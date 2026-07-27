Xinhua Silk Road: Heilongjiang: Hei, Nyamannya!

BEIJING, 27 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Apabila ditanya tentang destinasi yang tenang dan mendamaikan untuk melarikan diri daripada bahang musim panas, penduduk di China mungkin akan mengesyorkan Heilongjiang, wilayah paling utara di China yang menawarkan kenyamanan bukan sahaja kerana purata suhunya yang rendah, malah juga menerusi kawasan "bar oksigen hutan" yang luas, kehijauan subur di padang rumput dan tanah lembap, serta sungai yang berliku-liku, tasik yang indah dan air terjun bertingkat yang memberikan kesegaran kepada para pengunjung pada musim panas.

Heilongjiang: Hey, Cool! Speed Speed

Pautan asal: https://en.imsilkroad.com/p/351460.html

SOURCE Xinhua Silk Road