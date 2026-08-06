시노펙, 5만 톤 규모 특수 PVA 설비 가동... 세계 최대 단일 부지 고급 PVA 생산기지 완성

충칭, 중국 2026년 8월 6일 /PRNewswire/ -- 중국석유화공집단공사(China Petroleum & Chemical Corporation, HKG: 0386, 이하 '시노펙(Sinopec)')가 자회사인 충칭 SVW 케미컬(Chongqing SVW Chemical Co., Ltd.)에 연간 생산능력 5만 미터톤 규모의 특수 폴리비닐알코올(polyvinyl alcohol, PVA) 수지 설비를 가동했다. 이 시설은 초기 가동 과정에서 안정적인 운영을 달성했으며 품질 규격을 충족하는 제품을 생산했으며, 첫 출하 물량은 이미 유럽으로 발송됐다.

이번 신규 설비로 해당 부지의 총 PVA 생산능력은 연간 21만 미터톤으로 늘어나며, 이로써 이곳은 세계 최대 규모의 고급 PVA 단일 부지 생산기지로 자리매김하게 됐다. 이번에 늘어난 생산능력은 태양광, 전자, 광학필름, 제약 등 고부가가치 응용 분야에 사용되는 특수 소재의 공급을 강화할 것으로 기대된다.

PVA는 생분해성을 지닌 수용성 고분자로, 산업 및 소비재 분야에서 광범위하게 사용된다. 고순도와 투명성을 지닌 특수 등급 PVA는 광학필름, 편광판, 제약 제품, 그리고 자동차와 고속철도용 안전 유리에 사용된다. PVA는 또한 섬유, 건축 소재, 수용성 포장재에도 활용된다.

SVW 케미컬은 서로 다른 성능 요건과 시장 응용 분야에 맞춰 설계된 100개가 넘는 PVA 등급을 제공한다. 이번 신규 설비는 첨단 알콜분해 및 정밀 정제 기술을 활용해 특수 PVA 제품의 대규모 생산을 지원한다.

건설 과정에서 프로젝트 팀은 정밀한 온도 제어와 일관된 제품 품질 확보라는 기술적 과제를 해결했다. 새로운 중합 공정을 통해 이전 세대 설비 대비 생산능력이 40% 향상됐다. 이 시설은 또한 자원 효율성과 운영 효율성을 개선하기 위해 4개의 배기가스 및 폐수 회수 장치와 자동화 포장 시스템도 갖추고 있다.

이번 프로젝트는 17개월에 걸쳐 완료됐으며 198만 시간의 무재해 작업 시간을 기록했다. 가동 과정에서 팀은 설비 성능과 공정 파라미터를 최적화해 안정적인 생산과 일관된 제품 품질을 달성했다.

SVW 케미컬은 PVA 연구 및 제조 분야에서 40년이 넘는 경험을 보유하고 있다. 이 회사의 제품 포트폴리오는 사업 초기 1개 등급의 PVA에서 현재 100개가 넘는 등급으로 성장했다. 회사는 70개 이상의 제품을 40개국 이상의 지역으로 수출함으로써 유럽과 미국을 포함한 국제 시장에서 확고한 기반을 다졌다.

앞으로 SVW 케미컬은 확대된 생산능력과 연구 역량을 활용해 추가적인 고부가가치 특수 소재를 개발하고 PVA 포트폴리오를 확장하며, 전 세계 고객들에게 더 신뢰할 수 있는 공급을 제공할 계획이다.

SOURCE SINOPEC