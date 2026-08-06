Sinopec pone en marcha una planta de PVA especializado de 50 000 toneladas, creando así la mayor base de producción de PVA de alta gama del mundo en un único emplazamiento

CHONGQING, China, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") ha puesto en marcha una planta de resina de alcohol polivinílico (PVA) de uso especializado, con una capacidad de producción anual de 50 000 toneladas métricas, en su filial Chongqing SVW Chemical Co., Ltd. La planta logró un funcionamiento estable durante su puesta en marcha inicial y fabricó productos que cumplían con las especificaciones de calidad; de hecho, ya se ha enviado el primer cargamento a Europa.

La nueva planta eleva la capacidad total de producción de PVA de la planta a 210 000 toneladas métricas al año, lo que la convierte en la mayor base de producción del mundo de PVA de alta gama en una única planta. La capacidad adicional reforzará el suministro de materiales especializados utilizados en los sectores fotovoltaico, electrónico, de películas ópticas, farmacéutico y otras aplicaciones de alto valor.

El PVA es un polímero soluble en agua con propiedades biodegradables y una amplia gama de aplicaciones industriales y de consumo. Los grados especiales, que se caracterizan por su elevada pureza y transparencia, se utilizan en láminas ópticas, polarizadores, productos farmacéuticos y cristales de seguridad para automóviles y trenes de alta velocidad. El PVA también se utiliza en el sector textil, en materiales de construcción y en envases solubles en agua.

SVW Chemical ofrece más de 100 tipos de PVA diseñados para satisfacer diferentes requisitos de rendimiento y aplicaciones de mercado. La nueva planta utiliza tecnologías avanzadas de alcoholisis y purificación de precisión para facilitar la producción a gran escala de productos especializados de PVA.

Durante la construcción, el equipo del proyecto abordó una serie de retos técnicos relacionados con el control preciso de la temperatura y la calidad constante del producto. Un nuevo proceso de polimerización ha aumentado la capacidad de producción en un 40 % en comparación con los equipos de generaciones anteriores. La planta cuenta además con cuatro unidades de recuperación de gases de escape y aguas residuales, así como con un sistema de envasado automatizado, con el fin de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y la eficiencia operativa.

El proyecto se completó en 17 meses y se registraron 1,98 millones de horas de trabajo sin accidentes. Durante la puesta en marcha, el equipo optimizó el rendimiento de los equipos y los parámetros del proceso para lograr una producción estable y una calidad constante del producto.

SVW Chemical cuenta con más de 40 años de experiencia en la investigación y la fabricación de PVA. Su gama de productos ha pasado de un solo tipo de PVA en el inicio de sus operaciones a más de 100 en la actualidad. Se exportan más de 70 productos a más de 40 países, lo que proporciona a la empresa una sólida base en los mercados internacionales, entre ellos Europa y Estados Unidos.

De cara al futuro, SVW Chemical aprovechará su mayor capacidad y sus recursos de investigación para desarrollar nuevos materiales especializados de alto valor, ampliar su gama de productos de PVA y ofrecer a sus clientes de todo el mundo un suministro más fiable.

FUENTE SINOPEC