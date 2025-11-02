La ganancia neta de SERES para los primeros tres trimestres alcanza los 5.312 millones de yuanes, para ser el primer fabricante de NEV de lujo con listado "A+H"

CHONGQING, China, 2 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 30 de octubre, SERES publicó sus resultados financieros del tercer trimestre de 2025. Según el informe, SERES generó ingresos de 110.534 mil millones de renminbis y una ganancia neta atribuible a los accionistas de 5.312 mil millones de renminbis en los primeros tres trimestres, con un crecimiento interanual del 31.56 %.

La línea de productos AITO continúa expandiéndose; AITO M9 establece un récord de entrega para el segmento de 500 000 RMB

Línea de productos AITO (PRNewsfoto/SERES) AITO M9 (PRNewsfoto/SERES)

Este año, AITO ha acelerado el desarrollo de productos y ha lanzado varios modelos nuevos. Desde el nuevo AITO M5 Ultra hasta la edición AITO M9 2025 y el AITO M8 orientado a la familia y el nuevo AITO M7, la línea diversificada ha sido bien recibida por el mercado y los clientes por igual.

Hasta la fecha, el total de entregas en todos los modelos de AITO ha superado las 800.000 unidades. Solo el AITO M9 ha entregado más de 250,000 unidades en solo 21 meses, estableciendo un récord para vehículos en el segmento de 500,000 RMB. El AITO M8 ha superado las 100.000 entregas, manteniendo su posición como el más vendido en el segmento de 400.000 RMB durante cuatro meses consecutivos. El nuevo AITO M7 logró más de 20.000 entregas en solo 36 días de su lanzamiento, convirtiéndose rápidamente en un destacado en el mercado.

Según el 2025 First Half New Energy Vehicle Brand Health Study de Landroads Consulting, AITO ocupó el primer lugar en el 2025 H1 Brand Development Confidence Index. El AITO M9 también encabezó la lista general de Net Promoter Score (NPS) para los modelos de vehículos de nueva energía, con una puntuación de 85,2.

Impulsado por la innovación, convirtiéndose en el primer fabricante de NEV de lujo de la industria con el listado "A+H"

El éxito continuo de AITO en el mercado es el resultado del enfoque de SERES hacia la innovación tecnológica con visión de futuro. La empresa está firmemente comprometida con una estrategia de vehículos definida por software, ya que realiza grandes inversiones en tecnologías básicas como la electrificación y los sistemas inteligentes. Las innovaciones clave incluyen la plataforma tecnológica SERES MF, SERES Super Range Extender y SERES Intelligent Safety, todos los cuales aumentan la competitividad del producto.

Gracias a su renovada línea de productos, innovación continua y excelencia operativa, SERES recibió el "Premio a la inversión más valiosa 2024 Golden Bull". En el último ranking de las 500 principales empresas de China, SERES saltó 270 lugares al puesto 190, convirtiéndose en una de las empresas de más rápido crecimiento en la lista.

Vale la pena mencionar que SERES comenzó su salida a bolsa en Hong Kong el 27 de octubre y planea cotizar en la Junta Principal de la Bolsa de Valores de Hong Kong el 5 de noviembre. Después de cotizar, SERES se convertirá en el primer fabricante de Nev de lujo en cotizar tanto en China continental como en Hong Kong (listado "A+H"), lo que proporcionará un mayor impulso para el crecimiento futuro.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2810629/AITO_Product_Lineup.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2810630/AITO_M9.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2767806/5594973/SERES_Logo.jpg

FUENTE SERES