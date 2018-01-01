Семейство Рузвельтов приветствует открытие Национального центра ТКМ «Гуанюйюань» в Шанхае

- Президент торговой марки Го Цзясюэ: «За нашу почти 500-летнюю историю мы смогли выйти за рамки традиционной китайской медицины. Мы - хранители культурного наследия и ярые приверженцы концепции «Один пояс, один путь». Наша задача - делиться культурой традиционной китайской медицины со всем миром».

ШАНХАЙ (SHANGHAI,), 29 августа 2018 г. /PRNewswire/ -- В рамках своего новейшего международного партнёрства старейший из «четвёрки» брендов ТКМ (традиционной китайской медицины) отметил открытие Медицинского центра ТКМ «Гуанюйюань» в шанхайском Доме Рузвельта. Церемония открытия стала кульминацией серии мероприятий по культурному обмену, инициированных брендом «Гуанюйюань» в стремлении поделиться культурой китайской медицины со всем миром.

Глава правления Topsun Group и президент GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Co., Ltd. Го Цзясюэ пояснил значимость этого совместного проекта: «За нашу почти 500-летнюю историю мы смогли выйти за рамки традиционной китайской медицины. Мы - хранители культурного наследия и ярые приверженцы концепции «Один пояс, один путь». Наша задача - делиться культурой традиционной китайской медицины со всем миром. Семья Рузвельтов также вносит значительный вклад в сохранение мирового культурного достояния и продолжает вкладывать средства в разнообразные культурные проекты по всему земному шару».

Туид Рузвельт от всего сердца поздравил «Гуанюйюань» с открытием Национального медицинского центра ТКМ. В небольшом по своим масштабам мероприятии приняли участие около 100 гостей из Китая и других стран мира. В их число вошли президент Шанхайской медицинской ассоциации Сюй Цзяньгуан, заместитель директора Шанхайского комитета по вопросам здравоохранения и планирования семьи Чжан Хуайцюн, исполнительный вице-президент Шанхайской ассоциации ТКМ Ху Хунъи, заместитель главы районной администрации Ли Юань, генеральный консул Египта Халед Юссеф и генеральный консул Греции Вассилис Ксирос.

О компании «Гуанюйюань»

Торговая марка «Гуанюйюань» (GuangYuYuan) была основана в 1541 году. В 2003 году компанию приобрёл ведущий китайский фармацевтический конгломерат Xi'an Topsun Group. На сегодняшний день бренд зарегистрирован на Шанхайской фондовой бирже под названием GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Co. Ltd. (код акций - 600771). В 2006 году Министерство коммерции КНР удостоило «Гуанюйюань» звания «бренд, проверенный временем». Два старейших продукта торговой марки - GuilingJi и Dingkun Dan, - включены в список национального нематериального культурного наследия, а их формулы охраняются наравне с государственными тайнами.