Сооружена первая в мире плавучая ветроэлектростанция с офшорной турбиной Shanghai Electric

News provided by

Shanghai Electric

03 Nov, 2023, 20:57 ET

Завершен первый в мире проект по сооружению глубоководной плавучей ветроэлектростанции с турбиной Shanghai Electric в комбинации с рыбным хозяйством

ШАНХАЙ, 4 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- В Китае завершен первый в мире проект в области офшорной возобновляемой энергетики, объединяющий глубоководную плавучую ветроэлектростанцию и аквакультуру. Проект, знаменующий собой значительный шаг вперед для сектора ветроэнергетики Китая, был разработан компанией Longyuan Power Group совместно с Shanghai Electric Wind Power Group (Wind Power Group), дочерней компанией Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727), поставляющей оборудование для генерирования электроэнергии и башни офшорных ветровых турбин.

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Equipped with Shanghai Electric’s Offshore Tribune, World’s First Deep-Sea Floating Wind Energy Project Integrated with Marine Ranching Completes.
Equipped with Shanghai Electric’s Offshore Tribune, World’s First Deep-Sea Floating Wind Energy Project Integrated with Marine Ranching Completes.

По мере того, как ветроэнергетика становится основополагающим фактором в борьбе с климатическим кризисом, Wind Power Group ускоряет темпы инновационной деятельности, стимулируя развитие глобальных технологий возобновляемой энергетики как ключевого источника энергии для создания устойчивого будущего. С момента создания ветрогенератора мощностью 3,6 МВт компания закрепила свои лидерские позиции в области наземной и офшорной ветроэнергетики, возглавив ряд крупных проектов в Китае в поисках новых способов применения энергии ветра, позволяющих решить существующие проблемы отрасли и устранить узкие места в ее развитии.

После выведения офшорной ветроэнергетики за пределы прибрежной полосы в глубоководные районы компания Shanghai Electric Wind Power Group полностью готова возглавить проектирование, монтаж и эксплуатацию плавучих и глубоководных ветроэнергетических установок, располагая самыми современными технологическими решениями и применяя свой обширный опыт для создания объектов многоцелевой альтернативной энергетической инфраструктуры.

Проект, реализованный в Национальной демонстрационной зоне морского фермерства на острове Нанри в городском округе Путянь (провинция Фуцзянь, Китай), состоит из поддерживаемых тремя колоннами полупогружных плавучих платформ, на каждой из которых устанавливается офшорный ветрогенератор мощностью 4 МВт и легкий гибкий солнечный модуль, расположенных на участке с глубиной воды около 35 метров. Шестиугольное пространство в центральной части платформы может быть использовано для разведения рыбы.

После ввода в эксплуатацию комбинированная электростанция сможет вырабатывать 96.000 кВт-ч электроэнергии в сутки при полной загрузке, что эквивалентно суточному потреблению электроэнергии населением в количестве 42.500 человек. Новаторская концепция, объединяющая энергию ветра, энергию солнца и аквакультуру, открывает перед отраслью новые горизонты для разработки устойчивых и экологически безопасных решений в области возобновляемой энергетики, позволяющих сократить выбросы углекислого газа и одновременно стимулировать экономический рост.

Что касается безопасности, Shanghai Electric Wind Power Group использует комплексный подход для обеспечения надежности проекта на протяжении всего его жизненного цикла.  На этапе предварительного проектирования компанией была создана интегрированная модель, которая была подтверждена многоступенчатым анализом согласованности. Дальнейшие меры, включая сравнение результатов моделирования на различных платформах и разработку алгоритмов управления в сотрудничестве с DVN, также способствовали повышению безопасности и надежности проекта.

Кроме того, весь проект прошел длинную серию строгих испытаний для около 200 сценариев эксплуатации, в том числе на модели масштаба 1:40, использованной при тестировании пруда для разведения рыбы. Компания также разработала специализированную интеллектуальную систему оконечных устройств для плавучих ветрогенераторов с целью повышения их надежности и обеспечения безопасной и стабильной работы турбин при максимальном использовании энергии ветра.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2264397/Equipped_Shanghai_Electric_s_Offshore_Tribune_World_s_First_Deep_Sea_Floating_Wind.jpg

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