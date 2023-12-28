Bybit'ten Otomatik Kripto Alım Satımında Devrim Yaratan Botla İşlem Kopyalama

News provided by

Bybit

28 Dec, 2023, 05:00 ET

DUBAİ, BAE, 28 Aralık 2023 /PRNewswire/ -- Hacim olarak dünyanın en büyük üçüncü kripto para borsası olan Bybit, İşlem Kopyalama ile Vadeli İşlem Grid Botları birleştiren merakla beklenen Botla İşlem Kopyalama özelliğini kullanıma sundu. Bu yeni araç, Bybit'in 20 milyon kullanıcısı için alım satımı daha iyi hale getiren işlem botlarına erişimi açıyor.

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Bybit Launches Bot Copy Trading, Revolutionizing Automated Crypto Trading
Bybit Launches Bot Copy Trading, Revolutionizing Automated Crypto Trading

Yeni Botla İşlem Kopyalama sistemi, kullanıcıların Uzman Yatırımcıların grid ayarlarını kopyalamalarına imkan vererek zahmetsiz otomasyon sunmak için tasarlandı. Kullanıcılar, Vadeli İşlem Grid Botlarını kullanarak alım satım stratejilerini otomatik hale getirebilir, böylece hem Uzman Yatırımcılar hem de Takipçiler tek tek işlemlerin önemsiz detaylarıyla uğraşmaktansa strateji geliştirmeye yoğunlaşabilir.

Botla İşlem Kopyalamanın önemli bir avantajı da strateji tahminlerini basitleştirmesidir. Kullanıcıların kesin piyasa tahminlerinde bulunmaları gerekmez, bunun yerine istedikleri fiyat aralığını belirleyebilir ve kalanını botun idaresine bırakabilir. Bu yaklaşım, esneklik sağlar ve özellikle de yatay piyasalarda riski en aza indirmeye yardımcı olur.

Alım satımlarının etkisini artırmak isteyenler için Uzman Yatırımcı olmak heyecan verici bir fırsattır. Uzman Yatırımcılar, grid stratejilerini paylaşıp genele açık modda %10-15 arası veya beyaz listedeki takipçilerle %0-99 arası kârdan pay kazanarak gelirlerinde büyük bir artış elde edebilir.

Bybit'in kurucu ortağı ve CEO'su Ben Zhou, "Botla İşlem Kopyalama özelliğimiz çığır açan bir yenilik olup daha çok insanın Kriptonun Nuh'un Gemisine binmesini sağlayacak", açıklamasında bulundu. "Kullanıcılarımızı sadece alım satımı basitleştirmekle kalmayan ama aynı zamanda potansiyel kazançlarını da maksimize eden teknolojilerle güçlendirmeyi amaçlıyor."

Uzman Yatırımcılar artık takipçilerle seçtikleri Uzman Yatırımcı stratejilerini ve risk yönetimi ayarlarını eşleştirerek işlem parametrelerinin senkronizasyonunu sağlamak üzere tasarlanan SyncMaster isimli yeni araca da erişebilecek. Daha sıkı bir uyum için Uzman Yatırımcının yaklaşımını tam olarak uygulamaları amacıyla Takipçilerin işlem parametrelerinde değişiklik yapmasını engelleyen Forced Sync (Zorla Senkronizasyon) özelliğine sahiptir.

Uzman Yatırımcılar, Uzman Yatırımcı alt hesaplarında kaydolup Takipçilerin otomatik olarak stratejilerini kopyalamalarına imkan veren botlar oluşturabilirler. Takipçiler USDT Vadeli İşlemleri, İşlem Botlarını veya her ikisini de kopyalama seçeneğine sahiptir.

#Bybit / #KriptonunNuhunGemisi

Bybit Hakkında

Bybit, 2018 yılında kurulmuştur ve 20 milyon kullanıcısıyla hacim olarak en büyük üç kripto para borsasından biridir. Kripto yatırımcılarının ve alım satımcılarının ultra hızlı bir eşleştirme motoru, 7/24 müşteri hizmeti ve birçok dilde topluluk desteği bulabileceği profesyonel bir platform sunuyor. Bybit, Formula One'ın en son marka ve pilot şampiyonları olan Oracle Red Bull Racing ekibinin gururlu ortaklarındandır.

Bybit hakkında daha fazla bilgi için lütfen Bybit Press'i ziyaret edin.
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