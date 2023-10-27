В Чжучжоу стартует Второй международный саммит по применению BDS

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The Publicity Department of Zhuzhou City

27 Oct, 2023, 22:17 ET

ЧЖУЧЖОУ, Китай, 28 октября 2023 г. /PRNewswire/ -- В городе Чжучжоу с 26 по 28 октября проходит Второй международный саммит по применению спутниковой навигационной системы BeiDou (BDS).

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The Second International Summit on BDS Applications kicks off in Zhuzhou.
The Second International Summit on BDS Applications kicks off in Zhuzhou.

Этот саммит под названием «Общий мир и общая BDS» нацелен на создание постоянной международной площадки для содействия «маркетизации, индустриализации и интернационализации». Программа саммита включает церемонию открытия и пленарное заседание, 4 тематических форума — «Применение BDS для индустриализации», «Применение BDS для технических инноваций», «Применение BDS для интернационализации (инициатива "Пояс и путь")» и «Правовое регулирование применения BDS» — и 7 дополнительных мероприятий, в том числе форум по применению BDS в сфере предпринимательства для репатриантов, форум по применению BDS для микрочиповых технологий и ярмарка кооперации по сферам применения BDS. По сообщению Департамента рекламы и пропаганды городской администрации Чжучжоу, более 60 ведущих китайских и зарубежных экспертов и ученых в области BDS обменяются мнениями и обсудят международное сотрудничество по BDS, прикладные области применения BDS, аспекты отраслевой интеграции BDS и исследования микрочиповых технологий на основе BDS.

Провинция Хунань является колыбелью технологии BDS и демонстрационной площадкой ее инновационного применения. Опираясь на уникальные преимущества развития индустрии BDS, в провинции Хунань, по сути, создана целая промышленная цепочка для разработки этой технологии, охватывающая объекты космического базирования, наземную инфраструктуру и пользователей системы навигации.

В этом году исполняется 10 лет китайской инициативе «Пояс и путь». Прошедшие десять лет ознаменовались развитием BDS в ногу с инициативой «Пояс и путь», продвижением и внедрением BDS как в странах «Пояса и пути», так и в мире в целом. Решения на основе BDS, такие как определение порядка пользования земельными участками, точное земледелие и концепция проекта «Умный порт», успешно применяются в странах АСЕАН, Южной Азии, Передней Азии, Восточной Европы, Африки и в других частях мира, содействуя региональному социально-экономическому развитию.

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Ссылка: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=442861
Подпись: В Чжучжоу стартует Второй международный саммит по применению BDS.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2259285/Summit.jpg

SOURCE The Publicity Department of Zhuzhou City

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