Компания XCMG уверенно завоёвывает мировой рынок, делая акцент на странах-участницах инициативы «Пояс и путь»

«Я очень рад, что компания XCMG способна предоставлять продукты и технические сервисы мирового класса клиентам из стран-участниц инициативы «Пояс и путь». Однако нам придётся сделать ещё очень многое, чтобы достичь «Эвереста» в отрасли строительной техники. Поэтому мы должны стремиться к реализации задуманных идей и постоянному самосовершенствованию», - отметил Ван Минь (Wang Min), глава правления XCMG.

В августе шесть трёхлучевых самоходных бурильных остановок и один торкетаппарат XCMG были доставлены на строительную площадку в Индии для дальнейшего использования при создании различных инфраструктурных объектов. Последние два года XCMG прилагает активные усилия для разработки туннельной техники, способной эффективно функционировать в сложных геологических условиях.

А в прошлом месяце делегация во главе с министром государственного управления, закона и порядка Ранджитом Маддумой Бандарой (R.M. Ranjith Madduma Bandara) посетила головной офис компании и высоко оценила прогресс в создании надёжных и инновационных продуктов, позволивший предприятию войти в шестерку ведущих производителей строительной техники.

О компании XCMG

Компания XCMG является многонациональной корпорацией, специализирующейся на производстве тяжелого машинного оборудования, и обладает 74-летней историей. На сегодняшний день предприятие занимает шестое место в рейтинге ведущих игроков отрасли строительной техники. Продукция компании экспортируется в 177 стран и регионов мира.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.xcmg.com или страницы XCMG в Facebook , Twitter , YouTube , LinkedIn и Instagram .

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/771291/XCMG_visited_by_Sri_Lanka_delegation.jpg

Related Links

http://www.xcmg.com

