Компания XCMG уверенно завоёвывает мировой рынок, делая акцент на странах-участницах инициативы «Пояс и путь»

News provided by

XCMG

07:42 ET

СЮЧЖОУ (XUZHOU), Китай, 18 октября 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания XCMG, ведущий китайский производитель строительной техники, отмечает пятую годовщину инициативы «Пояс и путь» значительным успехом на мировом рынке, особенно в регионах-участниках упомянутой инициативы.  За последние несколько недель компания получила заказы от клиентов из Южной Америки, стран АСЕАН и Африки на общую сумму около 13 млн. долл. США. В число этих заказов вошли:

Sri Lanka Delegation led by Minister of Public Administration & Management and Law & Order Hon. R. M. Ranjith Madduma Bandara Visits XCMG.
Sri Lanka Delegation led by Minister of Public Administration & Management and Law & Order Hon. R. M. Ranjith Madduma Bandara Visits XCMG.
  • заказ на поставку 70 экскаваторов XE 150BR в Бразилию, ставший для предприятия новым рекордом разового экспорта в какую-либо страну мира. Оборудование, произведённое при участии бразильского завода XCMG, будет использоваться при реализации местных проектов - например, при обслуживании дорог и строительстве мостов.
  • Сотни экскаваторов и автосамосвалов XCMG используются при строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Джакарта-Бандунг в Индонезии. Этот проект имеет знаковое значение для инициативы «Пояс и путь». Инвестиции в строительство магистрали протяжённостью 150 километров составили 5,135 млрд. долл. США.
  • Экспорт самого крупнотоннажного безоголовочного башенного крана XGT8075-40 в южноамериканскую Боливию для строительства гидроэлектростанции. Новая разработка XGT8075-40 отличается уникальностью конструкции и, в частности, применением интеллектуальной системы управления AMCS.

«Я очень рад, что компания XCMG способна предоставлять продукты и технические сервисы мирового класса клиентам из стран-участниц инициативы «Пояс и путь». Однако нам придётся сделать ещё очень многое, чтобы достичь «Эвереста» в отрасли строительной техники. Поэтому мы должны стремиться к реализации задуманных идей и постоянному самосовершенствованию», - отметил Ван Минь (Wang Min), глава правления XCMG.

В августе шесть трёхлучевых самоходных бурильных остановок и один торкетаппарат XCMG были доставлены на строительную площадку в Индии для дальнейшего использования при создании различных инфраструктурных объектов. Последние два года XCMG прилагает активные усилия для разработки туннельной техники, способной эффективно функционировать в сложных геологических условиях.

А в прошлом месяце делегация во главе с министром государственного управления, закона и порядка Ранджитом Маддумой Бандарой (R.M. Ranjith Madduma Bandara) посетила головной офис компании и высоко оценила прогресс в создании надёжных и инновационных продуктов, позволивший предприятию войти в шестерку ведущих производителей строительной техники.

О компании XCMG

Компания XCMG является многонациональной корпорацией, специализирующейся на производстве тяжелого машинного оборудования, и обладает 74-летней историей. На сегодняшний день предприятие занимает шестое место в рейтинге ведущих игроков отрасли строительной техники. Продукция компании экспортируется в 177 стран и регионов мира.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.xcmg.com или страницы XCMG в Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn и Instagram.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/771291/XCMG_visited_by_Sri_Lanka_delegation.jpg

Related Links

http://www.xcmg.com

Also from this source

28 Sep, 2018, 09:46 ET XCMG ya acepta solicitudes para la Copa XCMG de este año...

27 Sep, 2018, 16:28 ET Ouverture des candidatures pour la XCMG Cup de cette année...

Explore

More news releases in similar topics

You just read:

Компания XCMG уверенно завоёвывает мировой рынок, делая акцент на странах-участницах инициативы «Пояс и путь»

News provided by

XCMG

07:42 ET