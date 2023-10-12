Использование отраслевых возможностей для достижения максимальной коммерческой ценности 5G

News provided by

Huawei

12 Oct, 2023, 07:45 ET

ДУБАЙ, ОАЭ, 12 окт. 2023 г. /PRNewswire/ -- Вчера в Дубае начался ежегодный Глобальный форум по широкополосной передаче данных через сети мобильной связи (Global Mobile Broadband Forum, MBBF) компании Huawei. Мероприятие началось с прямой трансляции обсуждения Кеном Ху (Ken Hu), периодически занимающим пост председателя Huawei, и генеральным директором ассоциации GSMA Мэтсом Гренридом (Mats Granryd) текущего состояния развития 5G и прогнозов на будущее.

Continue Reading
Huawei’s Ken Hu and GSMA’s Mats Granryd discussing 5G at MBBF 2023 in Dubai
Huawei’s Ken Hu and GSMA’s Mats Granryd discussing 5G at MBBF 2023 in Dubai

«Технологии меняются очень быстро, и каждый день появляются новые требования, — сказал г-н Ху. — Поэтому наши сети тоже должны непрерывно развиваться. Наша отрасль в целом должна быть готова к будущему и обеспечивать максимальную выгоду от инвестиций в 5G — поэтому мы так старательно работаем над технологией 5G-Advanced».

Технология 5G развивается скачкообразно

Ху и Гренрид согласились с тем, что наблюдался замечательный прогресс в развертывании сетей, внедрении, обслуживании клиентов и промышленном применении 5G. На сегодня в мире развернуто более 260 сетей 5G, которые охватывают почти половину населения мира. Технология мобильной связи 5G развивается быстрее, чем какая-либо другая технология, и всего за три года с момента ее появления количество подключенных к сетям 5G устройств достигло миллиарда. Для сравнения технология 4G достигла такого же показателя за шесть лет.

По словам г-на Ху, технология 5G стала новым двигателем развития операторов мобильной связи на потребительском рынке. Большая часть сетевого трафика ведущих операторов мобильной связи во всем мире сейчас приходится на 5G. В частности, приложения на основе видео меняют характер пользования связью, приводя к увеличению сетевого трафика в три-пять раз и увеличению среднего дохода на одного пользователя (ARPU) на 10–25 %.

Технология 5G также помогла сетям мобильной связи занять вертикальный промышленный рынок — одно из крупнейших отличий от 4G. В настоящее время в мире существует более 50 000 промышленных 5G-приложений и более 10 млн подключений к сетям 5G на промышленных объектах.

«За прошедшие четыре года мы определили ключевые сценарии промышленного применения, например дистанционное управление, передача видео от удаленных устройств, машинное зрение и позиционирование, которые позволяют получить максимальную пользу от 5G, — продолжил Ху. — Мы также определили отрасли, например добыча полезных ископаемых, порты и производство, которые позволяют наращивать возможности 5G».

Гренрид отметил: «5G приводит к переходу целых отраслей на новые цифровые технологии и открывает огромные возможности. К 2030 году технология 5G увеличит глобальную экономику на 1 трлн долларов США, при этом прирост получат все отрасли».

Новые возможности, модели и экосистемы: раскрытие полного потенциала 5G

Говоря о следующих этапах внедрения 5G, г-н Ху отметил несколько ориентированных на потребителей ключевых инициатив, которые помогут операторам мобильной связи добиться длящегося коммерческого успеха. В их числе непрерывное расширение сетевого покрытия, обеспечение более позитивного восприятия пользователями и исследование более гибких ценовых моделей.

В отношении рынка B2B г-н Ху предположил, что промышленность должна использовать хорошо проверенные приложения 5G и способствовать широкомасштабному внедрению 5G в большем количестве отраслей. В рамках этого процесса операторы мобильной связи могут улучшить свое позиционирование, чтобы воспользоваться новыми возможностями, связанными с переходом промышленности на цифровые технологии, за счет расширения своих функциональных возможностей благодаря облачным технологиям, разработке промышленных приложений и комплексной интеграции систем.

«Нам предстоит проделать большую работу, — сказал г-н Ху. — Нам необходимо расширять наши возможности, развивать технологию, повышать удобство для пользователей, осуществлять вертикальное масштабирование в отрасли и максимально повышать выгодность инвестиций в 5G».

Чтобы помочь дополнительно обогатить экосистему применения 5G, ассоциация GSMA предложила в качестве пути к поддержке межотраслевых инноваций инициативу Open Gateway (открытый шлюз). Open Gateway — это набор общих интерфейсов API, обеспечивающий универсальный доступ к сетевым возможностям оператора, благодаря чему разработчики и поставщики облачных услуг смогут улучшать существующие и создавать новые цифровые сервисы.

«На данный момент в инициативе согласились принять участие приблизительно 240 операторов мобильной связи, на которых приходится более 62 % абонентов мобильных сетей в мире, — сказал Гренрид. — Инициатива Open Gateway позволит разработчикам, гипермасштабируемым центрам обработки данных и другим заинтересованным сторонам более эффективно использовать возможности сетей и создать общие интерфейсы API, которые будет предлагать все сообщество операторов. Это подобно тому, что мы сделали с роумингом в эпоху 2G, но для API. Это очень и очень интересно».

«Нам нужно повысить активность экосистемы, — согласился г-н Ху. — В частности, разработчиков приложений. Инициатива Open Gateway является отличным способом помочь разработчикам добиться полного использования сетей и создать лучшие возможности разработки ПО для 5G-сетей как для потребительского рынка, так и для рынков перевода промышленности на цифровые технологии».

Глобальный форум по широкополосной передаче данных через сети мобильной связи (MBBF) проводится компанией Huawei совместно с такими отраслевыми партнерами, как организации GSMA, GTI и SAMENA. Прошедший в Дубае, ОАЭ, 10 и 11 октября ежегодный форум собрал операторов сетей мобильной связи, лидеров вертикальных отраслей и партнеров по экосистеме со всего мира для изучения успеха коммерциализации 5G и ускорения коммерческого использования технологии 5.5G. Дополнительную информацию см. на сайте https://www.huawei.com/en/events/mbbf2023.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2244170/Huawei_s_Ken_Hu_GSMA_s_Mats_Granryd_discussing_5G_MBBF_2023.jpg

SOURCE Huawei

Also from this source

Využití průmyslových příležitostí k maximalizaci obchodní hodnoty 5G

Využití průmyslových příležitostí k maximalizaci obchodní hodnoty 5G

DUBAJ, SAE, 12. října 2023 /PRNewswire/ – Včera bylo v Dubaji zahájeno každoroční Globální fórum o mobilním širokopásmovém připojení (MBBF)...
Saisir les opportunités de l'industrie pour maximiser la valeur commerciale de la 5G

Saisir les opportunités de l'industrie pour maximiser la valeur commerciale de la 5G

Le Global Mobile Broadband Forum (MBBF) annuel de Huawei a débuté hier à Dubaï. L'événement a commencé par une discussion en direct entre le...
More Releases From This Source

Explore

Image1

Cloud Computing/Internet of Things

Image1

Peripherals

Image1

Peripherals

Image1

Peripherals

News Releases in Similar Topics

PRN Top Stories Newsletters

Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly!

Thank you for subscribing!

By signing up you agree to receive content from us.
Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.
Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen. En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.
Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu. Регистрирайки се, Вие се съгласявате да получавате информационно съдържание от нас. Нашите бюлетини съдържат проследяващи пиксели, които ни помагат да предоставяме уникално съдържание въз основа на ангажираността и интересите на всеки абонат. За повече информация относно начина, по който ще използваме Вашите данни, за да гарантираме, че Ви изпращаме подходящо съдържание, моля, направете справка с нашето Уведомление за поверителност на потребителския бюлетин на PRN. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в долния колонтитул на всеки от имейлите, които ще получите.