CONHAQUE LOUIS XIII Apresenta O Seu «Decantador Inteligente»: o primeiro decantandor de cristal conectado

UM PEQUENO CHIP NFC INTEGRADO NA ROLHA DE CORTIÇA DO DECANTADOR LOUIS XIII

Após remover o selo, os clientes têm apenas de ligar e passar os seus smartphones com NFC pela rolha de cortiça para aceder à página inicial da Sociedade LOUIS XIII para criar ou entrar na conta. O número do decantador ficará registado automaticamente.

ESTA INOVAÇÃO IRÁ OFERECER UM ACESSO PERFEITO À SOCIEDADE LOUIS XIII*.

Graças a este pequeno chip NFC, os clientes LOUIS XIII terão acesso facilitado a todas as vantagens da Sociedade LOUIS XIII. Este clube privado oferece serviços personalizados, como gravação personalizada do decantador, pré-lançamento de edições limitadas, contacto com um Conselheiro Pessoal LOUIS XIII para degustações privadas e experiências únicas, e um convite para a rede dos connoisseurs do Conhaque LOUIS XIII registados em todo o mundo. Além disso, o Decantador Inteligente LOUIS XIII oferecerá serviços adicionais aos clientes, permitindo-lhes personalizar mensagens de oferta que aparecerão quando os destinatários lerem o seu decantador.

«Todos os decantadores LOUIS XIII apresentarão esta solução inteligente em todo o mundo. Na LOUIS XIII, colocamos os clientes no centro de tudo o que fazemos, esforçando-nos por lhes oferecer sempre as melhores experiências.» referiu Ludovic du Plessis, Diretor-executivo Global da LOUIS XIII. «Esta inovação será lançada a nível global a partir de fevereiro de 2019 e será implementada em todo o mundo nos meses seguintes.»

TECNOLOGIA NFC

A NFC permite uma comunicação simples, rápida, intuitiva e segura entre dois objetos eletrónicos. Uma tecnologia madura e robusta que tem vindo a crescer nos últimos 20 anos que é, principalmente, usada por cartões bancários, passaportes biométricos e bilhetes de viagens - até agora. Atualmente, com a introdução do pagamento sem contacto, acessórios conectados e a Internet das Coisas, a tecnologia NFC está a reinventar a forma como experienciamos a vida.

*Sobre a Sociedade LOUIS XIII: A Sociedade LOUIS XIII é um club privado de membros para detentores de decantadores de Conhaque LOUIS XIII. http://www.louisxiii-society.com

