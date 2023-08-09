Запуск пилотного проекта в Зоне зеленого цифрового сотрудничества «Китай-ЕС (Тайцан)»

News provided by

China-EU Carbon Neutrality Cooperation Office (CECCO)

09 Aug, 2023, 11:40 ET

Официальный запуск пилотного проекта по углеродной нейтральности в Зоне зеленого цифрового и инновационного сотрудничества «Китай-ЕС (Тайцан)»  

ПЕКИН, 9 августа 2023 г. /PRNewswire/ -- 8 августа 2023 года в Пекине состоялось совещание, посвященное запуску пилотного проекта по углеродной нейтральности в Зоне зеленого цифрового и инновационного сотрудничества «Китай-ЕС (Тайцан)». Совещание было совместно организовано Управлением сотрудничества Китая и ЕС по вопросам углеродной нейтральности (CECCO), центром международного экономического и технологического сотрудничества Министерства промышленности и информационных технологий (MIIT), а также муниципальным правительством Тайцана. На презентации присутствовали высокопоставленные должностные лица из Министерства промышленности и информационных технологий (MIIT), Министерства экологии и окружающей среды (MEE), правительства провинции Цзянсу, муниципального правительства Сучжоу и муниципального правительства Тайцана наряду с предпринимателями из Китая и Европы и отраслевыми экспертами в области политики, энергетики и ресурсов, промышленности, финансов, цифровизации и сертификации, движемыми общим стремлением выразить поддержку реализации пилотного проекта.

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Carbon-Neutrality Pilot Project in the China-EU (Taicang) Green and Digital Innovation Cooperation Zone was officially launched
Carbon-Neutrality Pilot Project in the China-EU (Taicang) Green and Digital Innovation Cooperation Zone was officially launched

Ядром пилотного проекта «Китай-ЕС (Тайцан)» является Цифровой промышленный парк с нулевым выбросом углерода, расположенный в городе Тайцан, провинция Цзянсу, в районе дельты реки Янцзы в Китае, неподалеку от Шанхая. Население охватываемого участка, по приблизительным оценкам, составляет около 150 000 человек, объединенных стремлением к достижению до 2028 года нейтрального уровня выбросов углерода с отслеживанием углеродного следа на всей территории на основе цифровой системы.

Пилотный проект «Китай-ЕС (Тайцан)» имеет определенные цели в восьми ключевых областях: планирование, цифровое управление, энергетика, переработка ресурсов, промышленность, строительство, мобильность и логистика, а также образ жизни. На данной территории, фактически ставшей городской лабораторией по исследованию углеродной нейтральности, формируется ряд подпроектов, ориентированных на зеленую энергетическую инфраструктуру, циркулярную экономику, 1.5-градусный образ жизни, жизнеспособные общины, полностью оцифрованное и прозрачное управление углеродным следом и т. д. К настоящему времени были разработаны углеродно-нейтральная дорожная карта и план действий совместными усилиями китайских и европейских партнерских организаций, включая Китайский институт проектирования и исследований строительных стандартов (CBS) китайской группы строительных технологий (CCTC), а также компании Power China HuaDong Engineering (HDEC), Roland Berger (Германия), Dassault (Франция), TÜV Rheinland (Германия) и другие.

Запуск пилотного проекта «Китай-ЕС (Тайцан)» — это практическое действие для совместного решения проблемы изменения климата китайскими и европейскими зелеными цифровыми партнерами из частного сектора при поддержке государственного сектора и общественных организаций, способствующее достижению Цели устойчивого развития к 2030 году (ЦУР 2030). 

По мере развития проект привлекает все большее число китайских и европейских организаций, занимающихся вопросами углеродной нейтральности и принятием мер по внедрению инноваций в сфере глобального управления климатом.

Справочная информация

В ходе диалога высокопоставленных представителей Китая и Евросоюза был создан Комитет старших экспертов в области устойчивого развития для управления пилотными проектами в рамках углеродно-нейтрального инновационного сотрудничества Китая и ЕС (также известного как «Пилотные проекты Китай-ЕС») на основе существующих платформ обмена, конференций по экологическому и устойчивому развитию и других механизмов сотрудничества Китая и ЕС в различных областях. 

На конференции по экологическому и устойчивому развитию была запущена инициатива Earth Aspiration Action (E2A), в которой приняли участие более 40 государственных учреждений, общественных организаций, научно-исследовательских институтов, финансовых учреждений и ведущих предприятий из Китая, Германии, Франции, Италии, Дании, Швеции и других стран, включая компании ABB (Швейцария), EDF (Франция), RINA (Италия), Deutsche Börse Group (Германия) и др. Возможности сотрудничества совместно создаются и используются в рамках сети международных партнеров, включая 28 пилотных проектов «Китай-ЕС» 2022 года, охватывающих 13 стран, включая Китай, ЕС, Германию, Францию, Италию, Испанию и Финляндию.

В настоящее время Секретариат Китайской ассоциации зеленого устойчивого развития (CGSDA) занимается поиском пилотных проектов, открытых для глобальной реализации, а также партнеров на 2024 год. 

Для получения более подробной информации обращайтесь по адресу: [email protected]

Китайская экологическая ассоциация устойчивого развития (CGSDA)

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2182317/image_5003946_25985199.jpg

SOURCE China-EU Carbon Neutrality Cooperation Office (CECCO)

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