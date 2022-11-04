Абу-Даби приглашает гостей открыть для себя новые впечатления в своем собственном темпе

Новая кампания Experience Abu Dhabi («Познакомьтесь с Абу-Даби») предлагает гостям города множество незабываемых и обогащающих впечатлений, доступных 365 дней в году

Эмиратское гостеприимство встретит их на каждом шагу: это живая культура, благодаря которой гости почувствуют себя как дома

Здесь найдется что-то для каждого, чтобы вдохновиться, впечатлиться и восстановить силы

АБУ-ДАБИ (ОАЭ), 4 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- Департамент культуры и туризма Абу-Даби (ДКТ Абу-Даби) представил свою новую кампанию Experience Abu Dhabi («Познакомьтесь с Абу-Даби»). Отдыхайте в своем темпе. Кампания рассказывает о разнообразных впечатлениях, которые вдохновляют, удивляют и дают силы, приглашая приехать и насладиться незабываемыми моментами — по-своему и в своем темпе.

Для просмотра мультимедийного пресс-релиза перейдите по ссылке:

https://www.multivu.com/players/uk/9108351-abu-dhabi-welcomes-visitors-discover-experiences-own-pace/

Abu Dhabi welcomes visitors to discover experiences at their own pace with its latest campaign: Experience Abu Dhabi. Find Your Pace Experience the serenity of Jubail Island’s sprawling mangroves

Кампания Experience Abu Dhabi демонстрирует органичную связь между богатым культурным наследием и захватывающими впечатлениями. Остров Яс встречает гостей круглогодичными развлечениями в тематических парках и достопримечательностями на набережной, а также мероприятиям и развлечениям для семей и людей всех возрастов. Остров Саадият, расположенный всего в 15 минутах от него, наполнен живой культурой. Здесь находится Лувр Абу-Даби со своей неподвластной времени коллекцией и незабываемой архитектурой.

В культурном районе Саадият в самом сердце острова проходят общественные мероприятия и выставки в галерее Манарат-Аль-Саадият, расположенной рядом с музыкальным колледжем Беркли Абу-Даби, выдающейся школой современной музыки и исполнительских искусств. В будущем в этом районе также откроются Музей естественной истории Абу-Даби, Музей Гуггенхайма Абу-Даби, Национальный музей имени шейха Заида и галерея цифрового иммерсивного искусства TeamLab Phenomena Abu Dhabi. Поблизости находятся чистейшие пляжи и прибрежные аллеи с кафе и ресторанами в районе Мамша аль-Саадият, где можно полюбоваться потрясающим закатом.

Всего в часе езды от этих замечательных островов любознательные гости Абу-Даби могут посетить объекты всемирного наследия ЮНЕСКО в оазисе Аль-Айн, испытать приключения и насладиться спокойствием среди дюн пустыни и познакомиться с захватывающим прошлым Абу-Даби в культовых музеях и древних крепостях.

Разнообразные впечатления на протяжении всего года

Кампания приглашает гостей насладиться богатыми впечатлениями от Абу-Даби в собственном темпе.

Культурное вдохновение: прошлое, настоящее и будущее

Осмотрите национальный памятник истории и древнейшее здание Абу-Даби — крепость-дворец Каср-Аль-Хосн XVIII века в самом центре города. Здесь также находится Дом ремесленников, который хранит наследие Эмиратов и непреходящие традиции мастерства. В тот же день в Лувре Абу-Даби можно ознакомиться с потрясающей архитектурой, коллекциями произведений искусства и другими артефактами.

Возвращение к природе для восстановления тела и души

Кроме созерцания звезд и глэмпинга в Пустынном парке Джебель-Хафит и прогулок по тенистым тропинкам оазиса в городе-саде Аль-Айн, гости также могут насладиться солнечными пляжами острова Саадият, отправиться в сафари по дикой природе на острове Сир-Бани-Яс или отдохнуть в безмятежном спокойствии пустыни Руб-эль-Хали (буквально «Пустая четверть»).

Развлечения для всех в любое время года

Песчаные пейзажи Абу-Даби предоставляют бесконечные возможности для катания с песчаных дюн на багги и серфе, а острые ощущения в крупнейшем в мире крытом тематическом парке Warner Bros. World Abu Dhabi на острове Яс оставят воспоминания на всю жизнь. Неподалеку находится всемирно известная гоночная трасса Формулы-1 Yas Marina Circuit, а также крытые развлекательные центры CLYMB и Ferrari World Abu Dhabi.

Календарь событий на любой вкус

Абу-Даби — это мировой центр событий с насыщенным календарем, в котором каждый найдет что-то для себя. Недавно в Абу-Даби прошли первые в регионе матчи NBA, а также аншлаговые бои за титул чемпиона мира по версии UFC и WBA. Абу-Даби также очаровал маленьких посетителей и их родителей ближневосточной премьерой всемирно известного бродвейского мюзикла «Король Лев», а также захватывающим шоу «Дисней на льду».

В будущем любителей музыки ждет много интересного: выступления Андреа Бочелли, Post Malone, Imagine Dragons, Blackpink, Стинга и Джона Ледженда, а также концерты Кендрика Ламара и Swedish House Mafia в качестве хедлайнеров на Гран-при Формулы-1 Etihad Airways в Абу-Даби.

На фотографиях ниже: тихий оазис Аль-Айн, развлечения в крытом парке Warner Bros. World Abu Dhabi, сафари по дикой природе на острове Сир-Бани-Яс и удостоенный наград ресторан Mezlai в отеле Emirates Palace. С таким количеством впечатлений, которые вдохновляют, удивляют и восстанавливают силы, в Абу-Даби найдется что-то для каждого.

Начните планировать свою поездку прямо сейчас: visitabudhabi.ae.

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Video - https://mma.prnewswire.com/media/1937804/Find_Your_Pace.mp4

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SOURCE Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi