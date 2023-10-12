Использование отраслевых возможностей для достижения максимальной коммерческой ценности 5G

ДУБАЙ, ОАЭ, 12 окт. 2023 г. /PRNewswire/ -- Вчера в Дубае начался ежегодный Глобальный форум по широкополосной передаче данных через сети мобильной связи (Global Mobile Broadband Forum, MBBF) компании Huawei. Мероприятие началось с прямой трансляции обсуждения Кеном Ху (Ken Hu), периодически занимающим пост председателя Huawei, и генеральным директором ассоциации GSMA Мэтсом Гренридом (Mats Granryd) текущего состояния развития 5G и прогнозов на будущее.

Huawei’s Ken Hu and GSMA’s Mats Granryd discussing 5G at MBBF 2023 in Dubai

«Технологии меняются очень быстро, и каждый день появляются новые требования, — сказал г-н Ху. — Поэтому наши сети тоже должны непрерывно развиваться. Наша отрасль в целом должна быть готова к будущему и обеспечивать максимальную выгоду от инвестиций в 5G — поэтому мы так старательно работаем над технологией 5G-Advanced».

Технология 5G развивается скачкообразно

Ху и Гренрид согласились с тем, что наблюдался замечательный прогресс в развертывании сетей, внедрении, обслуживании клиентов и промышленном применении 5G. На сегодня в мире развернуто более 260 сетей 5G, которые охватывают почти половину населения мира. Технология мобильной связи 5G развивается быстрее, чем какая-либо другая технология, и всего за три года с момента ее появления количество подключенных к сетям 5G устройств достигло миллиарда. Для сравнения технология 4G достигла такого же показателя за шесть лет.

По словам г-на Ху, технология 5G стала новым двигателем развития операторов мобильной связи на потребительском рынке. Большая часть сетевого трафика ведущих операторов мобильной связи во всем мире сейчас приходится на 5G. В частности, приложения на основе видео меняют характер пользования связью, приводя к увеличению сетевого трафика в три-пять раз и увеличению среднего дохода на одного пользователя (ARPU) на 10–25 %.

Технология 5G также помогла сетям мобильной связи занять вертикальный промышленный рынок — одно из крупнейших отличий от 4G. В настоящее время в мире существует более 50 000 промышленных 5G-приложений и более 10 млн подключений к сетям 5G на промышленных объектах.

«За прошедшие четыре года мы определили ключевые сценарии промышленного применения, например дистанционное управление, передача видео от удаленных устройств, машинное зрение и позиционирование, которые позволяют получить максимальную пользу от 5G, — продолжил Ху. — Мы также определили отрасли, например добыча полезных ископаемых, порты и производство, которые позволяют наращивать возможности 5G».

Гренрид отметил: «5G приводит к переходу целых отраслей на новые цифровые технологии и открывает огромные возможности. К 2030 году технология 5G увеличит глобальную экономику на 1 трлн долларов США, при этом прирост получат все отрасли».

Новые возможности, модели и экосистемы: раскрытие полного потенциала 5G

Говоря о следующих этапах внедрения 5G, г-н Ху отметил несколько ориентированных на потребителей ключевых инициатив, которые помогут операторам мобильной связи добиться длящегося коммерческого успеха. В их числе непрерывное расширение сетевого покрытия, обеспечение более позитивного восприятия пользователями и исследование более гибких ценовых моделей.

В отношении рынка B2B г-н Ху предположил, что промышленность должна использовать хорошо проверенные приложения 5G и способствовать широкомасштабному внедрению 5G в большем количестве отраслей. В рамках этого процесса операторы мобильной связи могут улучшить свое позиционирование, чтобы воспользоваться новыми возможностями, связанными с переходом промышленности на цифровые технологии, за счет расширения своих функциональных возможностей благодаря облачным технологиям, разработке промышленных приложений и комплексной интеграции систем.

«Нам предстоит проделать большую работу, — сказал г-н Ху. — Нам необходимо расширять наши возможности, развивать технологию, повышать удобство для пользователей, осуществлять вертикальное масштабирование в отрасли и максимально повышать выгодность инвестиций в 5G».

Чтобы помочь дополнительно обогатить экосистему применения 5G, ассоциация GSMA предложила в качестве пути к поддержке межотраслевых инноваций инициативу Open Gateway (открытый шлюз). Open Gateway — это набор общих интерфейсов API, обеспечивающий универсальный доступ к сетевым возможностям оператора, благодаря чему разработчики и поставщики облачных услуг смогут улучшать существующие и создавать новые цифровые сервисы.

«На данный момент в инициативе согласились принять участие приблизительно 240 операторов мобильной связи, на которых приходится более 62 % абонентов мобильных сетей в мире, — сказал Гренрид. — Инициатива Open Gateway позволит разработчикам, гипермасштабируемым центрам обработки данных и другим заинтересованным сторонам более эффективно использовать возможности сетей и создать общие интерфейсы API, которые будет предлагать все сообщество операторов. Это подобно тому, что мы сделали с роумингом в эпоху 2G, но для API. Это очень и очень интересно».

«Нам нужно повысить активность экосистемы, — согласился г-н Ху. — В частности, разработчиков приложений. Инициатива Open Gateway является отличным способом помочь разработчикам добиться полного использования сетей и создать лучшие возможности разработки ПО для 5G-сетей как для потребительского рынка, так и для рынков перевода промышленности на цифровые технологии».

Глобальный форум по широкополосной передаче данных через сети мобильной связи (MBBF) проводится компанией Huawei совместно с такими отраслевыми партнерами, как организации GSMA, GTI и SAMENA. Прошедший в Дубае, ОАЭ, 10 и 11 октября ежегодный форум собрал операторов сетей мобильной связи, лидеров вертикальных отраслей и партнеров по экосистеме со всего мира для изучения успеха коммерциализации 5G и ускорения коммерческого использования технологии 5.5G. Дополнительную информацию см. на сайте https://www.huawei.com/en/events/mbbf2023.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2244170/Huawei_s_Ken_Hu_GSMA_s_Mats_Granryd_discussing_5G_MBBF_2023.jpg

SOURCE Huawei