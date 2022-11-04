Абу-Даби приглашает гостей открыть для себя новые впечатления в своем собственном темпе

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Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi

Nov 04, 2022, 00:00 ET

  • Новая кампания Experience Abu Dhabi («Познакомьтесь с Абу-Даби») предлагает гостям города множество незабываемых и обогащающих впечатлений, доступных 365 дней в году 
  • Эмиратское гостеприимство встретит их на каждом шагу: это живая культура, благодаря которой гости почувствуют себя как дома 
  • Здесь найдется что-то для каждого, чтобы вдохновиться, впечатлиться и восстановить силы 

АБУ-ДАБИ (ОАЭ), 4 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- Департамент культуры и туризма Абу-Даби (ДКТ Абу-Даби) представил свою новую кампанию Experience Abu Dhabi («Познакомьтесь с Абу-Даби»). Отдыхайте в своем темпе. Кампания рассказывает о разнообразных впечатлениях, которые вдохновляют, удивляют и дают силы, приглашая приехать и насладиться незабываемыми моментами — по-своему и в своем темпе.

Для просмотра мультимедийного пресс-релиза перейдите по ссылке:
https://www.multivu.com/players/uk/9108351-abu-dhabi-welcomes-visitors-discover-experiences-own-pace/

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Abu Dhabi welcomes visitors to discover experiences at their own pace with its latest campaign: Experience Abu Dhabi. Find Your Pace
Abu Dhabi welcomes visitors to discover experiences at their own pace with its latest campaign: Experience Abu Dhabi. Find Your Pace
Experience the serenity of Jubail Island’s sprawling mangroves
Experience the serenity of Jubail Island’s sprawling mangroves

Кампания Experience Abu Dhabi демонстрирует органичную связь между богатым культурным наследием и захватывающими впечатлениями. Остров Яс встречает гостей круглогодичными развлечениями в тематических парках и достопримечательностями на набережной, а также мероприятиям и развлечениям для семей и людей всех возрастов. Остров Саадият, расположенный всего в 15 минутах от него, наполнен живой культурой. Здесь находится Лувр Абу-Даби со своей неподвластной времени коллекцией и незабываемой архитектурой.

В культурном районе Саадият в самом сердце острова проходят общественные мероприятия и выставки в галерее Манарат-Аль-Саадият, расположенной рядом с музыкальным колледжем Беркли Абу-Даби, выдающейся школой современной музыки и исполнительских искусств. В будущем в этом районе также откроются Музей естественной истории Абу-Даби, Музей Гуггенхайма Абу-Даби, Национальный музей имени шейха Заида и галерея цифрового иммерсивного искусства TeamLab Phenomena Abu Dhabi. Поблизости находятся чистейшие пляжи и прибрежные аллеи с кафе и ресторанами в районе Мамша аль-Саадият, где можно полюбоваться потрясающим закатом.

Всего в часе езды от этих замечательных островов любознательные гости Абу-Даби могут посетить объекты всемирного наследия ЮНЕСКО в оазисе Аль-Айн, испытать приключения и насладиться спокойствием среди дюн пустыни и познакомиться с захватывающим прошлым Абу-Даби в культовых музеях и древних крепостях.

Разнообразные впечатления на протяжении всего года

Кампания приглашает гостей насладиться богатыми впечатлениями от Абу-Даби в собственном темпе.

Культурное вдохновение: прошлое, настоящее и будущее 

Осмотрите национальный памятник истории и древнейшее здание Абу-Даби — крепость-дворец Каср-Аль-Хосн XVIII века в самом центре города.  Здесь также находится Дом ремесленников, который хранит наследие Эмиратов и непреходящие традиции мастерства. В тот же день в Лувре Абу-Даби можно ознакомиться с потрясающей архитектурой, коллекциями произведений искусства и другими артефактами.

Возвращение к природе для восстановления тела и души

Кроме созерцания звезд и глэмпинга в Пустынном парке Джебель-Хафит и прогулок по тенистым тропинкам оазиса в городе-саде Аль-Айн, гости также могут насладиться солнечными пляжами острова Саадият, отправиться в сафари по дикой природе на острове Сир-Бани-Яс или отдохнуть в безмятежном спокойствии пустыни Руб-эль-Хали (буквально «Пустая четверть»).

Развлечения для всех в любое время года 

Песчаные пейзажи Абу-Даби предоставляют бесконечные возможности для катания с песчаных дюн на багги и серфе, а острые ощущения в крупнейшем в мире крытом тематическом парке Warner Bros. World Abu Dhabi на острове Яс оставят воспоминания на всю жизнь. Неподалеку находится всемирно известная гоночная трасса Формулы-1 Yas Marina Circuit, а также крытые развлекательные центры CLYMB и Ferrari World Abu Dhabi.

Календарь событий на любой вкус 

Абу-Даби — это мировой центр событий с насыщенным календарем, в котором каждый найдет что-то для себя. Недавно в Абу-Даби прошли первые в регионе матчи NBA, а также аншлаговые бои за титул чемпиона мира по версии UFC и WBA. Абу-Даби также очаровал маленьких посетителей и их родителей ближневосточной премьерой всемирно известного бродвейского мюзикла «Король Лев», а также захватывающим шоу «Дисней на льду».

В будущем любителей музыки ждет много интересного: выступления Андреа Бочелли, Post Malone, Imagine Dragons, Blackpink, Стинга и Джона Ледженда, а также концерты Кендрика Ламара и Swedish House Mafia в качестве хедлайнеров на Гран-при Формулы-1 Etihad Airways в Абу-Даби.

На фотографиях ниже: тихий оазис Аль-Айн, развлечения в крытом парке Warner Bros. World Abu Dhabi, сафари по дикой природе на острове Сир-Бани-Яс и удостоенный наград ресторан Mezlai в отеле Emirates Palace. С таким количеством впечатлений, которые вдохновляют, удивляют и восстанавливают силы, в Абу-Даби найдется что-то для каждого.

Начните планировать свою поездку прямо сейчас: visitabudhabi.ae.

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SOURCE Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi

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