderazgo de su estrategia inteligente integral, el vicepresidente y portavoz de FOTON Motor, el Sr. Liu Xuguang, destacó en su informe sobre la estrategia del ecosistema de posventa: "Basándose en la estrategia del ecosistema de posventa de FOTON, la empresa está aprovechando las oportunidades de rápido crecimiento en el sector de posventa de China. FOTON genera ventajas competitivas diferenciadas centrándose en 'vehículos + sistema telemático FOTON' e impulsa la digitalización completa y el desarrollo del ecosistema en toda su actividad empresarial". Actualmente, la plataforma del sistema telemático FOTON ha conectado datos de más de 3,16 millones de vehículos y presta servicio a más de 4.500 empresas de logística. Al usar funciones como la programación inteligente, el diagnóstico remoto y el análisis del comportamiento del conductor, FOTON ha logrado mejorar la eficiencia operativa en un 10 % y ha reducido el riesgo de accidentes en un 40 %. En áreas como el arrendamiento, el mantenimiento y la reparación, y los vehículos usados, FOTON refuerza las sinergias de canal y plataforma, amplía su red de estaciones de carga y promueve servicios de datos de valor añadido. En el ámbito internacional, FOTON está expandiendo activamente sus plataformas digitales y redes de reposición de energía, para mejorar las redes de distribución de repuestos y apoyar a los concesionarios en el desarrollo de negocios de vehículos usados y de arrendamiento. La empresa está construyendo de forma continua un sistema global de servicios de ecosistema vehicular, con el fin de avanzar de una manera firme para convertirse en una empresa de vehículos comerciales de clase mundial.

Objetivos ambiciosos respaldados por un plan claro y un sólido apoyo. En la conferencia, Fu Jun, vicepresidente de FOTON Motor y presidente de FOTON International, ofreció una explicación detallada del Plan de trabajo de negocios internacionales 2026. Declaró: "Para 2026, FOTON aspira a alcanzar las 200.000 unidades en ventas en el extranjero, con un crecimiento superior al 70 % en camiones pesados, una duplicación de las ventas de autobuses y un crecimiento continuo en vehículos comerciales ligeros. También planeamos establecer 8 mercados con más de 10.000 unidades cada uno". FOTON acelerará su despliegue industrial e impulsará la innovación en los modelos de marketing, con un fuerte enfoque en la promoción de nuevos productos y vehículos de nuevas energías. La empresa colaborará con socios globales para escribir un nuevo capítulo de "Drive to Great".

Para reconocer a los socios destacados que han realizado contribuciones significativas al desarrollo global de FOTON, FOTON Motor entregó más de 10 premios, entre ellos el premio a la excelencia en la promoción de nuevos productos, el premio pionero en la promoción de nuevas energías, el premio a la excelencia en servicio y repuestos, el premio a la excelencia en el mercado de repuestos, el prestigioso premio honorífico al cliente de flotas y el premio a la mejor estrella emergente.

Como empresa líder en la industria de vehículos comerciales de China, FOTON Motor ha utilizado este lanzamiento estratégico como un hito, al tener la innovación de productos como motor principal. La empresa no solo ofrece a los usuarios soluciones definitivas que son "más eficientes a nivel de energía, con mayor alcance, mayor inteligencia y mejor seguridad", sino que también impulsa la transformación acelerada de la industria hacia tecnologías ecológicas e inteligentes. En el futuro, con la plena implementación de su nueva estrategia y nuevos productos, FOTON consolidará aún más su posición en el mercado mundial e inyectará un fuerte "poder chino" en el desarrollo de la logística mundial de nuevas energías.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2819733/image_834329_45514948.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2819734/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2819735/2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2819736/3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2819737/4.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2819738/5.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2819739/6.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2819740/7.jpg

FUENTE Foton Motor