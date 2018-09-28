Компания XCMG уверенно завоёвывает мировой рынок, делая акцент на странах-участницах инициативы «Пояс и путь»
07:42 ET
СЮЧЖОУ (XUZHOU), Китай, 18 октября 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания XCMG, ведущий китайский производитель строительной техники, отмечает пятую годовщину инициативы «Пояс и путь» значительным успехом на мировом рынке, особенно в регионах-участниках упомянутой инициативы. За последние несколько недель компания получила заказы от клиентов из Южной Америки, стран АСЕАН и Африки на общую сумму около 13 млн. долл. США. В число этих заказов вошли:
- заказ на поставку 70 экскаваторов XE 150BR в Бразилию, ставший для предприятия новым рекордом разового экспорта в какую-либо страну мира. Оборудование, произведённое при участии бразильского завода XCMG, будет использоваться при реализации местных проектов - например, при обслуживании дорог и строительстве мостов.
- Сотни экскаваторов и автосамосвалов XCMG используются при строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Джакарта-Бандунг в Индонезии. Этот проект имеет знаковое значение для инициативы «Пояс и путь». Инвестиции в строительство магистрали протяжённостью 150 километров составили 5,135 млрд. долл. США.
- Экспорт самого крупнотоннажного безоголовочного башенного крана XGT8075-40 в южноамериканскую Боливию для строительства гидроэлектростанции. Новая разработка XGT8075-40 отличается уникальностью конструкции и, в частности, применением интеллектуальной системы управления AMCS.
«Я очень рад, что компания XCMG способна предоставлять продукты и технические сервисы мирового класса клиентам из стран-участниц инициативы «Пояс и путь». Однако нам придётся сделать ещё очень многое, чтобы достичь «Эвереста» в отрасли строительной техники. Поэтому мы должны стремиться к реализации задуманных идей и постоянному самосовершенствованию», - отметил Ван Минь (Wang Min), глава правления XCMG.
В августе шесть трёхлучевых самоходных бурильных остановок и один торкетаппарат XCMG были доставлены на строительную площадку в Индии для дальнейшего использования при создании различных инфраструктурных объектов. Последние два года XCMG прилагает активные усилия для разработки туннельной техники, способной эффективно функционировать в сложных геологических условиях.
А в прошлом месяце делегация во главе с министром государственного управления, закона и порядка Ранджитом Маддумой Бандарой (R.M. Ranjith Madduma Bandara) посетила головной офис компании и высоко оценила прогресс в создании надёжных и инновационных продуктов, позволивший предприятию войти в шестерку ведущих производителей строительной техники.
О компании XCMG
Компания XCMG является многонациональной корпорацией, специализирующейся на производстве тяжелого машинного оборудования, и обладает 74-летней историей. На сегодняшний день предприятие занимает шестое место в рейтинге ведущих игроков отрасли строительной техники. Продукция компании экспортируется в 177 стран и регионов мира.
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.xcmg.com или страницы XCMG в Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn и Instagram.
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/771291/XCMG_visited_by_Sri_Lanka_delegation.jpg
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