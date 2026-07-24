Zoomlion Memperkukuh Sokongan Pelanggan Global Ketika Berdepan Keadaan Musim Panas yang Mencabar

CHANGSHA, China, 25 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Pasukan perkhidmatan Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion" atau "Syarikat") merentasi pelbagai barisan produk, termasuk kren kejuruteraan dan jentera pengangkat pembinaan, terus menyokong pelanggan di pelbagai pasaran antarabangsa sepanjang musim panas ini. Penghantaran peralatan, pembaikan kecemasan, kerja pematuhan dan sokongan pameran dalam keadaan suhu tinggi di Eropah, bersama latihan keselamatan kren menara di Arab Saudi, mencerminkan bagaimana Zoomlion menterjemahkan komitmen perkhidmatannya "MORE THAN YOU CARE" kepada amalan melalui sokongan pelanggan harian dan perkhidmatan peralatan sepanjang kitaran hayat.

A Zoomlion service engineer performs RDW-related compliance and maintenance work on a ZAT1600E all-terrain crane in the Netherlands

Zoomlion terus memperkukuh rangkaian perkhidmatan setempat dan sokongan alat ganti di seluruh Eropah. Ketika cuaca musim panas yang panas terik, syarikat turut menyediakan bekalan perlindungan haba dan sokongan logistik kepada pasukan barisan hadapan. Di Belanda, pasukan perkhidmatan menyokong penghantaran kren ZCT100 dalam keadaan suhu tinggi yang mencabar serta menjalankan pemeriksaan dan pelarasan terperinci bagi memastikan mesin tersebut mula beroperasi dalam keadaan optimum. Turut di Belanda, pasukan berkenaan melaksanakan pelarasan pematuhan berkaitan RDW dan kerja penyelenggaraan bagi kren semua rupa bumi ZAT1600, sekali gus membantu pelanggan memenuhi keperluan operasi tempatan sambil melindungi kebolehpercayaan peralatan serta nilai asetnya.

Di Bosnia dan Herzegovina, sebuah kren ZAT1200 bersaiz besar yang digunakan di sebuah loji kimia mengalami kerosakan pada bum yang mengganggu operasi. Jurutera perkhidmatan Zoomlion segera ke lokasi, mengenal pasti punca kerosakan dan menyiapkan kerja pembaikan dan pentauliahan, membolehkan mesin kembali beroperasi dengan pantas dan membantu mengurangkan tempoh henti operasi pelanggan. Di Turkiye, pasukan tersebut bertindak balas terhadap kerosakan pada sistem pemanjangan dan penarikan keluar outriger bagi kren ZRT1100 milik pelanggan dengan menyiapkan kerja pembaikan dan pelarasan di lokasi untuk memulihkan prestasi operasi mesin.

Sokongan perkhidmatan Zoomlion turut diperluaskan kepada operasi pameran. Di Sepanyol, jurutera perkhidmatan menyokong kerja pemasangan peralatan, pentauliahan dan persediaan di lokasi sempena sebuah pameran industri di Zaragoza, sekali gus membantu memastikan produk kren syarikat dipamerkan dalam keadaan operasi yang stabil.

Di luar Eropah, pasukan perkhidmatan jentera pengangkat pembinaan Zoomlion baru-baru ini melaksanakan kempen perkhidmatan "MORE THAN YOU CARE" di projek Seven di Dammam, Arab Saudi. Pasukan ini menyediakan latihan keselamatan khas bagi kren menara kepada 23 kakitangan di tapak, termasuk pengendali, pemberi isyarat, pengurus keselamatan dan kakitangan pemasangan. Melalui gabungan pembelajaran teori dan bimbingan di lokasi, latihan ini membantu meningkatkan kesedaran keselamatan, menyeragamkan amalan operasi dan menyokong pelaksanaan projek yang lebih selamat.

Zoomlion akan terus memperkukuh rangkaian perkhidmatan global, keupayaan alat ganti serta pasukan tempatan bagi menyediakan sokongan yang boleh dipercayai sepanjang kitaran hayat produk dan memberikan nilai yang lebih besar kepada pelanggan di seluruh dunia.

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