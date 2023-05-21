Пэн Лиюань и супруги лидеров стран Центральной Азии посетили исторический театр

News provided by

CGTN

21 May, 2023, 17:30 ET

ПЕКИН, 22 мая 2023 г. /PRNewswire/ -- Пэн Лиюань, супруга председателя КНР Си Цзиньпина, в пятницу утром пригласила первых леди Кыргызстана и Узбекистана посетить исторический театр «Ису» в городе Сиань в провинции Шэньси на северо-западе Китая.

Ее гостьями стали Айгуль Жапарова, супруга президента Кыргызстана Садыра Жапарова, и Зироатхон Мирзиёева, супруга президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Джапаров и Мирзиёев находились в Сиане для участия в саммите «Китай — Центральная Азия», который завершился в пятницу.

Сначала г-жа Пэн повела своих гостей в музей Циньцянской оперы в культурном квартале театра «Ису», где они осмотрели изысканные предметы, связанные с искусством народной оперы.

Они задержались перед фреской, изображающей совместное выступление местных музыкантов и исполнителей из западных регионов во времена правления династии Тан (618–907 гг.). Здесь они узнали о популярности Циньцянской оперы в Китае.

Г-жа Пэн и ее гости также поучаствовали в создании кукол для театра теней в выставочном зале и пообщались с мастерами народного творчества. В театре «Ису» они посмотрели классическое представление Циньцянской оперы. 

Циньцянская опера, жанр китайской народной оперы, возникший во времена династии Западная Чжоу (1045–770 гг. до н. э.), продолжает пользоваться популярностью в обширном регионе северо-западного Китая и была включена в список нематериального наследия страны в 2006 году.

Как и другие жанры традиционной китайской оперы, Циньцянская опера сочетает пение, танцы, боевые искусства и акробатику. Она исполняется на шэньсийском диалекте, а ее репертуар в основном состоит из старинных преданий и народных сказок.

Пэн Лиюань заявила, что Китай готов укреплять культурные обмены и сотрудничество со странами Центральной Азии и содействовать взаимопониманию и дружбе между их народами.

Жапарова и Мирзиёева сказали, что Шелковый путь соединил культуры Центральной Азии и Китая. Они надеются, что обе стороны будут углублять гуманитарные обмены и взаимное обучение между странами.

Длительные культурные обмены приносят плодотворные результаты

За 30 с лишним лет с момента установления дипломатических отношений народы Китая и стран Центральной Азии возобновили тысячелетнюю дружбу, добились плодотворных результатов в таких областях, как образование, культура, здравоохранение, туризм и региональные обмены, а также создали многоплановую основу для гуманитарных обменов.

В Китае и Центральной Азии насчитывается 62 пары породненных провинций, регионов и городов-побратимов. В 2022 году Китай предложил провести Форум дружбы народов Китая и государств Центральной Азии и пообещал довести число городов-побратимов китайских городов в пяти центральноазиатских странах до ста на протяжении десятилетия.

С 2004 года Китай создал 13 Институтов Конфуция и 24 Класса Конфуция в Центральной Азии, в которых в настоящее время обучается более 18 000 студентов.

С 2010 по 2018 год количество студентов из стран Центральной Азии, обучающихся в Китае, выросло с 11 930 до 29 885 человек, со среднегодовым приростом в 12,33 процента. Китай стал одним из основных направлений и предпочтительных стран для обучения за рубежом студентов из стран Центральной Азии. Количество студентов из стран Центральной Азии, обучающихся в Китае, резко возросло после окончания пандемии COVID-19. 

Си Цзиньпин также подчеркнул необходимость укрепления диалога между цивилизациями в своей программной речи на прошедшем в пятницу саммите «Китай — Центральная Азия», заявив, что Китай приглашает страны Центральной Азии принять участие в программе «Культурный Шелковый путь», а также намерен открыть больше центров традиционной медицины в Центральной Азии. 

«Мы ускорим создание своих культурных центров в соседних странах. Китай продолжит предоставлять государственные стипендии странам Центральной Азии и поддерживать их университеты в присоединении к Альянсу университетов Шелкового пути, — добавил Си Цзиньпин. —

Мы обеспечим успешное проведение Года культуры и искусств народов Китая и Центральной Азии, а также медийного диалога высокого уровня между Китаем и странами Центральной Азии. Мы откроем программу "Культурно-туристическая столица Китая и Центральной Азии" и запустим специальные поезда для культурного туризма в Центральной Азии».

https://news.cgtn.com/news/2023-05-19/Peng-Liyuan-spouses-of-Central-Asian-leaders-visit-historic-theater-1jWgpWAnv8c/index.html 

SOURCE CGTN

Also from this source

CGTN: Китай и Центральная Азия обязались продолжать строить сообщество с общим будущим

CGTN: China, Zentralasien gelobt, eine engere Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft aufzubauen

Explore

More news releases in similar topics

PRN Top Stories Newsletters

Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly!

Thank you for subscribing!

By signing up you agree to receive content from us.
Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.
Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen. En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.
Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu. Регистрирайки се, Вие се съгласявате да получавате информационно съдържание от нас. Нашите бюлетини съдържат проследяващи пиксели, които ни помагат да предоставяме уникално съдържание въз основа на ангажираността и интересите на всеки абонат. За повече информация относно начина, по който ще използваме Вашите данни, за да гарантираме, че Ви изпращаме подходящо съдържание, моля, направете справка с нашето Уведомление за поверителност на потребителския бюлетин на PRN. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в долния колонтитул на всеки от имейлите, които ще получите.