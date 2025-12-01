新華絲路：百年雲錫 錫引未來

目前，雲錫保有錫資源儲量佔全球10%，銦資源儲量佔全球30%，均居全球第一。同時，歷經一個世紀的技術攀登與產業深耕，從資源勘探到錫礦開採再到錫冶煉，從錫材深加工到錫化工產品研發再到全球錫供應鏈保障，雲錫已建成集「采-選-冶-錫材-錫化工-回收」等於一體的全產業鏈，成為名副其實的世界頭號錫工業企業，自2005年起已連續20年精錫產量位居世界第一。

此外，雲錫的產品早已突破傳統領域的藩籬，廣泛應用於航天航空、5G通訊、光伏電池、半導體芯片等領域。從九天攬月的航天器到潛入尋常百姓家的智能設備，雲錫材料以其「無處不在、無可替代」的獨特價值，成為支撐現代科技社會運轉的「工業維生素」與「關鍵微量元素」。這份「硬核」實力，是雲錫走向世界的底氣所在。

「十四五」期間，雲錫以清晰的戰略視野，聚焦主業，優化並構建了引領未來的「4+2」產業佈局——涵蓋有色金屬原材料、供應鏈及物流、新材料及精深加工、資產管理及配套產業四大核心板塊，以及科技創新平台與高技能人才培育平台兩大支撐載體。

「『4+2』產業佈局不僅是對傳統優勢的鞏固，更是對未來賽道的精準卡位。」孫勇表示，2021年以來，雲錫累計新增17個國家級和省級創新平台及創新主體，構建起強大的創新矩陣。

從破解BGA焊錫球抗氧化難題、實現尺寸公差行業領先，到錫膏焊片賦能汽車製造；從突破高端焊料及助焊劑、ITO靶材技術瓶頸，到攻克半導體用高純材料等難題，雲錫以敏捷製造為基、精準營銷為翼、新產品研發為核，在技術突破之路上持續破壁，為全球錫銦產業鏈升級注入源源不斷的「中國智慧」。

「雲錫已錨定『十五五』的宏偉藍圖，謀劃質的飛躍」。雲南錫業集團（控股）有限責任公司黨委書記、董事長孫勇表示，通過組織實施材料領先專項行動，雲錫志在中高端材料領域的絕對領先優勢，推動企業發展實現從「單點突破」到「體系化領先」、從「戰略投資者引入」到「資本市場價值釋放」的根本性質變。如今的雲錫，正從規模的擴張，升級為創新驅動與價值創造的全新範式。

進入新時代，雲錫以全球視野謀劃未來發展，積極融入「一帶一路」建設，加快國際化經營步伐，「世界雲錫」的藍圖愈發清晰。

在孫勇看來，「世界雲錫」的核心要義在於「三個堅持」：

堅持開放合作，構建全球化的產業佈局。通過跨國併購、合資合作、海外建廠等多種形式，雲錫實現產業鏈、供應鏈、創新鏈的全球優化配置，國際競爭力和影響力持續提升。

堅持綠色發展，樹立負責任的企業形象。秉承「綠水青山就是金山銀山」的理念，雲錫大力推進綠色礦山建設、清潔生產工藝和循環經濟發展，努力建設資源節約型、環境友好型企業。

堅持品質至上，打造世界知名的雲錫品牌。以卓越的產品質量、完善的售後服務贏得全球客戶的信賴，擦亮「雲錫製造」這面高品質錫產品的金字招牌。

「雲錫不僅要提供最優質的產品，更要成為提供全方位、定制化行業解決方案的引領者；不僅要參與全球競爭，更要塑造未來格局。」孫勇表示，雲錫的目標明確而堅定：做強「全球最優錫銦產品供應商、全球最優錫銦行業解決方案提供商」，最終創建成為錫銦行業的世界一流企業。

