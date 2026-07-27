Xinhua Silk Road: Heilongjiang: Hei, Nyamannya!
News provided byXinhua Silk Road
27 Jul, 2026, 17:56 CST
BEIJING, 27 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Apabila ditanya tentang destinasi yang tenang dan mendamaikan untuk melarikan diri daripada bahang musim panas, penduduk di China mungkin akan mengesyorkan Heilongjiang, wilayah paling utara di China yang menawarkan kenyamanan bukan sahaja kerana purata suhunya yang rendah, malah juga menerusi kawasan "bar oksigen hutan" yang luas, kehijauan subur di padang rumput dan tanah lembap, serta sungai yang berliku-liku, tasik yang indah dan air terjun bertingkat yang memberikan kesegaran kepada para pengunjung pada musim panas.
Pautan asal: https://en.imsilkroad.com/p/351460.html
SOURCE Xinhua Silk Road
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