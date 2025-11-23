SERES presenta innovaciones líderes del sector en Auto Guangzhou y lidera el camino para el futuro

GUANGZHOU, China, 23 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La línea completa de productos AITO y los últimos logros tecnológicos de SERES se exhibieron en la Exposición Internacional del Automóvil de Guangzhou. Al mismo tiempo, se presentó la plataforma SERES MF 2.0.

La inteligencia redefine el lujo: aparece la línea completa de modelos de AITO

SERES presenta innovaciones líderes del sector en Auto Guangzhou (PRNewsfoto/SERES) Leon He, presidente de SERES Group y MF Platform 2.0 (PRNewsfoto/SERES)

El salón del automóvil de este año marca la mayor presencia de AITO en términos de escala y oferta de productos. Se expusieron juntos los productos más recientes de toda la serie AITO, que tienen un volumen de entregas acumuladas superior a 900.000 unidades. Entre ellos, el AITO M9 y el AITO M8 se clasificaron como campeones de ventas en sus respectivos segmentos de precios de 500.000 yuanes y 400.000 yuanes.

El stand de 1.700 metros cuadrados, recientemente renovado de AITO, contó con zonas de exhibición de tecnología y experiencia de lujo para interpretar de una forma explícita la declaración de la marca de "La inteligencia redefine el lujo".

Lanzamiento de SERES MF Platform 2.0, la plataforma que define nuevos niveles para la movilidad inteligente del futuro

En la feria, se hizo la presentación oficial de la plataforma SERES MF 2.0. Esta plataforma es guiada por Panoramic Intelligence, está construida sobre la base de la seguridad inteligente y representa una actualización integral en Smart Energy, Intelligent Chassis, EEA Architecture e Intelligent Space. Es una plataforma impulsada por IA para vehículos eléctricos inteligentes.

En la feria también se mostraron los últimos logros tecnológicos, incluido un extensor de rango de 2.0T y un sistema de extensión de rango ultraintegrado 14 en 1, que hizo su debut en un salón del automóvil nacional.

La base de usuarios de AITO supera los 900.000, el kilometraje total de conducción asistida supera los 4.450 millones de kilómetros

Hasta la fecha, AITO se ha ganado la confianza de 900.000 usuarios. El kilometraje total cubierto por sus vehículos eléctricos inteligentes de autonomía extendida superó los 21.400 millones de kilómetros y la conducción eléctrica pura representa el 70 % de esta distancia. El kilometraje acumulado de conducción asistida superó los 4.450 millones de kilómetros.

Además, AITO prestó servicios de atención de manera proactiva 266.000 veces y ahorró a los usuarios más de 440.000 horas en tiempo de mantenimiento mediante diagnósticos remotos, lo que establece una nueva referencia en el servicio premium.

SERES continuará desarrollando productos de alta gama, que se caractericen por su alta seguridad, alta calidad, alta confiabilidad, alto rendimiento y alto valor para los usuarios.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2830312/SERES_Showcases_Industry_Leading_Innovations_at_Auto_Guangzhou.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2830313/Leon_He_President_SERES_Group_MF_Platform_2_0.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2767806/5638513/SERES_Logo.jpg

FUENTE SERES