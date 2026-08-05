Sinopec met en service une installation d'alcool polyvinylique de spécialité d'une capacité de 50 000 tonnes, créant le plus grand site de production d'alcool polyvinylique haut de gamme regroupant l'ensemble des activités sur un seul site

CHONGQING, Chine, 5 août 2026 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG : 0386, « Sinopec ») a mis en service une installation de résine d'alcool polyvinylique de spécialité avec une capacité de production annuelle de 50 000 tonnes métriques au sein de sa filiale, Chongqing SVW Chemical Co., Ltd. L'installation a atteint un fonctionnement stable lors de sa mise en service initiale et a produit des produits conformes aux spécifications de qualité, le premier envoi ayant déjà été expédié vers l'Europe.

Cette nouvelle installation augmente la capacité totale de production d'alcool polyvinylique du site à 210 000 tonnes métriques par an, ce qui en fait le plus grand site de production au monde sur un seul site d'alcool polyvinylique haut de gamme. Cette capacité supplémentaire permettra de renforcer l'approvisionnement en matériaux spécialisés utilisés dans les secteurs du photovoltaïque, de l'électronique, des films optiques, des produits pharmaceutiques et d'autres applications à forte valeur ajoutée.

Le PVA est un polymère hydrosoluble doté de propriétés biodégradables et offrant un large éventail d'applications industrielles et grand public. Des nuances spécialisées, caractérisées par une grande pureté et une grande transparence, sont utilisées dans la fabrication de films optiques, de polariseurs, de produits pharmaceutiques et de vitrages de sécurité destinés aux automobiles et aux trains à grande vitesse. Le PVA est également utilisé dans le secteur textile, dans les matériaux de construction et dans les emballages hydrosolubles.

SVW Chemical propose plus de 100 grades de PVA conçus pour répondre à différentes exigences de performance et applications commerciales. Cette nouvelle usine utilise des technologies de pointe en matière d'alcoolyse et de purification de précision afin de permettre la production à grande échelle de produits spécialisés à base de PVA.

Au cours de la construction, l'équipe chargée du projet a dû relever des défis techniques liés au contrôle précis de la température et à la constance de la qualité des produits. Un nouveau procédé de polymérisation a permis d'augmenter la capacité de production de 40 % par rapport aux équipements de la génération précédente. L'installation comprend également quatre unités de récupération des gaz d'échappement et des eaux usées, ainsi qu'un système de conditionnement automatisé, afin d'améliorer l'efficacité en matière d'utilisation des ressources et l'efficacité opérationnelle.

Le projet a été mené à bien en 17 mois et a permis d'enregistrer 1,98 million d'heures de travail sans accident. Au cours de la mise en service, l'équipe a optimisé les performances des équipements et les paramètres de processus afin d'assurer une production stable et une qualité constante des produits.

SVW Chemical possède plus de 40 ans d'expérience dans la recherche et la fabrication de PVA. Sa gamme de produits est passée d'un seul type de PVA au début de son activité à plus de 100 aujourd'hui. Plus de 70 produits sont exportés vers plus de 40 pays, ce qui assure à l'entreprise une présence bien établie sur les marchés internationaux, notamment en Europe et aux États-Unis.

À l'avenir, SVW Chemical mettra à profit ses capacités de production accrues et ses compétences en matière de recherche pour développer de nouveaux matériaux spécialisés à forte valeur ajoutée, élargir sa gamme de produits à base de PVA et garantir à ses clients du monde entier un approvisionnement plus fiable.