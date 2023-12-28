Революция в автоматизированной торговле криптовалютой - копитрейдинг с ботами от Bybit

ДУБАЙ, ОАЭ, 28 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- Bybit, третья в мире криптобиржа по объему торгов, запустила долгожданную функцию копитрейдинга с ботами, интегрируя копитрейдинг с грид-ботами для торговли фьючерсами. Этот новый инструмент открывает доступ к торговым роботам, улучшая торговлю 20 миллионов пользователей Bybit.

Bybit Launches Bot Copy Trading, Revolutionizing Automated Crypto Trading

Новая система копитрейдинга с ботами разработана с целью обеспечения простой автоматизации, давая возможность пользователям копировать настройки «сетки» у Мастеров трейдинга. Используя грид-ботов для торговли фьючерсами, пользователи могут автоматизировать свои торговые стратегии, давая возможность как Мастерам трейдинга, так и их подписчикам концентрироваться на разработке стратегии, а не на мелких деталях отдельных торговых сделок.

Ключевое преимущество копитрейдинга с ботами заключается в упрощенном стратегическом прогнозировании. Пользователи не должны строить точные прогнозы движения рынка, а вместо этого они могут установить желаемый диапазон колебаний цены и дать боту возможность позаботиться об остальном. Данный подход обеспечивает гибкость и помогает минимизировать риски, особенно в ситуациях, когда рынки находятся во флэте.

Для желающих усилить результаты своей торговли присвоение статуса Мастера трейдинга представляет потрясающие возможности. Мастера трейдинга могут значительно повысить свой доход, делясь своими «сеточными» стратегиями и зарабатывая на этом от 10 до 15 % от распределения прибыли при торговле в публичном режиме или даже 0 - 99 % от подписчиков из вайтлиста.

«Наш копитрейдинг с ботами кардинально меняет ситуацию, привлекая больше людей к участию в криптовалютной экосистеме», – сказал Бен Чжоу (Ben Zhou), сооснователь и главный исполнительный директор Bybit. «Это о расширении возможностей наших пользователей с помощью технологии, которая не только упрощает процесс трейдинга, но также максимизирует их потенциальные доходы».

Мастера трейдинга теперь также могут получить доступ к SyncMaster, новому инструменту, разработанному для того, чтобы сопоставить подписчиков с выбранными ими стратегиями Мастеров трейдинга и настройками риск-мемеджмента, предлагая синхронизацию параметров торговой сделки. Сюда входит Принудительная синхронизация для строгого следования, запрещающая подписчикам корректировать параметры торговли, чтобы обеспечить полное соответствие с подходом Мастера трейдинга.

Для того, чтобы стать Мастером трейдинга вы можете зарегистрироваться и создать ботов в своем субаккаунте Мастера трейдинга, позволяя подписчикам автоматически копировать ваши стратегии. У подписчиков есть возможность копировать сделки по бессрочным USDTконтрактам, торговых ботов или и то, и другое.

#Bybit / #TheCryptoArk

О компании Bybit

Bybit — одна из трех крупнейших криптовалютных бирж по объему сделок с 20 млн пользователей, основанная в 2018 г. Компания предлагает профессиональную платформу, где инвесторам и трейдерам доступен сверхбыстрый механизм сопоставления, обслуживание клиентов в режиме 24/7 и поддержка сообщества на разных языках. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

За подробной информацией обращайтесь в Пресс-центр Bybit.

С запросами от СМИ обращайтесь по адресу: [email protected]

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт https://www.bybit.com

Следите за обновлениями на каналах сообществ Bybit в социальных сетях

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X (Twitter) | Youtube

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2301784/Image.jpg

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpg