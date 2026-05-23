Shanghai Electric celebra el Día Internacional de la Diversidad Biológica con prácticas ecológicas adaptadas al contexto local

SHANGHÁI, 23 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Con motivo del Día Internacional de la Diversidad Biológica, que se celebra el 22 de mayo, Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727) destaca las prácticas ecológicas adaptadas al contexto local que se llevan a cabo en sus fábricas y emplazamientos de proyectos, y hace hincapié en cómo los proyectos industriales pueden reducir el impacto en el medioambiente y apoyar la biodiversidad mediante acciones específicas para cada emplazamiento.

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El lema de este año, "Actuar a nivel local para lograr un impacto mundial", exige que los compromisos mundiales en materia de sostenibilidad se traduzcan en acciones locales. Para las empresas industriales, la protección de la biodiversidad comienza con medidas prácticas a nivel de proyecto y de emplazamiento, desde el uso de energías más limpias hasta una gestión medioambiental más sólida. Los proyectos de Shanghai Electric en China y Malasia demuestran cómo se puede aplicar este enfoque en diferentes entornos operativos.

El proyecto eólico de Mianchuan, la primera "isla de cero emisiones de carbono" a gran escala alimentada con energía renovable proveniente de la cuenca del río Yangtsé en China, refleja este enfoque adaptado al contexto local. En mayo de 2025, el proyecto, que cuenta con 18 aerogeneradores EW5.6N-202 diseñados a medida por Shanghai Electric Wind Power Group para las condiciones locales de la isla, se conectó íntegramente a la red eléctrica y entró en funcionamiento comercial en septiembre.

Las turbinas, integradas con sistemas de almacenamiento de energía y paneles fotovoltaicos para formar una microrred de energía limpia, generan 244 millones de kWh al año para abastecer de energía a 32.000 residentes, a la vez que suministran más de 200 millones de kWh de electricidad ecológica a las áreas fuera de la isla. El proyecto ahorra 96.000 toneladas de carbón estándar y reduce las emisiones de CO₂ en 240.000 toneladas al año, crea 500 empleos locales y contribuye con 200 millones de yuanes en valor de producción anual y 15 millones de yuanes (2,2 millones de dólares) en impuestos y ganancias.

Las turbinas personalizadas para baja velocidad del viento, adaptadas a las complejas condiciones de la isla, permiten un sistema coordinado de "energía eólica-solar-almacenamiento", lo que crea un modelo de transformación replicable y con cero emisiones de carbono para las islas del río Yangtsé y resuelve el desafío histórico de la isla de depender de una única fuente de energía, a la vez que preserva el medioambiente y la biodiversidad.

En Sarawak, Malasia, Shanghai Electric también puso en marcha la línea de transmisión Similajau-Bunut de 500 kV, un proyecto de 106 kilómetros que demuestra cómo se puede llevar a cabo el desarrollo de infraestructuras prestando atención a los ecosistemas y a las comunidades locales.

Durante todo el proyecto, Shanghai Electric implementó un enfoque sistemático de gestión de la salud, la seguridad, la protección y el medioambiente (HSSE) y no informó ningún incidente de responsabilidad medioambiental ni conflictos importantes con la comunidad. El proyecto alcanzó un cumplimiento del 100 % en materia de descarga de aguas residuales y separación de residuos, y no se produjeron incidentes de contaminación, víctimas entre la fauna silvestre ni daños al ecosistema circundante, lo que demuestra una coexistencia armoniosa con la naturaleza.

De cara al futuro, Shanghai Electric seguirá aplicando prácticas ecológicas adaptadas al contexto local en todas sus operaciones y emplazamientos de proyectos, apoyando la protección de la biodiversidad y ayudando al mismo tiempo a que los proyectos industriales reduzcan su impacto en el medioambiente. En el video, se pueden encontrar más prácticas de conservación de la biodiversidad.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2986010/Shanghai_Electric.mp4

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/5984108/Shanghai_Electric_logo.jpg

FUENTE Shanghai Electric