HANNOVER, Alemania, 25 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727), líder mundial en la prestación de soluciones integradas para los sectores energético e industrial, participa en Hannover Messe 2026 bajo el lema "Interlocking Energy and Industry" (La interrelación entre la energía y la industria), en la que exhibe sus productos de energía ecológica, soluciones energéticas integradas y escenarios de aplicación industrial habilitados por IA.

Shanghai Electric destaca la integración de la energía y la industria impulsada por IA en Hannover Messe 2026 Speed Speed

En el marco de la transición energética de Europa y la creciente demanda de adopción de IA en la fabricación, Shanghai Electric tiene como objetivo explorar nuevas oportunidades para una cooperación más estrecha. En la Hannover Messe 2026 contará con cuatro zonas de exposición: "AI for Industry" (IA para la industria), "Zero-Carbon Parks" (parques con cero emisiones de carbono), "POWER to X" y "IIoT Digital Foundation", en las que se presentarán soluciones para múltiples escenarios y proyectos internacionales reales que ponen de manifiesto la capacidad integrada de Shanghai Electric para impulsar el desarrollo sinérgico de la cadena industrial en sus dos sectores principales: la energía y la industria.

Integración digital y de IA: un nuevo modelo para la modernización industrial

En la zona de exhibición "AI for Industry", Shanghai Electric presentó su serie "StarCloud Intelligent Manufacturing" (fabricación inteligente de StarCloud), la cual incluye casi 40 modelos de IA y agentes inteligentes que cubren tres grandes escenarios de fabricación (investigación y desarrollo y diseño, producción y fabricación, así como operación y mantenimiento) para impulsar la actualización inteligente de la industria manufacturera.

El producto "Mobile Factory" (fábrica móvil), centrado en equipos modulares en contenedores que integran la IA con la tecnología de gemelos digitales, permite el mantenimiento remoto y la programación inteligente. El equipo ya ha llevado a cabo misiones de mantenimiento y reparación de emergencia en diversos proyectos en el extranjero, entre ellos en Corea del Sur, Indonesia y Bangladesh.

Por otra parte, su plataforma de internet industrial de desarrollo propio ofrece soluciones de transformación digital para plantas de fabricación en 13 industrias, incluidos los sectores energético e industrial, y ha conectado a más de 460.000 dispositivos.

El robot humanoide bípedo de desarrollo propio de Shanghai Electric, "Suyuan", también hizo su aparición mundial en el evento. Este robot, que cuenta con articulaciones de alto rendimiento y sistemas de control inteligente de desarrollo propio, tiene la capacidad de operar en escenarios industriales complejos y potenciar la fabricación industrial tradicional.

Energía ecológica: un nuevo referente para los parques de cero emisiones de carbono

Mediante el aprovechamiento de las sinergias de "Energía + Industria", Shanghai Electric desarrolla soluciones replicables para parques con cero emisiones de carbono. La empresa proporciona servicios personalizados de ciclo completo, desde la planificación hasta la operación, junto con sus productos propios que abarcan más de la mitad de los equipos básicos necesarios, incluidos sistemas eólicos, solares, de almacenamiento, de hidrógeno, microrredes y de acoplamiento multienergético.

En la zona de "Zero-Carbon Parks", Shanghai Electric exhibió su liderazgo en tecnología verde en los ámbitos eólico, solar y de almacenamiento de energía:

Energía eólica: con la turbina marina de 25 MW, Shanghai Electric suministra equipos y servicios de operación y mantenimiento a parques eólicos mundiales, como el parque eólico Senj en Croacia, uno de los proyectos eólicos más grandes de Europa Central y Oriental.

con la turbina marina de 25 MW, Shanghai Electric suministra equipos y servicios de operación y mantenimiento a parques eólicos mundiales, como el parque eólico Senj en Croacia, uno de los proyectos eólicos más grandes de Europa Central y Oriental. Energía solar: con tecnología fotovoltaica HJT de vanguardia y capacidad de suministro para toda la cadena de la industria de equipos térmicos solares, Shanghai Electric presenta productos innovadores como la cabina de energía integrada de almacenamiento solar.

con tecnología fotovoltaica HJT de vanguardia y capacidad de suministro para toda la cadena de la industria de equipos térmicos solares, Shanghai Electric presenta productos innovadores como la cabina de energía integrada de almacenamiento solar. Almacenamiento de energía: el sistema de baterías de flujo de vanadio, que utiliza un electrolito a base de agua, se ha convertido en una de las rutas tecnológicas preferidas para el almacenamiento de energía a gran escala y de larga duración.

Liderazgo en la nueva frontera del hidrógeno verde y los combustibles ecológicos

Mediante sus capacidades en toda la cadena de nuevas energías, redes inteligentes y productos químicos ecológicos, Shanghai Electric ha desarrollado tecnologías y equipos fundamentales que cubren toda la cadena de valor de los combustibles ecológicos. Shanghai Electric ofrece soluciones integrales totalmente personalizadas para tres importantes combustibles ecológicos: el metanol verde, el amoníaco verde y el combustible de aviación sostenible (SAF, por sus siglas en inglés) que se adaptan a diferentes condiciones de recursos y demandas del mercado.

El proyecto Taonan de Shanghai Electric en Jilin, el primer proyecto de demostración de metanol verde de China, obtuvo la certificación ISCC de la Unión Europea para todo el proceso. En marzo de 2026, se realizó el primer suministro de productos de metanol verde al buque "OSMIUM" de CMA CGM en el puerto de Yangshan, en Shanghái.

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FUENTE Shanghai Electric