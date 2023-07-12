В Китайском национальном музее шелка проводится новая выставка

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China National Silk Museum

12 Jul, 2023, 16:48 ET

В Китайском национальном музее шелка (China National Silk Museum) проводится новая выставка «Конвергенция цивилизаций: Дуньхуан на Шелковом пути» 

На выставке представлен  171 удивительный артефакт, связанный с древним городом Дуньхуан

ХАНЧЖОУ, Китай, 12 июля 2023 г. /PRNewswire/ -- 12 июля 2023 года Китайский национальный музей шелка (China National Silk Museum) открыл четвертую ежегодную Неделю Шелкового пути, объявив тему этого года — «Шелковые пути: долгие дороги, взаимные цели». Главным событием этого мероприятия является тематическая выставка, посвященная Шелковому пути, под названием «Конвергенция цивилизаций: Дуньхуан на Шелковом пути», в которой представлен 171 удивительный артефакт, связанный с древним городом Дуньхуан.

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The exhibition gallery
The exhibition gallery

Выставка разделена на четыре сектора: политика, экономика и торговля в Дуньхуане в древние времена; общество и жизнь в Дуньхуане в древние времена; тысячелетняя дружба между Дуньхуаном и провинцией Чжэцзян; а также пещеры и росписи в Дуньхуане. Она демонстрирует блистательное прошлое Дуньхуана на Шелковом пути с различных точек зрения, включая политику, военное дело, экономику, торговлю, культурную жизнь и пр.

Дуньхуан, расположенный на западном конце коридора Хэси, являлся транспортным центром Шелкового пути и воротами в западные регионы со времен императора Ву из династии Хань, где можно было наблюдать шумные сцены с толкающимися между собой приезжими эмиссарами и странствующими купцами. На суше и на многочисленных судах, заходивших в порты, наглядно демонстрировалась китайская дипломатическая концепция мира и сотрудничества, открытость и инклюзивность, взаимный обмен опытом и взаимная выгода.

Другой отличительной особенностью выставки в Дуньхуане является смоделированная реконструкция пещеры 285 из пещер Могао в галерее музея. Пещера 285 с многочисленными художественными и религиозными аспектами описывает не только буддизм, но и таоизм и брахманизм в Индии, наглядно демонстрируя слияние восточного и западного религиозного искусства.

Помимо выставки в Дуньхуане, в рамках Недели Шелкового пути в этом году пройдут цикл лекций «Дуньхуанские истории», игра-раскраска «Шелковый путь», выставка картин «Шелковый путь глазами молодежи» и многое другое. Кроме того, симпозиум «Шелк и Шелковый путь» посетят музейные директора и исследователи из Франции, Таиланда, Узбекистана, Испании, Италии, Венгрии и Китая, приглашенные для обмена идеями и опытом по темам «Новые тенденции в музейном кураторстве» и «Дуньхуан и Шелковый путь». В рамках форума кураторов, который будет приурочен к симпозиуму, будут организованы выезды в различные тематические музеи Ханчжоу и Нинбо, что позволит участникам изучить широко известные выставки и провести специализированные обмены с кураторами.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2152711/The_exhibition_gallery.jpg

SOURCE China National Silk Museum

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