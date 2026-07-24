Zoomlion renforce son SAV international en réponse aux conditions estivales difficiles

CHANGSHA, Chine, 25 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Les équipes de service après-vente de Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion » ou « la Société »), couvrant plusieurs gammes de produits, notamment les grues d'ingénierie et les engins de levage pour la construction, ont continué à accompagner leurs clients cet été dans de nombreux marchés internationaux. La livraison d'équipements, les réparations d'urgence, les travaux de mise en conformité et l'assistance lors de salons dans des conditions de canicule en Europe, ainsi que les formations à la sécurité sur les grues à tour en Arabie saoudite, illustrent la manière dont Zoomlion concrétise son engagement de service « MORE THAN YOU CARE » à travers un accompagnement quotidien de ses clients et des services couvrant l'ensemble du cycle de vie des équipements.

A Zoomlion service engineer performs RDW-related compliance and maintenance work on a ZAT1600E all-terrain crane in the Netherlands

Zoomlion continue de renforcer son réseau de services localisés et son offre de pièces détachées dans toute l'Europe. Pendant la canicule estivale, la société a également fourni aux équipes de première ligne du matériel de protection contre la chaleur et un soutien logistique. Aux Pays-Bas, l'équipe de service a livré une grue ZCT100 dans des conditions difficiles de températures élevées et a procédé à des inspections et des réglages approfondis afin de garantir que la machine soit mise en service de façon optimale. Dans ce même pays, l'équipe a procédé à des ajustements de conformité aux normes RDW et à l'entretien d'une grue tout-terrain ZAT1600, permettant ainsi au client de respecter les exigences locales d'exploitation tout en préservant la fiabilité et la valeur de l'équipement.

En Bosnie-Herzégovine, une grande grue ZAT1200 utilisée dans une usine chimique a connu une défaillance de la flèche entraînant l'interruption des opérations. Un ingénieur de maintenance de Zoomlion s'est rendu sur place, a identifié la panne et a effectué les réparations ainsi que la remise en service, permettant à la machine de redevenir opérationnelle rapidement tout en réduisant les temps d'arrêt pour le client. En Turquie, l'équipe est intervenue suite à un dysfonctionnement au niveau du déploiement et de la rétraction de la stabilisatrice sur la ZRT1100 d'un client. L'équipe a effectué les réparations et réglages nécessaires sur place afin de rétablir le fonctionnement de la machine.

Le service d'assistance de Zoomlion s'est également étendu aux salons commerciaux. En Espagne, des ingénieurs de maintenance ont participé à l'installation, à la mise en service et à la préparation sur site des équipements lors d'un salon professionnel à Saragosse, contribuant ainsi à garantir que les grues de la société soient présentées dans un état de fonctionnement optimal.

Au-delà de l'Europe, l'équipe SAV de Zoomlion spécialisée dans les engins de levage pour le bâtiment a récemment mené une campagne de service intitulée « MORE THAN YOU CARE » sur le chantier Seven à Dammam, en Arabie saoudite. L'équipe a dispensé une formation spécialisée en sécurité des grues à tour à 23 membres du personnel de chantier, parmi lesquels des grutiers, des signaleurs, des responsables de la sécurité et des techniciens chargés du montage. Grâce à un mélange de formation théorique et d'accompagnement sur le terrain, cette formation a permis de renforcer la sensibilisation à la sécurité, d'harmoniser les pratiques opérationnelles et de favoriser une exécution plus sûre des projets.

Zoomlion va continuer à renforcer son réseau mondial de services, ses capacités en matière de pièces détachées et ses équipes locales afin d'offrir à ses clients du monde entier un accompagnement fiable tout au long du cycle de vie des produits et une valeur ajoutée accrue.