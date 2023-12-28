Революция в автоматизированной торговле криптовалютой - копитрейдинг с ботами от Bybit

News provided by

Bybit

28 Dec, 2023, 05:00 ET

ДУБАЙ, ОАЭ, 28 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- Bybit, третья в мире криптобиржа по объему торгов, запустила долгожданную функцию копитрейдинга с ботами, интегрируя копитрейдинг с грид-ботами для торговли фьючерсами. Этот новый инструмент открывает доступ к торговым роботам, улучшая торговлю 20 миллионов пользователей Bybit.

Continue Reading
Bybit Launches Bot Copy Trading, Revolutionizing Automated Crypto Trading
Bybit Launches Bot Copy Trading, Revolutionizing Automated Crypto Trading

Новая система копитрейдинга с ботами разработана с целью обеспечения простой автоматизации, давая возможность пользователям копировать настройки «сетки» у Мастеров трейдинга. Используя грид-ботов для торговли фьючерсами, пользователи могут автоматизировать свои торговые стратегии, давая возможность как Мастерам трейдинга, так и их подписчикам концентрироваться на разработке стратегии, а не на мелких деталях отдельных торговых сделок.

Ключевое преимущество копитрейдинга с ботами заключается в упрощенном стратегическом прогнозировании. Пользователи не должны строить точные прогнозы движения рынка, а вместо этого они могут установить желаемый диапазон колебаний цены и дать боту возможность позаботиться об остальном. Данный подход обеспечивает гибкость и помогает минимизировать риски, особенно в ситуациях, когда рынки находятся во флэте.

Для желающих усилить результаты своей торговли присвоение статуса Мастера трейдинга представляет потрясающие возможности. Мастера трейдинга могут значительно повысить свой доход, делясь своими «сеточными» стратегиями и зарабатывая на этом от 10 до 15 % от распределения прибыли при торговле в публичном режиме или даже 0 - 99 % от подписчиков из вайтлиста.

«Наш копитрейдинг с ботами кардинально меняет ситуацию, привлекая больше людей к участию в криптовалютной экосистеме», – сказал Бен Чжоу (Ben Zhou), сооснователь и главный исполнительный директор Bybit. «Это о расширении возможностей наших пользователей с помощью технологии, которая не только упрощает процесс трейдинга, но также максимизирует их потенциальные доходы».

Мастера трейдинга теперь также могут получить доступ к SyncMaster, новому инструменту, разработанному для того, чтобы сопоставить подписчиков с выбранными ими стратегиями Мастеров трейдинга и настройками риск-мемеджмента, предлагая синхронизацию параметров торговой сделки. Сюда входит Принудительная синхронизация для строгого следования, запрещающая подписчикам корректировать параметры торговли, чтобы обеспечить полное соответствие с подходом Мастера трейдинга.

Для того, чтобы стать Мастером трейдинга вы можете зарегистрироваться и создать ботов в своем субаккаунте Мастера трейдинга, позволяя подписчикам автоматически копировать ваши стратегии. У подписчиков есть возможность копировать сделки по бессрочным USDTконтрактам, торговых ботов или и то, и другое.

#Bybit / #TheCryptoArk

О компании Bybit

Bybit — одна из трех крупнейших криптовалютных бирж по объему сделок с 20 млн пользователей, основанная в 2018 г. Компания предлагает профессиональную платформу, где инвесторам и трейдерам доступен сверхбыстрый механизм сопоставления, обслуживание клиентов в режиме 24/7 и поддержка сообщества на разных языках. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

За подробной информацией обращайтесь в Пресс-центр Bybit.
С запросами от СМИ обращайтесь по адресу: [email protected] 
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт https://www.bybit.com 
Следите за обновлениями на каналах сообществ Bybit в социальных сетях

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X (Twitter) | Youtube

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2301784/Image.jpg 
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpg

Also from this source

Bybit'ten Otomatik Kripto Alım Satımında Devrim Yaratan Botla İşlem Kopyalama

Bybit'ten Otomatik Kripto Alım Satımında Devrim Yaratan Botla İşlem Kopyalama

Hacim olarak dünyanın en büyük üçüncü kripto para borsası olan Bybit, İşlem Kopyalama ile Vadeli İşlem Grid Botları birleştiren merakla beklenen...
Bybit, Önemli Rezerv Kanıtı Denetiminde Varlıkların Tam Desteklendiğini Onayladı

Bybit, Önemli Rezerv Kanıtı Denetiminde Varlıkların Tam Desteklendiğini Onayladı

Hacim bakımından dünyanın üçüncü büyük kripto para borsası olan Bybit, rezerv kanıtı denetimini sektör lideri 32 kripto para borsasını kapsayacak...
More Releases From This Source

Explore

Image1

Computer & Electronics

Image1

Banking & Financial Services

Image1

Social Media

Image1

Financial Technology

News Releases in Similar Topics

PRN Top Stories Newsletters

Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly!

Thank you for subscribing!

By signing up you agree to receive content from us.
Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.
Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen. En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.
Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu. Регистрирайки се, Вие се съгласявате да получавате информационно съдържание от нас. Нашите бюлетини съдържат проследяващи пиксели, които ни помагат да предоставяме уникално съдържание въз основа на ангажираността и интересите на всеки абонат. За повече информация относно начина, по който ще използваме Вашите данни, за да гарантираме, че Ви изпращаме подходящо съдържание, моля, направете справка с нашето Уведомление за поверителност на потребителския бюлетин на PRN. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в долния колонтитул на всеки от имейлите, които ще получите.