El Brand Day en el extranjero y la celebración del 30.º aniversario de Foton Motor se celebraron con éxito en Pekín

PEKÍN, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- FOTON Motor presentó oficialmente su primer FOTON BRAND DAY el 22 de abril en Pekín, en un evento que reunió a representantes de los medios de comunicación y de los concesionarios de Europa, América y el Sudeste Asiático. El evento incluyó visitas a la fábrica, pruebas de manejo de los vehículos y una cena de gala con motivo del 30.º aniversario al pie de la Gran Muralla en Badaling.

Fabricación inteligente y experiencia de producto

La delegación visitó la planta de FOTON Cummins, el Laboratorio X y la planta del Centro Global de Autobuses de FOTON, donde pudo observar las líneas de producción inteligentes de motores y las estaciones de trabajo integradas con IA. Por la tarde, se realizó una prueba de manejo en la que se presentó la línea completa de FOTON, que incluye camiones pesados, camiones ligeros, minicamiones, furgonetas, camionetas pickup y vehículos de nueva energía.

30 Años de "Grit to Great"

En la gala de la Gran Muralla, el presidente internacional de FOTON, Wu Zongtian, destacó el espíritu "Grit to Great" (Desafío a la excelencia) de la empresa. El vicepresidente, Dong Shuxing, repasó el crecimiento de FOTON, desde su primer camión ligero hasta su presencia en más de 140 países. Reiteró la estrategia de "Globalización integral" y anunció el objetivo "GREEN 3030": 300.000 ventas en el extranjero para 2030, con un 30 % de vehículos de nueva energía (NEV). Durante los próximos cinco años, FOTON planea establecer bases industriales en Indonesia, Sudáfrica, México, Arabia Saudita, Europa y otras regiones, lo que acelerará la transición de la exportación de productos a la colaboración en tecnología, estándares y toda la cadena de valor.

Lanzamiento de cuatro nuevos productos

FOTON presentó cuatro modelos completamente nuevos: el GALAXUS redefine la logística de larga distancia con un nivel superior de comodidad y eficiencia; el DAYSTAR ofrece una versatilidad óptima para el transporte interurbano de mercancías; el eVIEW CONNECT, totalmente eléctrico, impulsa una revolución en la eficiencia de la movilidad urbana de mercancías; y el AUV Smart Bus lidera la transformación de la microcirculación urbana gracias a su seguridad, eficiencia, comodidad y funciones inteligentes.

Lanzamiento de la expedición mundial

FOTON lanzó de manera oficial la "Expedición Mundial FOTON GALAXUS". Con inicio en Pekín, la primera parada es México, seguida de Asia-Pacífico y Oriente Medio, y culminará en el Salón del Automóvil de Hannover. Una ceremonia de izamiento de bandera marcó la partida del equipo pionero de Latinoamérica.

En su 30.º aniversario, FOTON Motor aspira a ser un socio mundial de confianza en soluciones de vehículos comerciales ecológicos e inteligentes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2966409/20260427184111_714_137.jpg

FUENTE FOTON MOTOR