Xinhua Silk Road: Heilongjiang: ¡Oye, genial!

PEKÍN, 27 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Cuando a los chinos se les pregunta sobre lugares tranquilos e idílicos para escapar del calor del verano, ellos suelen recomendar Heilongjiang, la provincia más septentrional del país, donde el frescor proviene no solo de su baja temperatura media, sino también de sus vastas áreas de "barreras de oxígeno forestal", la exuberante vegetación de praderas y humedales, y los ríos serpenteantes, hermosos lagos y cascadas que refrescan a los visitantes en verano.

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Heilongjiang: Hey, Cool! Speed Speed

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