PEKING, 27. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Fragt man Menschen in China nach ruhigen, idyllischen Orten, an denen man der Sommerhitze entfliehen kann, empfehlen sie möglicherweise Heilongjiang, die nördlichste Provinz des Landes, deren angenehme Kühle nicht nur der niedrigen Durchschnittstemperatur zu verdanken ist, sondern auch ausgedehnten Waldgebieten, die als „natürliche Sauerstoffbars" gelten, üppigem Grün auf Grasland und in Feuchtgebieten sowie gewundenen Flüssen, malerischen Seen und Wasserfällen, die sich in Kaskaden ergießen und Besuchern im Sommer Erfrischung bieten.

Heilongjiang: Hey, Cool! Speed Speed

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