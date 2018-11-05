КОНЬЯК LOUIS XIII Представляет «Умный Декантер»: первый хрустальный декантер с сетевыми возможностями

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(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/779684/LOUIS_XIII_COGNAC_Smart_Decanter_services.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/779685/LOUIS_XIII__COGNAC_Smart_Decanter_Focus_on_Seal.jpg )



https://www.youtube.com/watch?v=QbZP10SpZ4E

МИКРОСХЕМА NFC, ВСТРОЕННАЯ В КОРКОВУЮ ПРОБКУ ДЕКАНТЕРА LOUIS XIII.

Достаточно сканировать корковую пробку при помощи поддерживающего NFC-технологию смартфона, предварительно сняв гарантийную пломбу, чтобы получить доступ к странице-витрине клуба LOUIS XIII для создания или входа в свою учетную запись. Номер декантера будет автоматически зарегистрирован.

ЭТО НОВАТОРСКОЕ РЕШЕНИЕ ОБЕСПЕЧИТ БЕСПРЕПЯТСТВЕННЫЙ ДОСТУП К КЛУБУ LOUIS XIII*.

Благодаря этой небольшой микросхеме NFC клиенты LOUIS XIII получат упрощенный доступ ко всем преимуществам клуба LOUIS XIII. Частный клуб предлагает индивидуализированные услуги, такие как персонализированная гравюра декантера, привилегированный доступ и раннее оповещение о лимитированных тиражах, возможность обращения к личному советнику LOUIS XIII для организации частных дегустаций, гарантирующих незабываемые ощущения, а также приглашение стать участником сети знатоков коньяка Lougis XIII, зарегистрированных во всех уголках мира. Кроме того, умный декантер LOUIS XIII предоставит клиентам дополнительные услуги, позволяющие им создать и персонализировать поздравительное сообщение, которое получатель прочитает, как только сканирует свой декантер.

«Независимо от того, в какой части света находится декантер LOUIS XIII, он будет поддерживать эту интеллектуальную функцию. Интересы клиентов Дома, производящего коньяк LOUIS XIII, находятся в центре всех наших решений, и мы всегда стремимся дарить им самые лучшие впечатления», ‒ говорит Людовик дю Плесси, генеральный исполнительный директор LOUIS XIII. «Эта инновация будет представлена в феврале 2019 года и выйдет на мировой рынок в последующие месяцы».

ТЕХНОЛОГИЯ NFC

NFC обеспечивает простую, быструю, интуитивную и безопасную связь между двумя электронными предметами. Эта хорошо продуманная и надежная технология в течение последних 20 лет и до настоящего момента в основном использовалась в банковских карточках, биометрических паспортах и проездных билетах. Сегодня, с внедрением бесконтактных платежей, подключенных носителей и системы контроля физических объектов с помощью Интернета, технология NFC предлагает новый подход к нашей повседневной жизни.

*О клубе LOUIS XIII: клуб LOUIS XIII ‒ частный клуб для владельцев декантеров коньяка LOUIS XIII. http://www.louisxiii-society.com

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ.

контакты: Caroline Sarrot-Lecarpentier - Global Communication Manager, Andréa Foraison - Global Communication Manager, T +33-6-79-26-57 94, andrea.foraison@LOUISXIII-COGNAC.com