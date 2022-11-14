Вьетнам и Казахстан, о которых мы не знали, <2022 Culture Bridge Festa>

Знакомство с культурой двух стран через пять чувств в парке Йеуидо Ханган

СЕУЛ (Южная Корея), 14 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- Министерство культуры, спорта и туризма Южной Кореи (далее МКСТ), возглавляемое министром Пак Бо Гюн (Park Bo Gyoon), и Корейский фонд международного культурного обмена (КФМКО), возглавляемый президентом Чжун Килхва (Jung Kilhwa), провели всемирный фестиваль культуры 2022 Culture Bridge Festa на тему «Вьетнам и Казахстан». Мероприятие проводилось с 14 по 16 октября (с пятницы по воскресенье) в культурно-развлекательном комплексе парка Йеуидо Ханган. За три дня фестиваль посетили более 10 тысяч человек.

2022 Culture Bridge Festa Korea-Vietnam-Kazakhstan Joint Fashion Show

Культурный обмен Кореи, Вьетнама и Казахстана

Этот фестиваль расширяет для посетителей возможности насладиться культурным разнообразием, знакомя корейцев с культурами других стран со всего мира и способствуя культурному обмену. В этом году фестиваль был посвящен Вьетнаму и Казахстану, и Корея укрепила культурные связи с этими двумя странами благодаря культурным мероприятиям, воздействующим на все пять чувств.

Посетители получили возможность примерить яркий традиционный вьетнамский костюм аозай и сфотографироваться в нем. Также многим понравилось украшать традиционную вьетнамскую шляпу нонла. Посетители могли изготовить модели юрт в традиционной казахской юрте, а также посмотреть в кинозале фильм, посвященный природным просторам Казахстана.

Экзотические выступления вьетнамских и казахских артистов

На улице прошел парад «гигантских казахстанских солдат» («Арлан Жете»), средний рост которых превышает 2 метра. Театр современного искусства Вьетнама представил танцевальный спектакль с бамбуковыми тростями, так что те, кто отправился на выходные на реку Хан, смогли погрузиться в экзотическую атмосферу, как если бы они отправились во Вьетнам или Казахстан.

Совместное проведение Фестиваля песен Азии и Culture Bridge Festa

В этом году фестиваль Culture Bridge Festa был проведен совместно с Фестивалем песен Азии, что еще больше расширило возможности наслаждаться культурным разнообразием стран Азии. В Фестивале песен Азии, который прошел 14 октября, в первый день Culture Bridge Festa, приняли участие в общей сложности 10 коллективов из 7 стран, включая корейских музыкантов, например, группы Oh My Girl и Gray, которые представили живые выступления различных музыкальных жанров. 15-го октября 30 моделей из Кореи, Вьетнама и Казахстана приняли участие в совместном показе мод. 16-го октября хор города Сувон дал концерт вместе с музыкантами из Вьетнама и Казахстана, исполнив мелодии Азии, представляющие культуру и искусство своих стран.

Ссылка: https://www.youtube.com/channel/UC7Kgkpui1H8cRsPKFBIpvew

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1942476/image.jpg

SOURCE Korea Foundation for International Cultural Exchange (KOFICE)