В Пекине официально представлен Индекс цен на кофе Синьхуа-Юньнань (Пуэр)

ПЕКИН (BEIJING), 7 ноября 2018 г. /PRNewswire/ -- Китайская служба экономической информации (CEIS) при новостном агентстве «Синьхуа», муниципальное правительство города Пуэр и Юньнаньская международная биржа кофе совместно представили Индекс цен на кофе Синьхуа-Юньнань (Пуэр) (Xinhua-Yunnan (Pu'er) Coffee Price Index). Презентация нового индекса состоялась 1 ноября в Пекине.

Основная задача индекса - повысить степень влиятельности и международной узнаваемости бренда кофе, выращиваемого в юго-западной китайской провинции Юньнань, а также предоставить базовые справочные сведения для последующего государственного мониторинга, научного планирования посадки и принятия торговых решений.

Индексная система включает Индекс средневзвешенных закупочных цен на кофе Синьхуа-Юньнань (Пуэр) (Xinhua-Yunnan (Pu'er) Composite Price Index) и Индекс позиционных цен на кофе Синьхуа-Юньнань (Пуэр) (Xinhua-Yunnan (Pu'er) Single-item Price Index). Индексы предполагают составление выборки расценок на необжаренное кофейное зерно, выращиваемое в пяти основных районах Юньнани - Пуэр, Дэхун, Баошань, Линцан и Сишуанбаньна.

Как отметил заместитель главы провинции, являясь крупнейшей в Китае базой по выращиванию кофе, Юньнань нуждается в авторитетном, влиятельном и справедливом индексе цен, отражающем тенденции кофейной отрасли, и публикация такого индекса станет мощным стимулом для расширения и модернизации провинциальной отраслевой цепочки, а также послужит фундаментом для целенаправленной реализации мер по борьбе с бедностью средствами отрасли промышленного выращивания кофе.

По словам вице-президента и генерального секретаря новостного агентства «Синьхуа» г-на Лью Чжэнжуна (Liu Zhengrong), публикация индекса сыграет важную роль в регулировании цен и рыночной конъюнктуры, а также в продвижении упорядоченного развития юньнаньской кофейной промышленности.

Первые данные Индекса средневзвешенных закупочных цен на кофе Синьхуа-Юньнань (Пуэр) показывают тенденцию к снижению котировок за время, прошедшее с базисного периода (3 ноября 2017 года). По состоянию на 12 октября 2018 года индекс составлял 812,69 пунктов, что на 3,59 пункта ниже по сравнению с предыдущим периодом и на 187,31 пунктов или 18,73 процента ниже точки отсчёта индекса (1 000 пунктов) в базисном периоде.

Индекс также показал, что высококачественное кофейное зерно характеризуется увеличенной маржей и стойкостью к падению цен. В сравнении с базисным периодом, произошедшее 12 октября падение цен на кофейное зерно вторичной очистки составило всего 3,72 процента в то время, как стоимость других сортов сократилась более чем на 10 процентов. Этот факт наглядно доказывает, что высококачественное кофейное зерно является приоритетным направление для будущего развития отрасли.

CEIS является стопроцентным дочерним предприятием новостного агентства «Синьхуа». Являясь первой в Китае организацией, изучающей, публикующей и управляющей сводными индексами, Xinhua Indices прилагает все усилия для создания четырех товарных систем: Xinhua Price Index, Xinhua Theme Index, Xinhua Evaluation Index и Xinhua Finance Index. На счету организации - выпуск целого ряда влиятельных продуктов.