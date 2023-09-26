Яркие мероприятия в День провинции Цзянси в Болгарии привлекли внимание местных жителей

News provided by

Jiangxi Provincial Department of Culture and Tourism

26 Sep, 2023, 22:14 ET

НАНЬЧАН, Китай, 27 сент. 2023 г. /PRNewswire/ -- Недавно в Китайском культурном центре в столице Болгарии Софии состоялся фестиваль «День провинции Цзянси». Это событие было организовано Департаментом культуры и туризма провинции Цзянси на тему «Мгновение, которым хочется поделиться» и «Уникальные пейзажи Цзянси». Мероприятия, представляющие характерные черты провинции Цзянси, включая фотовыставку, выставку изделий из фарфора, изготовленных в городе Цзиндэчжэнь, традиционную оперу Гань и китайскую чайную церемонию, подарили представителям провинции и местными жителям насыщенные впечатления от культурного обмена.

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Representatives and locals were visiting a photo exhibition to view scenery and learn about culture in Jiangxi.
Representatives and locals were visiting a photo exhibition to view scenery and learn about culture in Jiangxi.
Director general of Jiangxi Provincial Department of Culture and Tourism Mei Yi presided over the event.
Director general of Jiangxi Provincial Department of Culture and Tourism Mei Yi presided over the event.
Traditional Gan opera performance and Bulgarian song performance
Traditional Gan opera performance and Bulgarian song performance

Фестиваль «День провинции Цзянси» стартовал в Болгарии под звуки классической народной музыки провинции Цзянси, традиционной оперы Гань и болгарских народных песен. Фотовыставка, опыт живого общения и культурный обмен в рамках разнообразной программы фестиваля помогли жителям Болгарии познакомиться с политикой открытости и развития, с живописной природой и характерной культурой провинции Цзянси и способствовали развитию общения между двумя регионами.

Губернатор провинции Цзянси Е Цзяньчунь (Ye Jianchun) заявил, что с тех пор, как в декабре 2020 года между провинцией Цзянси и Софийским округом Болгарии были официально установлены побратимские отношения, сотрудничество и обмены между ними постоянно расширяются, а дружба между двумя народами продолжает углубляться. Он выразил надежду, что это мероприятие будет способствовать дальнейшему развитию дружественных обменов и укреплению сотрудничества между сторонами.

В ходе мероприятия был подписан меморандум между Софийским округом и провинцией Цзянси, подтверждающий намерения сторон использовать взаимные преимущества и углублять сотрудничество в области экономики, торговли, сельского хозяйства, культуры и туризма.

Ссылки на вложенные изображения:

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   Подпись: Представители провинции и местные жители посетили фотовыставку, чтобы полюбоваться пейзажами и познакомиться с культурой провинции Цзянси.

  Ссылка: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=442459
  Подпись: Мероприятием руководила генеральный директор Департамента культуры и туризма провинции Цзянси г-жа Мэй Йи (Mei Yi).

  Ссылка: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=442460
  Подпись: Сцена из традиционной оперы Гань и исполнение болгарских песен.

Фото —https://mma.prnewswire.com/media/2221046/1_Photo_exhibition.jpg

Фото —https://mma.prnewswire.com/media/2221045/2_Event.jpg

Фото —https://mma.prnewswire.com/media/2221044/3_Gan_opera.jpg

SOURCE Jiangxi Provincial Department of Culture and Tourism

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