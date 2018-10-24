Президент Honor Джордж Чжао обсудил концепцию «бесстрашных технологий, безграничных инноваций» с молодыми участниками TEDx CaohejingParkSalon

В рамках TEDx CaohejingParkSalon руководитель компании поделился своими воспоминаниями с молодой аудиторией начинающих предпринимателей: «В 2015 году я вернулся на родину, чтобы возглавить Honor. И хотя на тот момент у меня был опыт только в сфере В2В, я чётко понимал, что выбора у меня нет - я должен сделать Honor успешным брендом. Последние годы, неуклонно следуя концепции «бесстрашных технологий, безграничных инноваций», Honor постоянно оптимизирует свои технологические разработки и повышает качество продукции, наращивая основную конкурентоспособность. Инновации, качество и высокий уровень сервиса были и остаются нашими главными приоритетами. Находясь в непрерывном поиске путей и способов оптимизации своей деятельности в этих трёх аспектах, на следующей неделе в Пекине мы представим очередную новинку – «Honor Magic 2». Этот смартфон выведет отрасль на принципиально новый уровень. Мы уверены, именно лучшие продукты и максимальный комфорт пользователей отличают любую компанию от конкурентов и служат залогом её успеха».

«Являясь самым быстро развивающимся брендом мобильных телефонов, Honor никогда не использует оппортунистический подход при разработке своих стратегий. В 2015-м компания приняла решение консолидировать свои ресурсы для создания лучших продуктов и сервисов, не полагаясь на «сиюминутный успех». Как результат, в 2016 году, когда мировой рынок смартфонов переживал резкий спад, нашему бренду удалось удержаться наплаву и уверенно продвинуться на пути к достижению поставленных целей. В 2017-м, невзирая на скептические прогнозы отрасли в отношении наших перспектив, все предприятия Honor продолжили концентрироваться на будущих достижениях и наращивать динамику деятельности. И, наконец, в 2018 году, несмотря на глубокий кризис китайского рынка смартфонов, нам удалось выбраться из этого шторма невредимыми. Бренд не только продемонстрировал рекордный положительный рост продаж, но и сохранил за собой статус ведущего электронного бренда смартфонов в Китае», - добавил он.

Являясь ведущим инновационным брендом отрасли мобильных телефонов, Honor призывает молодых людей смелее претворять свои мечты в реальность и оставаться верными себе, придерживаясь принципов инноваций, способных изменить жизнь человечества. Целью сегодняшней лекции TEDx было поделиться энтузиазмом и уверенностью с молодёжью, помочь им реализовать свои идеи на благо всего мира.

Давая людям возможность предвидеть будущее, искусственный интеллект неизменно остаётся важнейшей стратегической технологией для специалистов Honor. Задолго до того, как отрасль осознала всю важность ИИ, компания инвестировала значительные средства в научно-исследовательские разработки в данной сфере и сумела создать целостную экосистему ИИ.

Джордж Чжао начал свою карьеру в 1998 в Huawei и проработал в составе этой компании 20 лет. За это время он занимал самые разные должности в представительствах Huawei как в Китае, так и по всему миру. Этот опыт обеспечил ему углублённое понимание алгоритмов использования технологий в быту и их потенциальной способности изменить жизнь людей к лучшему. На посту президента Honor г-н Чжао отвечает за общее управление деятельностью предприятия и за развитие бренда.

TEDx - программа региональных и самоорганизованных мероприятий, объединяющая людей, желающих поделиться своим опытом и ценными идеями в духе TED. Каждый год шанхайский TEDx CaohejingParkSalon приглашает авторитетных и компетентных руководителей бизнеса рассказать о своём успехе и обменяться идеями с молодыми предпринимателями.

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О бренде Honor

Honor является ведущим электронным брендом смартфонов. Торговая марка была создана в полном соответствии со своим рекламным слоганом «For the Brave» (Для смелых духом) для удовлетворения потребностей цифрового поколения посредством Интернет-оптимизированных продуктов, предоставляющих превосходные возможности своим пользователям, вдохновляющих их на смелые действия, стимулирующих креативность и призывающих молодёжь реализовывать свои мечты. Таким образом Honor удалось выделиться среди конкурентов и продемонстрировать свою смелость поступать иначе и предпринимать шаги для того, чтобы предоставлять своим клиентам доступ к новейшим технологиям и инновациям.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.hihonor.com или следите за нашими новостями на:

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