Международная выставка индустрии дисплеев ставит Чэнду в центр внимания всего мира

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Sichuan Provincial Government

Nov 29, 2022, 12:18 ET

ЧЭНДУ, Китай, 29 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- Гибкий экран AMOLED выпущен на производственной линии компании BOE в Чэнду, столице провинции Сычуань на юго-западе Китая.

Чэнду — одна из важнейших в мире производственных баз для новой индустрии дисплеев — проведет у себя с 30 ноября по 1 декабря Всемирную конференцию по индустрии дисплеев 2022 года (WCDI).

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Intl display industry event puts Chengdu in global spotlight
Intl display industry event puts Chengdu in global spotlight

Целью WCDI, спонсорами которой выступают правительство провинции Сычуань и Министерство промышленности и информационных технологий, является дальнейшее укрепление глобального обмена и сотрудничества в рамках новой цепочки производства и поставок дисплеев, а также демонстрация новейших инновационных технологий и достижений отрасли.

В конференции примут участие ведущие ученые, включая лауреата Нобелевской премии по экономике Томаса Сарджента (Thomas Sargent), преподаватели, а также предприниматели из BOE, TCL Technology, Corning Incorporated, Samsung Display и других ведущих предприятий.

Организаторы отметили, что это мероприятие имеет большое значение для развития новой индустрии дисплеев в Сычуане и Чунцине, привлекая различные ресурсы новой индустрии дисплеев в регион Чэнду-Чунцин.

Чэнду является родиной первого в Китае черно-белого кинескопа и первого цветного кинескопа. В последние годы там наблюдается быстрый рост новой индустрии дисплеев.

Гигант индустрии дисплеев BOE Technology Group инвестировала в Чэнду около 100 млрд юаней (13,96 млрд долларов США). В числе этих инвестиций линия по производству гибких дисплеев 6-го поколения AMOLED, являющаяся первой в своем роде такой производственной линией в Китае. Кроме того, в городе расположен один из двух исследовательских и опытно-конструкторских центров BOE по разработке технологии гибких дисплеев AMOLED.

Стартап XGIMI, базирующийся в Чэнду, с 2018 года занимает лидирующее положение на национальном рынке проекторов, положив конец доминированию иностранных брендов. Продукция компании реализуется более чем в 100 странах и регионах.

Будучи важной базой электронных информационных технологий, Чэнду расширяет отраслевую цепочку с целью создания новой научно-исследовательской и производственной базы в сфере производства дисплеев с годовой производственной стоимостью 100 млрд юаней.

В Чэнду расположено более 250 новых предприятий по производству дисплеев. В 2021 году эта новая индустрия дисплеев занимала четвертое место по объему производства в Китае. Более половины iPad в мире и почти половина высокотехнологичных гибких экранов в мире производятся в Чэнду.

Ожидается, что WCDI привлечет внимание мировой общественности к Чэнду и откроет больше возможностей для новой индустрии дисплеев. В ходе этого мероприятия город планирует подписать ряд новых крупных выставочных проектов, что придаст еще большую жизнеспособность его промышленному развитию.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1956271/image_1.jpg

SOURCE Sichuan Provincial Government