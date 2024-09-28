Китайский ядерный энергогигант представляет свой первый бренд технических услуг

ПЕКИН, 29 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- В среду компания China National Nuclear Power (CNNP) представила свой первый бренд технических услуг I-Nuclear, предназначенный для продвижения своей всесторонней и многоуровневой технической поддержки с целью обеспечения безопасности и эффективности эксплуатации атомных электростанций.

Созданный на основе восьми предлагаемых технических услуг, представленных в 2017 году, бренд I-Nuclear является фирменным продуктом компании CNNP, постоянно исследующей и совершенствующей свои основные возможности предоставления услуг в области ядерных технологий, удовлетворяя разнообразные потребности будущего рынка атомной энергетики.

Позиционируемый как ведущий универсальный поставщик услуг в области ядерных технологий, бренд I-Nuclear охватывает восемь ключевых аспектов проектов в сфере атомной энергетики: подготовку производства (i-Prepare), ввод в эксплуатацию АЭС (i-Commission), эксплуатационную поддержку (i-Support), капитальный ремонт (i-Outage), специализированное техническое обслуживание (i-Maintain), профессиональное обучение (i-Train), техническую поддержку (i-Tech) и информатизацию АЭС (i-Informatization), согласно CNNP.

«Восемь перечисленных выше продуктов образуют новый бренд CNNP — I-Nuclear. Они представляют собой кульминацию опыта компании CNNP по управлению эксплуатацией реакторов, насчитывающего 260 реакторо-лет, служат заметным символом развития новых производительных сил и отражают успешное применение культуры ядерной безопасности Китая», — сказал Лу Тичжун (Lu Tiezhong), председатель CNNP, в видеообращении, с которым он выступил на церемонии запуска бренда в среду.

«Есть надежда, что эта платформа облегчит обмен опытом в области ядерной энергетики, повысит безопасность и стандарты эксплуатации ядерных энергообъектов и создаст еще более выдающиеся эксплуатационные достижения в ядерном секторе», — сказал г-н Лу.

«Являясь первопроходцем, основной движущей силой и лидером ядерной энергетики Китая, компания CNNP стремится содействовать безопасному и инновационному развитию ядерной энергетики, постоянно исследуя и совершенствуя свои ключевые возможности по предоставлению услуг в сфере ядерных технологий», — отметил он.

Церемония запуска бренда состоялась в среду в Шанхае вместе с фестивалем культуры CNNP, где также было объявлено, что будет создана новая студия культурного творчества и бренда CNNP.

«Мудрость, экологичность, здоровье и безопасность являются ключевыми словами технологий и промышленного развития будущего, которые тесно связаны с усилиями CNNP», — сказала Фан Синь (Fang Xin), бывший заместитель секретаря Группы партийного руководства Китайской академии наук (CAS), присутствовавшая на церемонии в качестве гостя.

Г-жа Фан высоко оценила запуск бренда I-Nuclear как новую веху в развитии CNNP. «Китайская атомная промышленность всегда была лидером технологических инноваций, являясь национальной стратегической научной силой, — сказала она на церемонии. — Мы считаем, что благодаря усердной работе и целеустремленности всех, кто занимается ядерной энергетикой, будущее ядерной энергетики Китая станет еще более блестящим».